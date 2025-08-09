Újabb jelölést kaphat a Nobel-békedíjra Donald Trump

Ilham Alijev, Azerbajdzsán elnöke azzal érvelt, hogy kézzelfogható eredményről van szó, amely az amerikai elnök vezető szerepének köszönhető, akinek sikerült elérnie azt, amit az EBESZ felügyelete alatt 1992 óta tartó úgynevezett minszki folyamat révén hiába próbáltak létrehozni. Hozzátette, azt javasolja, hogy a két kaukázusi ország közös levélben forduljon a békedíj odaítéléséről döntő testülethez.

Az azeri vezető kérdésre válaszolva hangsúlyozta, ha nem gondolták volna komolyan, hogy betartják a békemegállapodásban szereplő feltételeket, akkor egészen biztos, hogy nem jöttek volna el a világ első számú irodájába.

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök azt hangoztatta, hogy jelentős mérföldkövet értek el a megállapodás aláírásával Örményország és Azerbajdzsán kapcsolataiban.

Lefektetjük az alapját annak, hogy jobb történetet írjunk, mint amiben a múltban részünk volt

– fogalmazott.