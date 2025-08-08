Hszi CsinpingVlagyimir PutyinOroszországKína

Hszi Csin-ping: Kína a párbeszéd és a politikai rendezés híve

Kína továbbra is a párbeszéd és a politikai rendezés előmozdítását támogatja az ukrajnai háború ügyében – közölte Hszi Csin-ping kínai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott pénteki telefonbeszélgetésében.

2025. 08. 08. 15:49
A kínai állami média beszámolója szerint Hszi hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háborúhoz hasonló összetett válságokra nincsenek gyors megoldások. Hozzátette: Kína álláspontja a jövőben sem változik, és Peking üdvözli, hogy Oroszország és az Egyesült Államok között fennmaradt a kapcsolat, amely elősegítheti a feszültségek enyhítését.

Az orosz elnök szerint Moszkva nagyra értékeli Kína konstruktív szerepét a háború politikai rendezésében. Putyin tájékoztatta kínai partnerét az orosz álláspont aktuális elemeiről, valamint az amerikai féllel folytatott legutóbbi egyeztetések részleteiről. Kiemelte: 

az orosz–kínai átfogó stratégiai partnerség a nemzetközi helyzettől függetlenül változatlan marad, és Oroszország továbbra is szoros kapcsolatot kíván fenntartani Kínával.

A két államfő megerősítette a kínai–orosz politikai bizalom és stratégiai együttműködés magas szintjét, valamint a kétoldalú kapcsolatok további erősítésére törekedtek. A felek egyeztettek a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) idei, tiencsini csúcstalálkozójának előkészületeiről is, amelytől barátságos, egységes és eredményes tárgyalásokat várnak.

