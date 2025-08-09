Sebestyén József sírjánál járt a miniszter, a kormány kiáll a meggyilkolt férfi családja mellett

Leróttuk kegyeletünket Sebestyén József sírjánál, aki a legdrágábbal, az életével fizetett azért, mert nem volt hajlandó fegyvert fogni a háborúban, akit kényszersorozás alatt agyonvertek. Az ő tragikus sorsa kiáltóan hívja fel a figyelmünket arra, hogy az erőszak soha nem lehet út, a háború pedig nem megoldás. Elfogadhatatlan és mélységesen emberellenes – írja Facebook-bejegyzésében Hankó Balázs.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter kifejtette: mi, magyarok kiállunk minden magyar testvérünk mellett, akit igazságtalanság és elnyomás ér.

Kiállunk Sebestyén József családja mellett.

– Védelmezzük az embert és felemeljük a szavunkat a vérontás ellen. Ukrajna uniós csatlakozása így nem lehet napirenden. Következetesen követeljük a békét, és következetesen nemet mondunk a háborúra! – tette hozzá.

Amint arról korábban beszámoltunk, a beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és trágár szavakkal illetik a kárpátaljai magyar férfit. A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. A férfi halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről.

A mostani koszorúzásról a miniszter egy videót is posztolt.

Borítókép: Sebestyén József (képernyőkép)