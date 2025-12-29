Zelenszkij és köre dollármilliókat tüntetett el

A 2025 novemberében kirobbant ukrán korrupciós botrány Ukrajna egyik legnagyobb energiaszektorbeli korrupciós ügye, amelyben Timur Mindics áll a középpontban. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) által feltárt séma szerint Mindics szervezője egy bűnözői hálózatnak, amely az állami Enerhoatom nukleáris energiacég szerződéseiből szedett be mintegy 100 millió dollárnyi kenőpénzt. Ez a botrány nemcsak a háborús Ukrajna gazdaságát érinti, hanem Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen üzlettársát is, ami politikai válságot robbantott ki.
Zelenszkij köre mélyen benne van az ügyben
Timur Mindics Zelenszkij régi barátja és üzlettársa, aki a Kvartal 95 nevű produkciós cég egyik alapítója és társtulajdonosa. A cég hozta meg a hírnevet Zelenszkijnek színészként, mielőtt az ukrán elnök a politikába lépett. Mindicset a korábbi kapcsolatai miatt korábban is kritizálták, de a mostani ügye a legkomolyabb: a NABU szerint ő irányította a kenőpénzek koordinálását, kódnevekkel és titkosított kommunikációval. A hálózatot Olekszandr Cukerman üzletember segítette a pénzmosásban. Mindics a razziák előtt órákkal elmenekült Kijevből, először Lengyelországba, majd állítólag Izraelbe.
Mint arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség nagyszabású akciót hajtott végre, és házkutatást is tartottak Zelenszkij bizalmasánál.
Timur Mindics egyik luxuslakásában arannyal bevont vécét és bidét találtak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!