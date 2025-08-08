Ketten meghaltak egy helikopter-balesetben + videó

Két ember meghalt csütörtökön, miután a helikopter beleütközött egy, a Mississippi folyón átívelő elektromos vezetékbe – számolt be róla a NBC. A baleset délelőtt 11 óra körül történt, amikor a helikopter legénysége a folyót átszelő elektromos vezetékeken végzett munkálatokat.

A helikopter-baleset helyszíne térképen. Fotó: Anadolu/Mehmet Yaren Bozgun

Dallas Thompson őrmester, az állami rendőrség munkatársa szerint az eddigi információk alapján a helikopter a vezetéknek csapódás után egy uszálynak is nekiütközött.

A hajón ennek következtében tűz ütött ki, de azt gyorsan eloltották.

A bárkán senki sem sérült meg szerencsére. Thompson elmondta, hogy az elsősegélynyújtók kiürítették a környéket, mivel a baleset következtében egy elektromos vezeték a vízbe szakadt, de erről később kiderült, hogy a vezeték nem volt feszültség alatt.