Sebestyén Józsefkormányminiszter

Sebestyén József sírjánál járt a miniszter, a kormány kiáll a meggyilkolt férfi családja mellett

A kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint az erőszak soha nem lehet út, a háború pedig nem megoldás.

Magyar Nemzet
2025. 08. 09. 11:55
Borítókép: Sebestyén József (képernyőkép)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Leróttuk kegyeletünket Sebestyén József sírjánál, aki a legdrágábbal, az életével fizetett azért, mert nem volt hajlandó fegyvert fogni a háborúban, akit kényszersorozás alatt agyonvertek. Az ő tragikus sorsa kiáltóan hívja fel a figyelmünket arra, hogy az erőszak soha nem lehet út, a háború pedig nem megoldás. Elfogadhatatlan és mélységesen emberellenes – írja Facebook-bejegyzésében Hankó Balázs.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter kifejtette: mi, magyarok kiállunk minden magyar testvérünk mellett, akit igazságtalanság és elnyomás ér. 

Kiállunk Sebestyén József családja mellett.

– Védelmezzük az embert és felemeljük a szavunkat a vérontás ellen. Ukrajna uniós csatlakozása így nem lehet napirenden. Következetesen követeljük a békét, és következetesen nemet mondunk a háborúra! – tette hozzá.

Amint arról korábban beszámoltunk, a beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és trágár szavakkal illetik a kárpátaljai magyar férfit. A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. A férfi halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről.  

A mostani koszorúzásról a miniszter egy videót is posztolt.

Borítókép: Sebestyén József (képernyőkép)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Veér Gyula
idezojelekKapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu