Erre senki sem gondolt, kiderült a titok, így marad friss a bejgli

Nem lesz többé szikkadt, penészes a sütemény. A Mindmegette elárulja, hogyan kell tárolni, hogy akár hetekig is friss maradjon a bejgli.

A karácsonyi időszak nagy sztárja minden évben a bejgli – és valljuk be, nem is tudunk neki ellenállni. Ám sokszor előfordul, hogy a sütögetés hevében több rúd is készül, mint amennyit az ünnepi asztal mellett elmajszol a család. Ilyenkor jön a nagy kérdés: vajon meddig marad friss és hogyan tároljuk úgy, hogy még januárban is szeletelhessük?

Így tároljuk a bejglit, hogy sokáig friss maradjon

Sokan meglepődnek, amikor megtudják: a gondosan készített, házi bejgli akár három hétig is élvezhető marad! Persze nem mindegy, hogyan bánunk vele. A nagyi fűtetlen spájza vagy kamrája valóságos paradicsom a bejglinek – hűvös, száraz, állandó hőmérséklet, így sokáig fogyasztható marad a sütemény.

A szakértők szerint a vajas vagy zsíros tésztából készült, sok töltelékkel megpakolt, egészben hagyott rúd bírja legtovább az idő múlását. Ha pedig folpackba is becsomagoljuk, gyakorlatilag konzerváljuk a frissességét.

A bejgli legnagyobb ellensége

Ha csak úgy magára hagyjuk a süteményestálon, szobahőmérsékleten, két dolog fenyegeti: kiszáradás és penészedés. A szabadon tartott bejgli élettartama meglepően rövid – nem csoda, hiszen a tészta pillanatok alatt elveszíti a nedvességét. Ezért a legjobb megoldás: légmentesen záródó doboz vagy szorosan ráfeszített fólia, és irány a hűvös hely! Erre jó megoldás a hűtő is.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mindmegette)