Donald Trump történelmi megállapodást hozott össze

Donald Trump történelmi tárgyalást hozott tető alá, miután a Fehér Ház is megerősítette az Axios értesülését: pénteken Örményország és Azerbajdzsán tárgyalnak, sőt akár még békeszerződést is aláírhatnak Washingtonban. A két kaukázusi ország a nyolcvanas évek óta konfrontálódik egymással, azonban Donald Trump közvetítésével pont kerülhet az évtizedes viszályra.

Az azeri és az örmény vezetők Donald Trumpot választották. Fotó: AFP/Ludovic Marin

Trump a találkozó alkalmából közösségi oldalán is posztolt, amelyben azt írta:

Már nagyon várom, hogy holnap a Fehér Házban fogadjam Ilham Alijev azerbajdzsáni elnököt és Nikol Pasinján örmény miniszterelnököt egy történelmi jelentőségű béke-csúcstalálkozóra.

A két ország legnagyobb problémája a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah régió. Ez a terület ugyanis hajdanán örmény enklávé volt az azeri területen. Ugyan ezt az állapotot a nemzetközi jog is megerősítette, azonban a folyamatos konfrontáció három alkalommal is háborúvá fajult.

Az első ilyen összecsapás azután történt, hogy az enklávé vezetése az Örményországgal való egyesülés mellett döntött 1988. február 20-án. A Szovjetunió felbomlása miatt előálló körülmények segítették az elszakadási mozgalmat. Nem sokkal később Azerbajdzsán is független lett, majd a konfliktus 1992-re háborúvá nőtte ki magát.

A második, már jobban ismert konfliktus 2020-ban robbant ki, miután Azerbajdzsán elfoglalta a Hegyi-Karabah egy részét. 2023-ban aztán a teljes régiót elfoglalta. A konfliktus – nem fegyverekkel ugyan – de a háttérben továbbra is zajlott. A folyamatos kisebb és nagyobb határvillongások miatt végül nem sikerült megállapodást kötni, habár a hírek szerint már márciusban készen volt egy tervezet. Ezt azonban sem Nikol Pasinján örmény miniszterelnök, sem pedig Ilham Alijev azeri elnök nem írta alá.

Trump az oroszok orra alá is borsot tör

A hírek szerint Trump hasonló mézesmadzag-taktikát alkalmazott, mint azt tette először Vlagyimir Putyin orosz elnök esetében. Az amerikai elnök ugyanis az információk alapján nagyon komoly befektetéseket ígért a régió stabilitásáért cserébe. Ezt a folyamatot azonban más is támogatta.

Örményország és Azerbajdzsán viszonya is igen rideg lett Oroszországgal.

A két állam hagyományosan jó szövetséget ápolt, nemcsak Oroszországgal, de Iránnal is. Az örmények azonban elveszítették a bizalmukat, miután a területen – elméletben békefenntartói státuszban lévő – orosz katonák 2023-ban nem tettek semmit az azeri hadművelet megállítására. Azerbajdzsán és Oroszország viszonya pedig a repülőgép-incidens óta folyamatosan romlott. Ehhez az is hozzájárult, hogy nem sokkal később egy jekatyerinburgi razzia során az orosz különleges erők több tucat etnikai azerit vettek őrizetbe egy korábbi gyilkossági ügy kapcsán. A rendőrségi fogva tartás során Ziyaddin és Huseyn Safarov meghaltak, a hivatalos indoklás szerint szívmegállásban.