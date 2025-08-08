Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

Németh BalázsHarcosok órájaBayer Zsolt

Nagy siker lett a Harcosok órája: jövő héttől extra adásokkal is jelentkeznek Németh Balázsék

A nap bármely időpontjában lehetnek extra adásai a Harcosok órája műsornak – ismertette Németh Balázs műsorvezető. Mint jelezte, erre akkor kerülhet sor, ha fontos dolog történik itthon vagy valahol a világban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 12:37
Orbán Viktor a Harcosok órája címmel indult online műsorban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher) Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Az első két hét rendkívül kedvező tapasztalatai alapján úgy döntöttünk, hogy bővül a Harcosok órája kínálata. A jövőben már nem csak hétfőtől csütörtökig jelentkezünk élőben reggel 7.30-tól – tudatta Németh Balázs a Facebook-oldalán megosztott videóban. A Fidesz-frakció szóvivője tudatta, hogy mostantól a nap bármely időpontjában lehetnek extra adások, ha fontos dolog történik itthon vagy valahol a világban.

Budapest, 2025. július 28. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája címmel indult online műsorban, ahol interjút adott Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. július 28-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
Orbán Viktor a Harcosok órája első adásában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

Németh Balázs ismertette, hogy brutálisan erős névsorral futnak neki a jövő hétnek. 

Hétfőn Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aztán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, csütörtökön pedig Bayer Zsolt, lapunk publicistája lesz a Harcosok órájának vendége.

Németh Balázs elárulta, hogy jókat nevetett azon a telexes álhíren, hogy csúnyán besült az új fideszes kommunikációs csodafegyver. Ezzel szemben az igazság az, hogy milliós megtekintések voltak az első két hétben, sok száz, a Harcosok órájában készült interjúból keletkezett sajtóhír.

Ne felejtsük el, hogy Magyar Péter is napi szinten támadja a Harcosok óráját, ő is lelkes nézőnk

– jegyezte meg Németh Balázs, aki óvatosságra inti a liberális megmondókat a Harcosok órájával kapcsolatban is. 

Javaslom, hogy 247 nap múlva térjünk vissza erre a témára

– tette hozzá.

 

Borítókép: Orbán Viktor a Harcosok órája címmel indult online műsorban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojeleksör

Az évszázad merénylete

„Az egyiket öklön vágtam az arcommal, a másikat meg térden az orrommal.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

