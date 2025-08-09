Donald TrumptárgyalásVlagyimir PutyinAlaszkai-félszigetorosz-ukrán háború

Donald Trump bejelentette, hol és mikor találkozik Putyinnal

Donald Trump bejelentette, hogy augusztus 15-én, pénteken találkozik Vlagyimir Putyinnal Alaszkában, hogy a háború lezárásának lehetőségéről tárgyaljanak Ukrajna ügyében.

2025. 08. 09. 0:32
Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV Forrás: SPUTNIK
Az Egyesült Államok elnöke azzal indokolta a találkozót, hogy az ukrajnai háború „nagyon hamar” véget érhet, mert szerinte a felek közel állnak egy megállapodáshoz, amelynek része lehet bizonyos területek cseréje Ukrajna és Oroszország között. Donald Trump úgy fogalmazott: 

vissza fogunk szerezni néhány területet, és néhányat át fogunk cserélni, mindkét fél javára.

A Fehér Ház közlése szerint még folyamatban vannak az egyeztetések, és nem kizárt, hogy Zelenszkij is valamilyen formában bevonásra kerül az egyeztetésekbe. Trump egyelőre azt mondta, hogy Oroszországgal kezdi meg a tárgyalásokat - írja a Reuters.

Putyin azt akarja elérni, hogy Ukrajna adja át Oroszországnak a keleti Donbasz teljes területét, valamint a Krím félszigetet, amelyet csapataival 2014-ben illegálisan annektált. Ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek el kellene rendelnie a csapatok kivonását a Kijev által még ellenőrzött Luhanszk és Donyeck régiókból, ami olyan győzelmet jelentene Oroszországnak, amelyet hadserege a 2022 februárjában megkezdett teljes körű invázió óta katonai úton nem tudott elérni.

Trump hangsúlyozta, a békemegállapodás nem lesz könnyű, de reményét fejezte ki, hogy sikerül véglegesíteni azt.

 

