Ezeket vásároljuk karácsonykor, a tavalyihoz képest többet költünk ajándékra

A vásárlók árérzékenysége erős, ajándékokat is ennek megfelelően választanak. A szezonalitás továbbra is jelen van. Az Országos Kereskedelmi Szövetség lapunkat arról tájékoztatta, karácsony előtt hagyományosan a könyvek, műszaki iparcikkek, illatszerek, illetve ruházati termékek forgalma jelez erős szezonális forgalmat, a decemberi könyveladás például akár duplája is lehet egy átlagos havi értékesítésnek. Népszerű ajándékok a különböző kézműves – iparművészeti termékek, fényképek, illetve albumok, wellnessbérletek is. A tipikus ajándékozásra szánt keretösszeg ötvenezer forint körül van, de egy szűk – tíz százalék alatti – réteg az egymillió forintos vagy e feletti ajándékvásárlást is megengedheti magának.

Az átlagos karácsonyi ajándékra szánt összeg ötvenezer forint körül alakul. Fotó: Shutterstock

Az átlagos ajándékozási összeghez viszonyítva érdemes megnézni, miként készül a SPAR az ünnepi szezonra. A karácsonyi időszak közeledtével a Spar-csoport áruházaiban már megjelentek az ünnepi szezon termékei, igazodva a vásárlók egyre korábban jelentkező igényeihez. A vásárlók igényeinek számontartására utal a kiadott közleményük is, ebben megemlítik az egyik kiemelt szempontot, az árérzékenységet és a keresett termékkörökről is szó esik.

„Az idei szezonban egyszerre figyelünk a szezonalitásra, az árérzékeny döntésekre és a kényelmi szempontokra. A cél változatlan: mindenki gyorsan, inspiráló környezetben és jó ár-érték arány mellett találja meg az ünnephez szükséges termékeket – a sütési alapanyagoktól az ajándékozásig. A saját márkás választék erősödése és az ünnepi újdonságok egyaránt ezt a törekvést szolgálják” – fogalmazott Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Érdemes megemlíteni még a meghosszabbított nyitvatartási időt, és a szezonális kínálatot. Ami az előbbit illeti, a vásárlói és munkavállalói igényekre reagálva december 24-én az üzletek déli 12 óráig lesznek nyitva, a hosszított nyitvatartás az ünnep előtti napokra vonatkozik.

Az OKSZ által írtakhoz képest a SPAR elsősorban, de nem kizárólagosan az élelmiszerekre fókuszál és ezen a téren erősít(ett). Megemlíthető a hal-, illetve szaloncukor-választék, valamint azt is írják, hogy a sütés-főzéshez szükséges tejtermékek iránt is megnövekszik a kereslet.