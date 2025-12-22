Így készül a tökéletes karácsonyi kalács – egy díjnyertes sütőmester receptje + videó

Bejgli nélkül éppoly nehéz elképzelni a karácsonyt, mint fenyőfa nélkül, ám a hagyományos ízek idővel kevésbé hatnak újdonságként. Éppen ezért a haon.hu utánajárt, milyen alternatívát javasol a hajdúböszörményi Civilek a Lakóhelyek Egyesülete.
Kiderült: a diós és mákos töltelék nemcsak bejgliben működik.
A karácsonyi kalács sok tekintetben hasonlít a jól ismert süteményhez, ugyanakkor lényeges különbségek teszik izgalmassá, és garantáltan meghozzák az étvágyat.
A mákos és diós kalács receptje Subecz Józsefné sütőasszonynál már hosszú ideje bevált. Rendszeresen süt otthon, és az egyesülettel gyakran indul megmérettetéseken is – korábban egy cukrászversenyt is megnyert.
A portál a szakértőtől megtudta, hogyan készül az ínycsiklandó karácsonyi kalács, a részletes leírást és a pontos receptet pedig itt olvashatja el.
Borítókép: Ettől a mákos és diós kalácstól biztosan megjön az étvágya (Forrás: MW)
