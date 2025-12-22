Rendkívüli

Orbán Viktor hamarosan átadja Magyarország új autópályáját, kövesse nálunk élőben!

Újabb mérföldkőhöz érkezett az országépítés: órákon belül átadják az M4-es autóút új, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között. Orbán Viktor szerint a beruházás nemcsak az Alföld közlekedését teszi gyorsabbá és biztonságosabbá, hanem annak bizonyítéka is, hogy a kormány ellenszélben is végigviszi a vállalt fejlesztéseket. A Magyar Nemzet élő szöveges közvetítésben számol be az átadóról.

2025. 12. 22.
„Újabb fontos pillanat az országépítésben. Reggel irány Kenderes határa, ahol felavatjuk az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között” – közölte Orbán Viktor a közösségi oldalán. A Magyar Nemzet élő szöveges formátumban beszámol az átadóról, kövesse nálunk élőben!

A mostani átadással az M4-es autóútból egyébként már több mint 150 kilométer készül el a főváros és a Jászság között.

A Világgazdaság összefoglalója szerint az új, 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:

  • Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),
  • Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),
  • a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer).

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom egyébként már az elkészült jobb pályán egy ideje közlekedik.

A kivitelezés olyannyira a tervek szerint haladt, hogy az eredeti ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása csak 2026 első negyedévében lett volna esedékes, tehát a karácsony előtti átadás a tervezettnél hamarabbi időpontot jelent.

 

Orbán Viktor órákon belül átadja Magyarország új autópályáját

A magyar miniszterelnök a beruházás kapcsán arról írt a bejegyzésében, hogy 

amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is.

Felidézte, hogy 2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 kilométer volt, ami 2025-re közel 2000 kilométerre emelkedett. 

Ezzel elértük, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autós távolságra lakik valamelyik sztrádától

– fogalmazott.

Orbán Viktor szerint ez kemény menet volt, megküzdöttek

  • a pénzügyi
  • és a migrációs válsággal,
  • a Coviddal,
  • és most megküzdenek a háborúval.

„Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól.”

A ma átadott autóútszakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudjuk majd folytatni az építkezést

– mutatott rá. A magyar miniszterelnök egyúttal ígéretet tett rá, hogy „folytatni is fogják, mert a magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban, vagy ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában.

Ez a mi tervünk: a brüsszeli háborús terv rombolása helyett békés országépítés” – zárta Facebook-posztját Orbán Viktor.

 

M4-es gyorsforgalmi: átadják és így épül tovább

Ami a folytatást illeti, a kisújszállási átadó után épül az M4-es karcagi elkerülőjét és egy 22 kilométeres szakasszal Püspökladányig elviszik az autópályát a következő ciklusban.

Az M4-es gyorsforgalmi Püspökladány–Berettyóújfalu közötti szakasza 2032-ben lehet kész.

De szerződés van arra, hogy a következő időszakban a Karcag–Püspökladány-szakaszt is megkezdik, ennek három év alatt kellene megépülnie. Majd ezt követi a Püspökladány és Újfalu közötti szakasz.

Borítókép: Orbán Vikor (Forrás: Facebook)

