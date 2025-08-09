Putyin és Trump tárgyalása: kemény csata lesz

Egy személyes találkozás még azok között is komoly jelentőséggel bírhat, akik korábban már tárgyaltak egymással – hívta fel a figyelmet Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő találkozójával kapcsolatban Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője. Trump és Putyin személyében nem csupán két tapasztalt politikus és tárgyaló, de egyben a világ két legnagyobb atomhatalmának vezetője ül tárgyalóasztalhoz – írta a Origo.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXEY NIKOLSKY/Sputnik

A szakértő kifejtette: két óriási ambícióval és tapasztalattal rendelkező politikus ül le egymással tárgyalni.

A személyes találkozó nem volt számomra soha kérdés

– fogalmazott Kiss Rajmund, aki szerint már Trump megválasztásakor nyilvánvaló volt, hogy tárgyalni fog Vlagyimir Putyinnal. A szakértő hozzátette: Donald Trump révén az amerikai közvélemény megismerte az orosz–ukrán háborút, aki a kampány során rendre elmondta az amerikaiaknak, hogy ez nekik, adófizetőknek mennyibe kerül.

Vlagyimir Putyin eddig is tárgyalt, hiszen keveset beszélünk róla, de 2022. március 29-én megszületett a békeszerződés Erdogan török elnök támogatásával, amiben megegyeztek biztonsági garanciákról, Ukrajna semlegességéről, a Krím félszigetről, az orosz nyelvről, ezt azonban később diplomáciai pletyka szerint Boris Johnson akkori brit miniszterelnök és Joe Biden akkori amerikai elnök megfúrta

– emlékeztetett Kiss Rajmund.

Putyin és Trump tárgyalása biztos, hogy kemény csata lesz, de ismerik egymást, többször találkoztak személyesen, és az is valószínű, hogy többször beszéltek telefonon, mint ahány esetről tudunk

– mutatott rá a szakértő, aki szerint valószínűleg már a választás és a beiktatás között is folyt egyeztetés a két politikus között.