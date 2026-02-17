Továbbgyűrűzik az ukrán korrupciós botrány, Zelenszkij rendszere több sebből vérzik

Herman Haluscsenko letartóztatása a legújabb fejlemény Ukrajna legnagyobb háborús korrupciós botrányában, amely megrázta Zelenszkij vezetését, és több közeli szövetségese, köztük nagy befolyással bíró kabinetfőnöke távozásához vezetett.

A botrány tovább fokozta Ukrajna fő partnereinek aggodalmait, miszerint az országnak fel kell számolnia a mélyen gyökerező korrupciót, miközben további milliárd dollárnyi nyugati támogatást kér háborús erőfeszítéseihez és gazdasága fenntartásához, valamint felgyorsított ütemben haladna előre az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében.

A Nabu egyik tisztviselője elmondta, hogy nyomozóik vasárnap, egy rutinszerű útlevél-ellenőrzés során, a határnál megállított, Varsóba tartó vonatról szállították le a volt energiaügyi minisztert. A korrupcióellenes hivatal szerint a miniszter megpróbálta elhagyni az országot.

Haluscsenko akár 12 év szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással is szembenézhet, ha bűnösnek találják a vádakban. Miután tavaly összefüggésbe hozták az üggyel, tagadta a jogsértést.

Haluscsenko letartóztatását tavaly novemberben házkutatások előzték meg otthonában és irodájában, amelyek a Nabu nyomozásának részét képezték. A vizsgálat az energiaipari létesítmények megerősítésére szerződtetett vállalkozók által állítólag fizetett „visszaosztásokra” irányult, amelyek célja az volt, hogy megvédjék a létesítményeket a létfontosságú infrastruktúrát érő, folyamatos orosz támadásokkal szemben.

A rendszer közfelháborodást váltott ki, és az egyik legsúlyosabb politikai fenyegetést jelentette Zelenszkij kormányzata számára, amely történelmi mértékű felhatalmazással került hatalomra, és azt ígérte, hogy felszámolja a mélyen gyökerező korrupciót.

Haluscsenkót novemberben több más, a korrupciós botrányban állítólag érintett személlyel együtt eltávolították a kormányból. Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak novemberben távozott, miután korrupcióellenes tisztviselők házkutatást tartottak a lakóhelyén és irodáiban.

Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala által végzett tényfeltárás alapján, Haluscsenko a bűnszervezet tagjainak egy régi ismerőse által 2021-ben létrehozott alap „befektetői” közé tartozott. A korrupcióellenes hatóságok szerint ez a személy „szakmai szolgáltatásokat nyújtott bűncselekményből származó jövedelmek tisztára mosásához”.