Zelenszkij és köre dollármilliókat tüntetett el

Hatalmas korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát: Volodimir Zelenszkij elnök köréhez tartozó személyek jelentős mennyiségű összeget tettek zsebre az ügy részeként. Az ukrán elnök hivatalának vezetője is belebukott a történetbe. Az aranyvécét bemutató kép pedig az ukrán háborús maffia szimbóluma lett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 5:15
Ukrajnát a legnagyobb korrupciós botrány rázta meg 2025 végén (Fotó: AFP)
A 2025 novemberében kirobbant ukrán korrupciós botrány Ukrajna egyik legnagyobb energiaszektorbeli korrupciós ügye, amelyben Timur Mindics áll a középpontban. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) által feltárt séma szerint Mindics szervezője egy bűnözői hálózatnak, amely az állami Enerhoatom nukleáris energiacég szerződéseiből szedett be mintegy 100 millió dollárnyi kenőpénzt. Ez a botrány nemcsak a háborús Ukrajna gazdaságát érinti, hanem Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen üzlettársát is, ami politikai válságot robbantott ki.

Zelenszkij elnökig érnek a korrupciós botrány szálai Ukrajnában (Fotó: AFP)
Zelenszkij köre mélyen benne van az ügyben

Timur Mindics Zelenszkij régi barátja és üzlettársa, aki a Kvartal 95 nevű produkciós cég egyik alapítója és társtulajdonosa. A cég hozta meg a hírnevet Zelenszkijnek színészként, mielőtt az ukrán elnök a politikába lépett. Mindicset a korábbi kapcsolatai miatt korábban is kritizálták, de a mostani ügye a legkomolyabb: a NABU szerint ő irányította a kenőpénzek koordinálását, kódnevekkel és titkosított kommunikációval. A hálózatot Olekszandr Cukerman üzletember segítette a pénzmosásban. Mindics a razziák előtt órákkal elmenekült Kijevből, először Lengyelországba, majd állítólag Izraelbe.

Mint arról korábban a Magyar Nemzet beszámolt, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség nagyszabású akciót hajtott végre, és házkutatást is tartottak Zelenszkij bizalmasánál. 

Timur Mindics egyik luxuslakásában arannyal bevont vécét és bidét találtak. 

Hogy működött az ukrán korrupciós háló?

A NABU 15 hónapig tartó lehallgatások és több mint 70 házkutatás alapján tárta fel a rendszert, amely évekre nyúlik vissza. Az Enerhoatom – amely Ukrajna áramellátásának több mint felét biztosítja három atomerőművel – szerződéseiből 10-15 százalékos kenőpénzt szedtek be magánvállalatoktól, cserébe a munkavégzési jogért. A pénzt „felügyelők" (informális strómanok) gyűjtötték össze, majd mosták tisztára. Érintettek között van:

  • Herman Haluscsenko volt energia- és igazságügyi miniszter (akit menesztettek).
  • Szvitlana Hrincsuk korábbi energiaügyi miniszter (lemondott).
  • Rusztem Umerov korábban védelmi miniszter (tanúként kihallgatták).
  • Oleksziji Csernisov volt Naftogaz-vezér és miniszterelnök-helyettes.
  • További hivatalnokok, mint Igor Mironyuk és mások, akiket őrizetbe vettek.

A botrány rávilágít a hatalomkoncentrációra Zelenszkij irodájában, ahol Andrij Jermak kabinetfőnököt is megvádolták a fedezés biztosításával („Ali Baba" álnéven említik a felvételeken). Jermak később távozni kényszerült a hivatal éléről.

Zelenszkij látszólag elítélte a tetteket

Zelenszkij elítélte a korrupciót, szankciókat rendelt el Mindics és Cukerman ellen és átfogó vizsgálatot indított az energiaszektorban, valamint a védelmi iparban. A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság távollétében őrizetbe vételi parancsot adott ki Mindics ellen. 

A botrány azonban így is aláássa Ukrajna nemzetközi támogatását, különösen az EU és az USA részéről, ahol a korrupcióellenes reformok kulcsfontosságúak a segélyekhez. December elején Ihor Kolomojszkij oligarcha bírósági tárgyaláson azt állította, hogy november 28-án Izraelben merényletkísérlet történt Mindics ellen, de a támadókat elfogták. Az ukrán nagykövetség Izraelben cáfolta ezt az információt, és nem erősítette meg a hírt. 

Mindics, a pénztáros

Több mint egy éve Mindics neve egyébként mindenhol felbukkan az ukrán politikában. Az az ember, aki egykor Ihor Kolomojszkij médiavagyonának kezelője volt, látszólag Ukrajna egyik szürke eminenciásává vált.

@magyarnemzet.hu

Zelenszkij magával rántja Ukrajnát az arany vécébe Dagad a korrupciós botrány Ukrajnában. #Zelenszkij #ukrán #Ukrajna #korrupció

♬ eredeti hang – MagyarNemzet.hu - MagyarNemzet.hu

Ez természetesen lehetetlen lett volna Volodimir Zelenszkij elnökkel ápolt barátsága nélkül, írja az ukrán sajtó. A korrupció haszonélvezői kihasználták az orosz-ukrán háborút, amely a demokratikus folyamatok határozatlan időre történő felfüggesztését hozta magával Ukrajnában, beleértve az elszámoltathatóságot és a kormányzati átláthatóságot.

