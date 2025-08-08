Amerikahelikopterbalesetbaleset

Ketten meghaltak egy helikopter-balesetben + videó

Tragédia történt Mississippiben. Egy folyón átívelő kábelbe akadt bele egy helikopter, ketten életüket veszítették.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 20:13
Fotó: ROBIN UTRECHT Forrás: ANP MAG
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két ember meghalt csütörtökön, miután a helikopter beleütközött egy, a Mississippi folyón átívelő elektromos vezetékbe – számolt be róla a NBC. A baleset délelőtt 11 óra körül történt, amikor a helikopter legénysége a folyót átszelő elektromos vezetékeken végzett munkálatokat. 

A helikopter baleset helyszíne térképen
A helikopter-baleset helyszíne térképen. Fotó: Anadolu/Mehmet Yaren Bozgun

Dallas Thompson őrmester, az állami rendőrség munkatársa szerint az eddigi információk alapján a helikopter a vezetéknek csapódás után egy uszálynak is nekiütközött. 

A hajón ennek következtében tűz ütött ki, de azt gyorsan eloltották.

A bárkán senki sem sérült meg szerencsére. Thompson elmondta, hogy az elsősegélynyújtók kiürítették a környéket, mivel a baleset következtében egy elektromos vezeték a vízbe szakadt, de erről később kiderült, hogy a vezeték nem volt feszültség alatt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.