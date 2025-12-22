orbán viktorkarcagbirkapörkölt

Orbán Viktor megkóstolta és véleményt is mondott a karcagi birkapörköltről + videó

Az M4-es átadója után Karcagra látogatott Orbán Viktor, ahol a miniszterelnök a híres birkapörköltet is megkóstolta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 20:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ha Karcag, akkor birkapörkölt!” – jelentette ki Orbán Viktor, aki az M4-es autóút átadása után meg is kóstolta a város híres ételét. 

Kenderes, 2025. december 22. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök az M4 autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadó ünnepségén Kenderes határában 2025. december 22-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök az M4 autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadó ünnepségén (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor az M4-es autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának átadó ünnepsége kapcsán Karcagra látogatott, ahol nem maradhatott el a térség egyik legismertebb gasztronómiai különlegessége sem. A miniszterelnök Szepesi Tibor polgármester meghívására megkóstolta a méltán híres karcagi birkapörköltet.

A kormányfő a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott: 

Ha Karcag, akkor birkapörkölt!

Orbán Viktor azt is elárulta, hogy az ilyen látogatásokra mindig készül egy váltás inggel, mert az étkezés nem mindig marad nyom nélkül. „Ha az Alföldre megyünk, mindig kell!” – tette hozzá nevetve.

A videó végén a miniszterelnök egyértelműen értékelte az ételt:

Nincs elhajlás, kérem. Vannak dolgok, amiket errefelé még komolyan vesznek

– fogalmazott Orbán Viktor, utalva a hagyományos elkészítési mód fontosságára.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektüntető

Csak hogy világos legyen!

Bayer Zsolt avatarja

Na, akkor itt a lényeg, tömören, világosan, érthetően! Deák Dániel foglalja össze, aki nem érti, azon nehéz segíteni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.