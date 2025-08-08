Putyin Budapestre hozná a csúcstalálkozót

Putyin Magyarországot részesítené előnyben

Az olasz sajtó arról számolt be, hogy Donald Trump egyeztetett Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, felvetve a római helyszín lehetőségét is. A Corriere della Sera szerint Meloni készségesen fogadta az ötletet, amelyről a nemzetbiztonsági tanácsadók ülésén is szó esett. Oroszország azonban visszautasította az olasz helyszínt, mondván, Olaszország túlzottan Ukrajna mellett áll.

A lap kitért arra is, hogy jogi akadály merülhetne fel, mivel Putyin ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, és Olaszországnak hivatalosan le kellene tartóztatnia, amint az országba érkezik. Ez jelentősen csökkenti az olasz opció esélyeit.

A Vatikán szintén felajánlotta, hogy helyszínt biztosít a tárgyalásoknak – ahogy ezt korábban Ferenc pápa is megtette –, azonban konkrét döntés itt sem született. Egyes beszámolók szerint Magyarország mellett az Egyesült Arab Emírségek is komoly esélyes lehet.