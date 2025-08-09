Megrázó veszteség érte az Országos Mentőszolgálatot

Tegnap este közlekedési balesetben életét vesztette Szigeti Barbara Júlia bajtársnő, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje Fejér vármegyében – adta hírül az Országos Mentőszolgálat.

A bejegyzésben leírják, Barbara az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június elsején csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez. Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatot alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt.

Az Országos Mentőszolgálat őszinte részvétét fejezte ki a családnak és bajtársainak.

Szigeti Bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.

– írták.

Sokkoló, ami pénteken este történt a Soponya–Kisláng összekötő úton – írja a Feol. A rendőrség mindamellett, hogy megerősítette a halálos baleset tényét, ismertette az elsődleges vizsgálatokat a frontális ütközés körülményeivel kapcsolatban.

A Feol megírta, a Kislángot Soponyával összekötő út péntek esti tragédiája valósággal sokkolta a helyieket, többen azt feltételezték, hogy a gyorshajtás lehetett a frontális ütközés egyik oka, hiszen tapasztalatuk szerint hiába a sebességkorlátozás, a 40-es tábla, sajnos sokan nem tartják be az előírásokat a felújított útszakaszon.

„A rendelkezésre álló adatok szerint augusztus 8-án 19 óra 15 perc körül a Soponyát Kislánggal összekötő úton, Soponya felé közlekedett Suzuki típusú autójával, az adott útszakaszra maximálisan megengedett 40 km/h sebességhatárt túllépve egy 30 éves nő” – írta a rendőrség a Feolnak adott válaszában. Úgy folytatták: „Haladása során, ismeretlen ok miatt áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy ott szintén a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekedő Audi típusú személygépjárművel. Az ütközés következtében a Suzuki vezetője és 32 éves férfi utasa olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen életüket veszítették, az Audit vezető férfit a mentők kórházba szállították. A baleset körülményeit a Székesfehérvári Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.”