Az Ukrajinszka Pravda amerikai politikai körökben lévő forrásai szerint az FBI is érdeklődni kezdett Mindics tevékenysége iránt. 

Zelenszkij haverja a korrupciós ügy központi figurája

„Az elnök egy hétvégét is eltölthetett vele. Grillezhettek, pihenhettek és kikapcsolódhattak.” Így jellemezte egy prominens ukrán üzletember – névtelenül – Mindics és Zelenszkij kapcsolatát.

Timur a hotelek, éttermek és öltönyök embere

– tette hozzá egy volt politikai nehézfiú.

Mindkét forrás így írta le Mindics szerepét a teljes körű invázió előtt.

Soha nem volt igazi játékos. Informálisan kezelte Kolomojszkij egyes vagyonait, designer ruhákat importált Ukrajnába, kisebb mellékjövedelmeket szerzett, kérhetett egy szívességet az elnöktől – de ennyi

– mondta egyikük.

Üzleti források az Ukrajinszka Pravdának elmondták, hogy Mindics ajánlotta Zelenszkijnek Olekszij Csernisovot az elnöksége kezdetén. 

Timurt megkérdezték róla. Timur azt mondta, jó srác

– emlékezett vissza egyikük.

Ez magyarázhatja Csernisov karrierjének gyors emelkedését – 2019-ben a Kijevi terület államigazgatásának vezetője volt, 2024-re pedig miniszterelnök-helyettes lett.

Csernisovnak komoly miniszterelnöki ambíciói voltak – befolyásos parlamenti képviselők szerint. Julija Szviridenkóval együtt többször emlegették Denisz Smihal volt miniszterelnök lehetséges utódjaként.

Ezek az ambíciók 2025 júniusában szertefoszlottak, amikor a NABU és a SAPO hivatali visszaéléssel és különösen nagy összegű kenőpénz elfogadásával gyanúsította meg.

Egy évvel ezelőtt, amikor Mindics neve különböző kormányzati területeken kezdett felbukkanni, a befolyásáról szóló vélemények eltérőek voltak.

Politikusok szerint „túl sok Mindics van mindenhol”. Az üzletemberek viszont nehezen hitték el, hogy valaki, akit egykor alacsony beosztású segédnek tekintettek, politikai és média befolyással rendelkező figurává nőhette ki magát.

Neve először 2019-ben került nyilvánosságra, amikor Zelenszkij az elnökválasztási kampány utolsó szakaszában Mindics páncélozott Mercedesét használta.

2020-ban, a Covid–19-járvány idején Mindics háromszor látogatta meg az Elnöki Hivatalt. Azt mondta, barátját, Andrij Jermakot, az Elnöki Hivatal vezetőjét látogatta meg.

2021 elején Zelenszkij a Covid-korlátozások ellenére Mindics lakásában ünnepelte születésnapját, ami akkor nagy botrányt kavart.

Oroszország teljes körű inváziója 2022 februárjában kezdődött, amikor a kijevi kormánynegyedet biztonsági okokból lezárták. Emiatt lehetetlenné vált nyomon követni, hogy Mindics továbbra is látogatta-e az Elnöki Hivatalt, vagy voltak-e társasági összejövetelek. De politikai és üzleti források egyaránt azt mondják, hogy ez az időszak jelölte Timur Mindics igazi felemelkedését – az elnök barátjáét, aki soha nem töltött be hivatalos posztot, de valódi befolyásra tett szert.

2024 volt az az év, amikor Timur Mindics igazán emelkedni kezdett Volodimir Zelenszkij hatalmi rendszerében – mondta egy jól értesült üzleti forrás, hozzátéve:

Miután saját embereit bejuttatta a miniszteri kabinetbe, kezdett nagy lenni. Aztán otthonában fogadta az embereket. Hirtelen mindenhol ott volt.

2024 áttörést hozott a Fire Point ukrán védelmi technológiai cégnek, amely milliárdos állami szerződéseket kezdett kapni hosszú távú drónok gyártására.

Tavaly novemberben egyedül két, több mint 7 milliárd hrivnyás (kb. 167 millió dolláros) szerződést kötöttek egy Mindicshez köthető céggel – mondták védelmi szektorbeli források. Az Ukrajinszka Pravda védelmi forrásai szerint a Fire Point ukrán állami költségvetés mellett nyugati partnerektől is kapott pénzt.

Miután felmerültek a Fire Point Mindicshez kötődő lehetséges kapcsolatai és a NABU vizsgálatot indított a drónok vagy alkatrészek túlárazása miatt, a cég vezetése a „biztonság kedvéért” eladta a Fire Point egy részét egy szaúdi vevőnek.

Mindics energiaipari befolyásának további bizonyítéka nyáron került elő, amikor a NABU és SAPO őrizetbe vette egy rokonát, Leonyid Mindicset, miközben az próbálta elhagyni az országot. A nyomozók szerint 2021-ben személyesen átvette az energiafelszerelések beszerzésének irányítását a Harkivoblenerhónál, és befolyásolta más állami cégek beszerzéseit.

Politikai és üzleti körökben lévő források szerint Mindics befolyást szerezhetett a banki szektorban is.

Borítókép: Ukrajnát az eddigi legnagyobb korrupciós botrány rázta meg 2025 végén (Fotó: AFP)

