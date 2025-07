Egyre többen vannak a Harcosok Klubjában + videó

„Itt a következő lépés! A Harcosok Klubja közösség és egy digitális mozgalom. Egyre többen vagyunk, egyre hangosabban állunk ki az igazunkért, és most itt az alkalom, hogy te is csatlakozz!” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, aki közölte: a Harcosok Klubjának WhatsApp-csoportja már megtelt, most a Facebook-csoport a következő frontvonal.

Orbán Viktor a Harcosok Klubja rendezvényén (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Már 25 ezren vagyunk, és a közösség ereje napról napra nő. Itt minden nap belső infók, exkluzív posztok és a hazánkért küzdő harcosok legfontosabb üzenetei várnak – köztük Orbán Viktor gondolatai is!

– jelezte a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője, és arra buzdított mindenkit, ne csak nézője, részese is legyen annak a közösségnek, amely nemet mond a globalista nyomásgyakorlásra, és kiáll a magyar emberek érdekeiért, az online térben is.

Szentkirályi Alexandra ugyanakkor szólt a nőkhöz is.

És ti is, lányok! Itt az idő, hogy hallassuk a hangunkat! Igenis ki kell állnunk magunkért, egymásért, a nőkért! Nem kérünk a brüsszeli parancsokból, a családellenes javaslatokból, és narcisztikus, erőszakos bántalmazókból sem

– szögezte le a frakcióvezető.

Orbán Viktor felvételt hirdetett, számíthatunk a miniszterelnökre

Néhány napja maga Orbán Viktor hirdetett felvételt a Harcosok Klubjába, a miniszterelnök elmondta, ez egy meghívó minden olyan honfitársa számára, aki a nemzeti értékek talaján állva kész cselekedni Istenért, hazáért és családért – a digitális világban és azon túl is.

A felvételnek szigorú feltételei vannak, amit a Harcosok Klubja hét törvénye testesít meg: hazaszeretet, szabadságharc, tisztelet, összetartás, cselekvés, sorsközösség és béke

– hangsúlyozta a kormányfő, kitérve arra, hogy aki csatlakozik, éljen bárhol a Kárpát-medencében, a klub tagjaként sosem lesz egyedül. A miniszterelnök kijelentette: