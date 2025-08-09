Vlagyimir PutyinDonald TrumpUkrajna

Putyin és Trump tárgyalása: kemény csata lesz

A diplomáciai tárgyalás elkerülhetetlen a békéhez vezető úton – hangsúlyozta Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője. Donald Trump és Vlagyimir Putyin augusztus 15-én, Alaszkában találkozik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 7:15
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP/POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy személyes találkozás még azok között is komoly jelentőséggel bírhat, akik korábban már tárgyaltak egymással – hívta fel a figyelmet Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő találkozójával kapcsolatban Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője. Trump és Putyin személyében nem csupán két tapasztalt politikus és tárgyaló, de egyben a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője ül tárgyalóasztalhoz – írta a Origo.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin
Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXEY NIKOLSKY/Sputnik

A szakértő kifejtette: két óriási ambícióval és tapasztalattal rendelkező politikus ül le egymással tárgyalni.

A személyes találkozó nem volt számomra soha kérdés

– fogalmazott Kiss Rajmund, aki szerint már Trump megválasztásakor nyilvánvaló volt, hogy tárgyalni fog Vlagyimir Putyinnal. A szakértő hozzátette: Donald Trump révén az amerikai közvélemény megismerte az orosz–ukrán háborút, aki a kampány során rendre elmondta az amerikaiaknak, hogy ez nekik, adófizetőknek mennyibe kerül.

Vlagyimir Putyin eddig is tárgyalt, hiszen keveset beszélünk róla, de 2022. március 29-én megszületett a békeszerződés Erdogan török elnök támogatásával, amiben megegyeztek biztonsági garanciákról, Ukrajna semlegességéről, a Krím félszigetről, az orosz nyelvről, ezt azonban később diplomáciai pletyka szerint Boris Johnson akkori brit miniszterelnök és Joe Biden akkori amerikai elnök megfúrta

– emlékeztetett Kiss Rajmund. 

Putyin és Trump tárgyalása biztos, hogy kemény csata lesz, de ismerik egymást, többször találkoztak személyesen, és az is valószínű, hogy többször beszéltek telefonon, mint ahány esetről tudunk

– mutatott rá a szakértő, aki szerint valószínűleg már a választás és a beiktatás között is folyt egyeztetés a két politikus között.

Láthatóan kölcsönös tisztelet van a két elnök között, és ez fontos, hiszen kölcsönös tisztelet és bizalom nélkül nem lehet tárgyalni, és ez a tisztelet Donald Trump részéről érezhető Putyin és Hszi Csin-ping kínai elnök felé is.

A nagyhatalmak vezetői tisztában vannak egymás érzékenységével, vannak vörös vonalak, és ezeket tiszteletben kell tartani

– hangsúlyozta Kiss Rajmund, aki úgy fogalmazott:

A diplomáciai tárgyalás elkerülhetetlen a békéhez vezető úton.

 

Amint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump közösségi oldalán jelentette be, hogy augusztus 15-én, Alaszkában találkozik Putyinnal. 

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekUkrajna

Robert C. Castel: Az ukrán stratégiai bombázókampány

Vagy képes vagy nagy mennyiségű robbanóanyagot A-ból B-be továbbítani, vagy nem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu