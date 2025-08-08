Az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy Ukrajna és európai szövetségesei is elfogadják a megállapodást, amely azonban még korántsem biztos – írta a Bloomberg, amely belső forrásokra hivatkozva közölt részleteket a Trump és Putyin közötti megállapodás lehetséges részleteiről.
Kiszivárogtak a részletek: erről állapodhat meg Trump és Putyin
Sajtóértesülések szerint Washington és Moszkva megállapodásra törekszik az ukrajnai háború befejezéséről, és elismerné az Oroszország által elfoglalt területeket. Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára akár már a jövő héten sor kerülhet.
Putyin azt akarja elérni, hogy Ukrajna adja át Oroszországnak a keleti Donbasz teljes területét, valamint a Krím félszigetet, amelyet csapataival 2014-ben illegálisan annektált. Ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek el kellene rendelnie a csapatok kivonását a Kijev által még ellenőrzött Luhanszk és Donyeck régiókból, ami olyan győzelmet jelentene Oroszországnak, amelyet hadserege a 2022 februárjában megkezdett teljes körű invázió óta katonai úton nem tudott elérni.
A lap szerint egy ilyen kimenetel jelentős győzelmet jelentene Oroszországnak. Zelenszkij ugyanakkor arra számíthat, hogy egy „vagy-vagy” megállapodást kínálnak neki, amelyben el kell fogadnia Ukrajna területének elvesztését.
Európa attól tart, hogy csak a tűzszünet betartását kell majd ellenőriznie, miközben Putyin újjáépíti haderejét.
A megállapodás kiszivárgott feltételei szerint Oroszország leállítaná offenzíváját Ukrajna Herszon és Zaporizzsja régióiban a jelenlegi harcvonalak mentén, azt azonban nem tudni, hogy Moszkva hajlandó-e feladni a jelenleg megszállt területeket, köztük Európa legnagyobb atomerőművét, a zaporizzsjai atomerőművet – közölték a források, amelyekre a Bloomberg hivatkozott. Figyelmeztettek azonban, hogy a megállapodás feltételei és tervei még nem véglegesek, és változhatnak, ugyanakkor egyik fél sem erősítette meg a vázolt megállapodás részleteit.
Trump tűzszünetet, majd békét akar elérni
A megállapodás lényegében a háború befagyasztását és a tűzszünet, valamint a végleges béke megállapításáról szóló technikai tárgyalások előkészítését célozza
– közölték a lap forrásai. Az Egyesült Államok korábban arra ösztönözte Oroszországot, hogy először fogadjon el feltétel nélküli tűzszünetet, hogy teret lehessen teremteni a már négy éve tartó háború befejezéséről szóló tárgyalásoknak.
Az orosz elnök pénteken telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel, India miniszterelnökével, Narendra Modival, valamint Dél-Afrika, Üzbegisztán, Kazahsztán és Fehéroroszország vezetőivel, hogy tájékoztassa őket augusztus 6-i moszkvai találkozójáról Trump küldöttével, Steve Witkoffal.
Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
Az egész világ gyászolja az űrhajóst
A NASA közleményben fejezte ki részvétét.
Nem csak Trumpot, az amerikai embereket is elárulták
Az amerikai közélet számos szereplője mindent bevetett, hogy besározza Trumpot.
Bécsben sem engedik színpadra a Kneecap együttest
A hatóságok és politikusok egyaránt tiltakoztak a fellépés ellen.
Putyin Budapestre hozná a csúcstalálkozót
A Kreml Magyarországot favorizálja a tárgyalásokhoz.
