OroszországUkrajnaEurópa

Kiszivárogtak a részletek: erről állapodhat meg Trump és Putyin

Sajtóértesülések szerint Washington és Moszkva megállapodásra törekszik az ukrajnai háború befejezéséről, és elismerné az Oroszország által elfoglalt területeket. Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára akár már a jövő héten sor kerülhet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 21:30
Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára akár már a jövő héten sor kerülhet Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy Ukrajna és európai szövetségesei is elfogadják a megállapodást, amely azonban még korántsem biztos – írta a Bloomberg, amely belső forrásokra hivatkozva közölt részleteket a Trump és Putyin közötti megállapodás lehetséges részleteiről. 

Trump
Trump és Putyin találkozójára akár már a jövő héten sor kerülhet.  Fotó: AFP/Yuri Kadobnov

Putyin azt akarja elérni, hogy Ukrajna adja át Oroszországnak a keleti Donbasz teljes területét, valamint a Krím félszigetet, amelyet csapataival 2014-ben illegálisan annektált. Ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek el kellene rendelnie a csapatok kivonását a Kijev által még ellenőrzött Luhanszk és Donyeck régiókból, ami olyan győzelmet jelentene Oroszországnak, amelyet hadserege a 2022 februárjában megkezdett teljes körű invázió óta katonai úton nem tudott elérni.

A lap szerint egy ilyen kimenetel jelentős győzelmet jelentene Oroszországnak. Zelenszkij ugyanakkor arra számíthat, hogy egy „vagy-vagy” megállapodást kínálnak neki, amelyben el kell fogadnia Ukrajna területének elvesztését. 

Európa attól tart, hogy csak a tűzszünet betartását kell majd ellenőriznie, miközben Putyin újjáépíti haderejét.

A megállapodás kiszivárgott feltételei szerint Oroszország leállítaná offenzíváját Ukrajna Herszon és Zaporizzsja régióiban a jelenlegi harcvonalak mentén, azt azonban nem tudni, hogy Moszkva hajlandó-e feladni a jelenleg megszállt területeket, köztük Európa legnagyobb atomerőművét, a zaporizzsjai atomerőművet – közölték a források, amelyekre a Bloomberg hivatkozott. Figyelmeztettek azonban, hogy a megállapodás feltételei és tervei még nem véglegesek, és változhatnak, ugyanakkor egyik fél sem erősítette meg a vázolt megállapodás részleteit.

Trump tűzszünetet, majd békét akar elérni

A megállapodás lényegében a háború befagyasztását és a tűzszünet, valamint a végleges béke megállapításáról szóló technikai tárgyalások előkészítését célozza 

– közölték  a lap forrásai. Az Egyesült Államok korábban arra ösztönözte Oroszországot, hogy először fogadjon el feltétel nélküli tűzszünetet, hogy teret lehessen teremteni a már négy éve tartó háború befejezéséről szóló tárgyalásoknak.

Az orosz elnök pénteken telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel, India miniszterelnökével, Narendra Modival, valamint Dél-Afrika, Üzbegisztán, Kazahsztán és Fehéroroszország vezetőivel, hogy tájékoztassa őket augusztus 6-i moszkvai találkozójáról Trump küldöttével, Steve Witkoffal.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu