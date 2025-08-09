Menczer Tamás: Mi békét akarunk

Trump találkozni fog Putyinnal. Ki beszélt erről? Orbán Viktor. Körülbelül három éve, hogy a háborút le kell zárni, tárgyalni kell, az oroszokkal le kell ülni, és ha jön Trump, le fog ülni. Ezt leírta – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Menczer Tamás.

Charles Michel volt az Európai Tanács elnöke. Leírta, Orbán Viktor elküldte, ha nem cselekszünk gyorsan, ki fogunk maradni. Most ez történik. Trump leül Putyinnal, meg fognak állapodni. Osztottak lapot Brüsszelnek? Nem. Osztottak lapot a német kancellárnak? Nem. Osztottak lapot a francia elnöknek? Nem. Miért nem?

– tette fel a kérdést a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, majd meg is válaszolta: