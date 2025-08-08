Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

A Fehér Ház szerdán megerősítette, hogy Donald Trump akár már a jövő héten találkozhat Vlagyimir Putyinnal, hogy megpróbáljon közvetíteni az ukrajnai orosz háború befejezése érdekében, de nem biztos, hogy könnyű lesz semleges helyszínt találni a Trump–Putyin csúcstalálkozónak, tekintve, hogy az orosz elnök ellen 2023-ban nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság, így 125 országban letartóztatás fenyegeti – írja The Guardian.

A következő Trump–Putyin csúcstalálkozó helyszíne Budapest is lehet

Fotó: AFP

A lap szerint ez azt jelentheti, hogy a csúcstalálkozót Szaúd-Arábiában vagy Törökországban szervezik meg, ahol már zajlottak tárgyalások Oroszország és Ukrajna között. Ugyanakkor kiemelik:

Egy másik lehetőség Magyarország, mivel Orbán Viktor miniszterelnök közel áll Trumphoz és Putyinhoz is, áprilisban pedig a kormány bejelentette, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

A Lenta orosz hírportál arra is felhívja a figyelmet, hogy a Vatikán is beszélt a lehetséges tárgyalásokról.

Leonid Sevastyanov, az Ortodox Hitűek Világszövetségének vezetője, aki kapcsolatban áll XIV. Leó pápával, azt mondta, hogy a Szentszék lehet a csúcstalálkozó helyszíne.

A Vatikán lehetséges helyszín. XIV. Leó pápa meghívása, amelyet [Pietro] Parolin külügyminiszter megerősített, továbbra is érvényben van

– emelte ki.

A Kreml csütörtökön jelentette be, hogy megállapodás született az amerikai–orosz csúcstalálkozóról.

Az amerikai fél javaslatára elvi megállapodás született arról, hogy a közeljövőben kétoldalú csúcstalálkozót tartanak, vagyis Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozni fog

– mondta Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában újságíróknak.

Közölte, hogy a találkozó helyszínében már megállapodtak, de erről csak később történik bejelentés.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin egy korábbi találkozójukon (Fotó: AFP)