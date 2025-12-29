Zelenszkij és köre dollármilliókat tüntetett el

A 2025 novemberében kirobbant ukrán korrupciós botrány Ukrajna egyik legnagyobb energiaszektorbeli korrupciós ügye, amelyben Timur Mindics áll a középpontban. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) által feltárt séma szerint Mindics szervezője egy bűnözői hálózatnak, amely az állami Enerhoatom nukleáris energiacég szerződéseiből szedett be mintegy 100 millió dollárnyi kenőpénzt. Ez a botrány nemcsak a háborús Ukrajna gazdaságát érinti, hanem Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen üzlettársát is, ami politikai válságot robbantott ki.

Zelenszkij elnökig érnek a korrupciós botrány szálai Ukrajnában (Fotó: AFP)

Zelenszkij köre mélyen benne van az ügyben

Timur Mindics Zelenszkij régi barátja és üzlettársa, aki a Kvartal 95 nevű produkciós cég egyik alapítója és társtulajdonosa. A cég hozta meg a hírnevet Zelenszkijnek színészként, mielőtt az ukrán elnök a politikába lépett. Mindicset a korábbi kapcsolatai miatt korábban is kritizálták, de a mostani ügye a legkomolyabb: a NABU szerint ő irányította a kenőpénzek koordinálását, kódnevekkel és titkosított kommunikációval. A hálózatot Olekszandr Cukerman üzletember segítette a pénzmosásban. Mindics a razziák előtt órákkal elmenekült Kijevből, először Lengyelországba, majd állítólag Izraelbe.

