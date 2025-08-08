Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon

Orbán Viktor kemény üzenetet hagyott a Harcosok Klubjában: Aki nincs az asztalnál, az az étlapon van

Újabb bejegyzést tett közzé Orbán Viktor a Harcosok Klubjában. A miniszterelnök ezúttal is számos fontos témát érintett üzenetében, mint például az Otthon start program, az orosz–ukrán háború, vagy az amerikai demokraták által indított lejárató hadjárat Trump ellen. A kormányfő még azt is megmutatta, szerinte mi a nyár videója.

2025. 08. 08. 10:47
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
„Óriási az érdeklődés a fix 3 százalékos Otthon start program iránt. Szeptemberben indul. Panyi Miklós ott ül a programirodában, segít, és cáfolja az álhíreket. Hajrá, Miklós!” – írta a Harcosok Klubjában tett bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök. Emlékezetes, a szerdai Kormányinfón a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára fontos bejelentéseket tett a Otthon start kapcsán, alakult egy programiroda is. Ennek feladata a koordináció, a program sikeres végrehajtása, a lakásépítések ösztönzése, valamint az észrevételek befogadása.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára fontos új részeleteket közölt a szerdai Kormányinfón az Otthon Start Programról (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára fontos új részleteket közölt a szerdai Kormányinfón az Otthon start programról (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A kormányfő bejegyzésében rátért az orosz–ukrán háború kérdésére is. „A háborúpárti európai vezetők nem hallgattak ránk. Három éve javasoljuk folyamatosan a tárgyalásokat az oroszokkal. Trump előbb találkozik Putyinnal, mint ők” – írta, majd rámutatott: Európa kimarad a saját sorsáról szóló döntésekből, európai–orosz csúcstalálkozó kell. 

„Ha lehet, még Trump előtt, ha nem, akkor utána. Aki nincs az asztalnál, az az étlapon van”

– mutatott rá.

Ezután elárulta a véleményét az Egyesült Államokban zajló botrányról is: egy különleges ügyész jelentéséből kiderült, hogy a demokraták, a Soros-hálózat és a fizetett média alaptalan, hazug orosz kapcsolatokkal akarta lejáratni Trumpot.

„Ezt a műfajt ismerjük. Sorosék, a dollármédia és Brüsszel nálunk folyamatosan ezt csinálja. Hazugságokkal támadják a kormányt, mert egy Brüsszel-párti és ukránbarát bábkormányt akarnak a nyakunkra ültetni. Soha napján!”

– jelentette ki.

Orbán Viktor megmutatta a csoporttagoknak azt is, mi lett szerinte a nyár videója:

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök, majd hozzátette: „Még 247 nap”.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

 

