Így készül a tökéletes karácsonyi kalács – egy díjnyertes sütőmester receptje + videó

A mákos és diós kalács receptje a tapasztalt sütőmesternél már hosszú évek óta bevált. A nyugdíjas asszony rendszeresen süt otthon, sőt korábban cukrászversenyt is nyert.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 21:25
Bejgli nélkül éppoly nehéz elképzelni a karácsonyt, mint fenyőfa nélkül, ám a hagyományos ízek idővel kevésbé hatnak újdonságként. Éppen ezért a haon.hu utánajárt, milyen alternatívát javasol a hajdúböszörményi Civilek a Lakóhelyek Egyesülete. 

Subecz Józsefné gyönyörű karácsonyi kalácsokat készített (Forrás: Vida Márton Péter)

Kiderült: a diós és mákos töltelék nemcsak bejgliben működik. 

A karácsonyi kalács sok tekintetben hasonlít a jól ismert süteményhez, ugyanakkor lényeges különbségek teszik izgalmassá, és garantáltan meghozzák az étvágyat.

A mákos és diós kalács receptje Subecz Józsefné sütőasszonynál már hosszú ideje bevált. Rendszeresen süt otthon, és az egyesülettel gyakran indul megmérettetéseken is – korábban egy cukrászversenyt is megnyert.

A portál a szakértőtől megtudta, hogyan készül az ínycsiklandó karácsonyi kalács, a részletes leírást és a pontos receptet pedig itt olvashatja el.

Borítókép: Ettől a mákos és diós kalácstól biztosan megjön az étvágya (Forrás: MW)

               
       
       
       

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
