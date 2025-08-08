Kiszivárogtak a részletek: erről állapodhat meg Trump és Putyin

Putyin azt akarja elérni, hogy Ukrajna adja át Oroszországnak a keleti Donbasz teljes területét, valamint a Krím félszigetet, amelyet csapataival 2014-ben illegálisan annektált. Ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek el kellene rendelnie a csapatok kivonását a Kijev által még ellenőrzött Luhanszk és Donyeck régiókból, ami olyan győzelmet jelentene Oroszországnak, amelyet hadserege a 2022 februárjában megkezdett teljes körű invázió óta katonai úton nem tudott elérni.

A lap szerint egy ilyen kimenetel jelentős győzelmet jelentene Oroszországnak. Zelenszkij ugyanakkor arra számíthat, hogy egy „vagy-vagy” megállapodást kínálnak neki, amelyben el kell fogadnia Ukrajna területének elvesztését.