árukeresőországos kereskedelmi szövetségösszeg

Ezeket vásároljuk karácsonykor, a tavalyihoz képest többet költünk ajándékra

A vásárlók további árérzékenysége az ajándékok és az ünnepi élelmiszerek kiválasztásánál is megmutatkozik. Növekszik a tudatosság, gyakori a termékek összevetése is, amihez a fiatalabb korosztály a mesterséges intelligencia segítségét is igénybe veszi. A beszerzés pedig már nem mindig online történik.

M. Orbán András
2025. 12. 22. 14:55
Az elköltött összeg attól is függ, mint veszünk Fotó: JESHOOTS.com Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vásárlók árérzékenysége erős, ajándékokat is ennek megfelelően választanak. A szezonalitás továbbra is jelen van. Az Országos Kereskedelmi Szövetség lapunkat arról tájékoztatta, karácsony előtt hagyományosan a könyvek, műszaki iparcikkek, illatszerek, illetve ruházati termékek forgalma jelez erős szezonális forgalmat, a decemberi könyveladás például akár duplája is lehet egy átlagos havi értékesítésnek. Népszerű ajándékok a különböző kézműves – iparművészeti termékek, fényképek, illetve albumok, wellnessbérletek is. A tipikus ajándékozásra szánt keretösszeg ötvenezer forint körül van, de egy szűk – tíz százalék alatti – réteg az egymillió forintos vagy e feletti ajándékvásárlást is megengedheti magának.

karácsony, Modern holiday shopping. Happy lady holding gift boxes and using smartphone while standing outdoors near Xmas tree and festive decorations
Az átlagos karácsonyi ajándékra szánt összeg ötvenezer forint körül alakul. Fotó: Shutterstock

Az átlagos ajándékozási összeghez viszonyítva érdemes megnézni, miként készül a SPAR az ünnepi szezonra. A karácsonyi időszak közeledtével a Spar-csoport áruházaiban már megjelentek az ünnepi szezon termékei, igazodva a vásárlók egyre korábban jelentkező igényeihez. A vásárlók igényeinek számontartására utal a kiadott közleményük is, ebben megemlítik az egyik kiemelt szempontot, az árérzékenységet és a keresett termékkörökről is szó esik.

„Az idei szezonban egyszerre figyelünk a szezonalitásra, az árérzékeny döntésekre és a kényelmi szempontokra. A cél változatlan: mindenki gyorsan, inspiráló környezetben és jó ár-érték arány mellett találja meg az ünnephez szükséges termékeket – a sütési alapanyagoktól az ajándékozásig. A saját márkás választék erősödése és az ünnepi újdonságok egyaránt ezt a törekvést szolgálják” – fogalmazott Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Érdemes megemlíteni még a meghosszabbított nyitvatartási időt, és a szezonális kínálatot. Ami az előbbit illeti, a vásárlói és munkavállalói igényekre reagálva december 24-én az üzletek déli 12 óráig lesznek nyitva, a hosszított nyitvatartás az ünnep előtti napokra vonatkozik.

Az OKSZ által írtakhoz képest a SPAR elsősorban, de nem kizárólagosan az élelmiszerekre fókuszál és ezen a téren erősít(ett). Megemlíthető a hal-, illetve szaloncukor-választék, valamint azt is írják, hogy a sütés-főzéshez szükséges tejtermékek iránt is megnövekszik a kereslet.

A Media Markt lapunk megkeresésére arról tájékoztatott, idén karácsonykor a műszaki ajándékok közül elsősorban azok a termékek a legnépszerűbbek, amelyek a mindennapi használatot vagy a kikapcsolódást támogatják. Kiemelkedő a kereslet a számítástechnikai eszközök – például laptopok, tabletek és monitorok – iránt, de továbbra is sokan választanak ajándéknak mobiltelefonokat és okosórákat is.

A szórakoztató elektronika területén a játékkonzolok, különösen a PS5 számítanak slágerterméknek, míg a kis háztartási gépek közül a forrólevegős sütők és a robotporszívók kerülnek gyakran a fa alá. Emellett a szépségápolási termékek és a különféle gaming-kiegészítők: billentyűzetek, headsetek, mikrofonok is népszerű ajándéknak számítanak.

Viszont, ahogy a válaszukból kiderül, nem feltétlenül az előbb említett átlagos ötvenezer forint az összegkeret, az ajándékvásárlások árszintje ugyanis összességében emelkedett. A vásárlók egyre bátrabban költenek nagyobb értékű termékekre: több mint negyedük százezer forint feletti összeget szán egy-egy műszaki cikkre, és minden tizedik vásárló 250 ezer forintnál is többet költ. Ez elsősorban a számítástechnikai eszközök, okoseszközök, konzolok és prémium háztartási gépek esetében jellemző.

Ezenkívül megfigyelhető trend még, hogy a költési hajlandóság a tavalyi évhez képest növekedett, különösen a novemberi és decemberi időszakban. A vásárlók nemcsak többet költenek, hanem tudatosabban is döntenek: fontosabb számukra a minőség, a hosszú távú megbízhatóság és az értékállóság. Ezt jól mutatja a kiterjesztett garanciák iránti növekvő érdeklődés, valamint az is, hogy egyre többen élnek rugalmas fizetési megoldásokkal a nagyobb értékű ajándékok megvásárlásakor.

Az Árukereső friss felmérése szerint ugyanakkor a kiadások tekintetében a többség óvatos: 56,43 százalékuk hasonló összeget tervez költeni, mint tavaly, a megkérdezettek 31,03 százaléka inkább spórolna, és mindössze 12,54 százalék számít magasabb kiadásra. A legtöbben 16 és 50 ezer forint közötti összeget szánnak az ünnepi ajándékokra, de közel minden tizedik válaszadó akár százhatvanezer forint felett költ. Érdekes még, hogy a válaszadók több mint a fele a fizetéséből vásárol és csak két és fél százalék azoknak az aránya, akik hitelt vesznek fel e célra.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

A fiatalok a digitális zaj helyett az analóg valóságot választották

Szakos Enikő avatarja

A mobiltelefon-korlátozás eszköz arra, hogy visszaadjuk a figyelmet az iskolának, és megerősítsük a közösséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.