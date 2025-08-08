A Fox News fehér házi tudósítója, Jacqui Heinrich szerint a jövő hét végére tervezett Trump–Putyin-csúcstalálkozó helyszíneként Magyarország, Svájc, Olaszország és az Egyesült Arab Emírségek neve is felmerült. A Kreml állítólag Magyarországot részesítené előnyben, bár hivatalos bejelentés még nem történt. Heinrich hozzátette, hogy az egyeztetések során adminisztratív akadály is felmerült, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte: bármilyen területi engedményhez országos népszavazásra lenne szükség Ukrajnában.
Putyin Budapestre hozná a csúcstalálkozót
A lehetséges helyszínek között több európai és közel-keleti ország neve is felmerült Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett csúcstalálkozójára. A Kreml állítólag Magyarországot részesítené előnyben, bár a végső döntés még nem született meg.
Putyin Magyarországot részesítené előnyben
Az olasz sajtó arról számolt be, hogy Donald Trump egyeztetett Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, felvetve a római helyszín lehetőségét is. A Corriere della Sera szerint Meloni készségesen fogadta az ötletet, amelyről a nemzetbiztonsági tanácsadók ülésén is szó esett. Oroszország azonban visszautasította az olasz helyszínt, mondván, Olaszország túlzottan Ukrajna mellett áll.
A lap kitért arra is, hogy jogi akadály merülhetne fel, mivel Putyin ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, és Olaszországnak hivatalosan le kellene tartóztatnia, amint az országba érkezik. Ez jelentősen csökkenti az olasz opció esélyeit.
A Vatikán szintén felajánlotta, hogy helyszínt biztosít a tárgyalásoknak – ahogy ezt korábban Ferenc pápa is megtette –, azonban konkrét döntés itt sem született. Egyes beszámolók szerint Magyarország mellett az Egyesült Arab Emírségek is komoly esélyes lehet.
További Külföld híreink
Putyin a napokban több vezetővel is egyeztetett, köztük Alekszandr Lukasenko belarusz elnökkel, Hszi Csin-ping kínai államfővel és Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, akiknek beszámolt az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff moszkvai látogatásáról.
Eközben az Egyesült Államok vizsgálta a csúcstalálkozó logisztikai lehetőségeit, beleértve Budapestet is, amely a jelek szerint kiemelt pozícióban van az orosz fél számára.
További Külföld híreink
Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az egész világ gyászolja az űrhajóst
A NASA közleményben fejezte ki részvétét.
Nem csak Trumpot, az amerikai embereket is elárulták
Az amerikai közélet számos szereplője mindent bevetett, hogy besározza Trumpot.
Kiszivárogtak a részletek: erről állapodhat meg Trump és Putyin
Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára akár már a jövő héten sor kerülhet.
Bécsben sem engedik színpadra a Kneecap együttest
A hatóságok és politikusok egyaránt tiltakoztak a fellépés ellen.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az egész világ gyászolja az űrhajóst
A NASA közleményben fejezte ki részvétét.
Nem csak Trumpot, az amerikai embereket is elárulták
Az amerikai közélet számos szereplője mindent bevetett, hogy besározza Trumpot.
Kiszivárogtak a részletek: erről állapodhat meg Trump és Putyin
Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára akár már a jövő héten sor kerülhet.
Bécsben sem engedik színpadra a Kneecap együttest
A hatóságok és politikusok egyaránt tiltakoztak a fellépés ellen.