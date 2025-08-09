Orbán ViktorbékeMenczer Tamás

Menczer Tamás: Mi békét akarunk

Nem hallgattak Orbán Viktorra. Kár. Megint igaza lett – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 10:40
Trump találkozni fog Putyinnal. Ki beszélt erről? Orbán Viktor. Körülbelül három éve, hogy a háborút le kell zárni, tárgyalni kell, az oroszokkal le kell ülni, és ha jön Trump, le fog ülni. Ezt leírta – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Menczer Tamás.

Charles Michel volt az Európai Tanács elnöke. Leírta, Orbán Viktor elküldte, ha nem cselekszünk gyorsan, ki fogunk maradni. Most ez történik. Trump leül Putyinnal, meg fognak állapodni. Osztottak lapot Brüsszelnek? Nem. Osztottak lapot a német kancellárnak? Nem. Osztottak lapot a francia elnöknek? Nem. Miért nem?

– tette fel a kérdést a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, majd meg is válaszolta: 

Mert háborúpártiak, és nem voltak hajlandóak tárgyalni, mert a háborút és az öldöklést támogatták, ahelyett, hogy a diplomáciát és a tárgyalást támogatták volna. Most meg kimaradunk a rólunk szóló döntésekből, Európa. Ezért mondta Orbán Viktor, hogy nagyon gyorsan orosz és európai csúcs is kell, vagy a Trump-találkozó előtt, vagy legkésőbb utána. Csak az a különbség, hogy Trump békét akar, a brüsszeliek és számos európai vezető meg háborút. Mi békét akarunk!

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

