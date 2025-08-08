PutyinTrumptalálkozó

Putyin Budapestre hozná a csúcstalálkozót

A lehetséges helyszínek között több európai és közel-keleti ország neve is felmerült Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett csúcstalálkozójára. A Kreml állítólag Magyarországot részesítené előnyben, bár a végső döntés még nem született meg.

Wiedermann Béla
2025. 08. 08. 20:36
Vlagyimir Putyin
Vlagyimir Putyin Forrás: AFP
A Fox News fehér házi tudósítója, Jacqui Heinrich szerint a jövő hét végére tervezett Trump–Putyin-csúcstalálkozó helyszíneként Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek neve is felmerült. A Kreml állítólag Magyarországot részesítené előnyben, bár hivatalos bejelentés még nem történt. Heinrich hozzátette, hogy az egyeztetések során adminisztratív akadály is felmerült, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte: bármilyen területi engedményhez országos népszavazásra lenne szükség Ukrajnában.

A Kreml állítólag Budapestet látná legszívesebben a Trump–Putyin csúcstalálkozó helyszíneként, bár a végső döntés még nem született meg.
A Kreml állítólag Budapestet látná legszívesebben a Trump–Putyin-csúcstalálkozó helyszíneként, bár a végső döntés még nem született meg. Fotó: AFP

Putyin Magyarországot részesítené előnyben

Az olasz sajtó arról számolt be, hogy Donald Trump egyeztetett Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, felvetve a római helyszín lehetőségét is. A Corriere della Sera szerint Meloni készségesen fogadta az ötletet, amelyről a nemzetbiztonsági tanácsadók ülésén is szó esett. Oroszország azonban visszautasította az olasz helyszínt, mondván, Olaszország túlzottan Ukrajna mellett áll.

A lap kitért arra is, hogy jogi akadály merülhetne fel, mivel Putyin ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, és Olaszországnak hivatalosan le kellene tartóztatnia, amint az országba érkezik. Ez jelentősen csökkenti az olasz opció esélyeit.

A Vatikán szintén felajánlotta, hogy helyszínt biztosít a tárgyalásoknak – ahogy ezt korábban Ferenc pápa is megtette –, azonban konkrét döntés itt sem született. Egyes beszámolók szerint Magyarország mellett az Egyesült Arab Emírségek is komoly esélyes lehet.

Putyin a napokban több vezetővel is egyeztetett, köztük Alekszandr Lukasenko belarusz elnökkel, Hszi Csin-ping kínai államfővel és Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, akiknek beszámolt az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff moszkvai látogatásáról. 

Eközben az Egyesült Államok vizsgálta a csúcstalálkozó logisztikai lehetőségeit, beleértve Budapestet is, amely a jelek szerint kiemelt pozícióban van az orosz fél számára.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

