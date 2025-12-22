Orbán Viktor megkóstolta és véleményt is mondott a karcagi birkapörköltről + videó

„Ha Karcag, akkor birkapörkölt!” – jelentette ki Orbán Viktor, aki az M4-es autóút átadása után meg is kóstolta a város híres ételét.

Orbán Viktor miniszterelnök az M4 autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadó ünnepségén (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadó ünnepsége kapcsán Karcagra látogatott, ahol nem maradhatott el a térség egyik legismertebb gasztronómiai különlegessége sem. A miniszterelnök Szepesi Tibor polgármester meghívására megkóstolta a méltán híres karcagi birkapörköltet.

A kormányfő a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott:

Ha Karcag, akkor birkapörkölt!

Orbán Viktor azt is elárulta, hogy az ilyen látogatásokra mindig készül egy váltás inggel, mert az étkezés nem mindig marad nyom nélkül. „Ha az Alföldre megyünk, mindig kell!” – tette hozzá nevetve.

A videó végén a miniszterelnök egyértelműen értékelte az ételt:

Nincs elhajlás, kérem. Vannak dolgok, amiket errefelé még komolyan vesznek

– fogalmazott Orbán Viktor, utalva a hagyományos elkészítési mód fontosságára.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)