A hatóságokhoz fordulnak Deutsch Tamásék Hadházy korrupciógyanús ügye miatt

Zuglóban tízmilliókat fizetnek a saját haveroknak.

2025. 12. 22. 20:45
Kiderült, hogy Hadházy Ákos egy kiterjedt korrupciós hálózatot működtet Zuglóban, a saját emberével, a zuglói polgármesterrel, Rózsa Andrással együttműködve – írta közösségi oldalán Deutsch Tamás EP-képviselő, a Fidesz helyi választókerületi elnöke. A politikus a hétfőn tartott sajtótájékoztatón elhangzottakat megerősítve közölte: Hadházy politikai uradalmának tekinti Zuglót.

20250603 Budapest Újra tüntettek a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közéleti átláthatóságról szóló törvényjavaslat ellen. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő
Fotó: Hatlaczki Balázs

A saját emberét ültette a polgármesteri székbe, majd a saját haverjaikkal töltötték fel a zuglói önkormányzatot. Zsíros szerződést kapott többek között Hadházy alapítványának kurátora, aki valójában Hadházy kommunikációját intézi, de a számlát a zuglóiak fizetik 

– írta.

Hozzátette: kiderült az is, hogy az önkormányzat majd' harmincmilliót fizetett a Momentum pártügyvédjének, Halász Árpádnak. Az ügyvéddel fél tucat szerződést kötöttek, a feladata pedig az volt, hogy zuglói önkormányzattól fizetségért cserébe Hadházy Ákosnak dolgozzon – hangsúlyozta Deutsch Tamás. Felhívta a figyelmet: 

Halász Árpád ügyvédi kamarai tagságát – a hírek szerint pénzmosással kapcsolatos büntetőeljárás miatt – felfüggesztették, de ez persze egyáltalán nem zavarta Hadházyt és Rózsát, hogy újabb szerződést kössenek vele. Ebben a megbízásban is jogi munka elvégzése volt Halász feladata, ami –az ügyvédi kamarai tagsága felfüggesztésének a fényében – súlyos bűncselekményt, zugírászatot jelent. 

Deutsch bejelentette, az illetékes hatóságokhoz fordulnak Hadházy Ákos korrupciós hálózatának felszámolása érdekében.

Borítókép: Hadházy Ákos és Rózsa András (Forrás: Facebook)


