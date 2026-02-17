Rendkívüli

Békemenet lesz március 15-én

Ukrajnapénzmosásukrajnai korrupció

Továbbgyűrűzik az ukrán korrupciós botrány, Zelenszkij rendszere több sebből vérzik

Ukrajna volt energiaügyi miniszterét pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel gyanújával vették őrizetbe, miután a hatóságok szerint megpróbálta elhagyni az országot. A korrupcióellenes nyomozás az egyik legsúlyosabb háborús botrány része, amely megrendítette a Volodimir Zelenszkij elnök és körébe vetett bizalmat és több magas rangú tisztségviselő távozásához vezetett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 10:06
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna korábbi energiaügyi minisztere ellen – aki egykor szoros szövetségese volt Volodimir Zelenszkij elnöknek – a korrupcióellenes hatóságok vádat emeltek, miután őrizetbe vették, amikor megpróbálta elhagyni az országot. Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala (Nabu) hétfőn közölte, hogy egy volt energiaügyi minisztert pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádoltak meg, a miniszter nevét azonban nem hozták nyilvánosságra. A vizsgálatban részt vevő egyik személy megerősítette, hogy az érintett személy Herman Haluscsenko – adott hírt az esetről a Financial Times

German Galuscsenko volt energiaügyi miniszter és Volodimir Zelenszkij elnök szövetségese
Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter és Volodimir Zelenszkij elnök szövetségese (Fotó:  AFP)

Herman Haluscsenko letartóztatása a legújabb fejlemény Ukrajna legnagyobb háborús korrupciós botrányában, amely megrázta Zelenszkij vezetését, és több közeli szövetségese, köztük nagy befolyással bíró kabinetfőnöke távozásához vezetett.

A botrány tovább fokozta Ukrajna fő partnereinek aggodalmait, miszerint az országnak fel kell számolnia a mélyen gyökerező korrupciót, miközben további milliárd dollárnyi nyugati támogatást kér háborús erőfeszítéseihez és gazdasága fenntartásához, valamint felgyorsított ütemben haladna előre az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében.

A Nabu egyik tisztviselője elmondta, hogy nyomozóik vasárnap, egy rutinszerű útlevél-ellenőrzés során, a határnál megállított, Varsóba tartó vonatról szállították le a volt energiaügyi minisztert. A korrupcióellenes hivatal szerint a miniszter megpróbálta elhagyni az országot.

Haluscsenko akár 12 év szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással is szembenézhet, ha bűnösnek találják a vádakban. Miután tavaly összefüggésbe hozták az üggyel, tagadta a jogsértést.

Haluscsenko letartóztatását tavaly novemberben házkutatások előzték meg otthonában és irodájában, amelyek a Nabu nyomozásának részét képezték. A vizsgálat az energiaipari létesítmények megerősítésére szerződtetett vállalkozók által állítólag fizetett „visszaosztásokra” irányult, amelyek célja az volt, hogy megvédjék a létesítményeket a létfontosságú infrastruktúrát érő, folyamatos orosz támadásokkal szemben.

A rendszer közfelháborodást váltott ki, és az egyik legsúlyosabb politikai fenyegetést jelentette Zelenszkij kormányzata számára, amely történelmi mértékű felhatalmazással került hatalomra, és azt ígérte, hogy felszámolja a mélyen gyökerező korrupciót.

Haluscsenkót novemberben több más, a korrupciós botrányban állítólag érintett személlyel együtt eltávolították a kormányból. Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak novemberben távozott, miután korrupcióellenes tisztviselők házkutatást tartottak a lakóhelyén és irodáiban.

Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala által végzett tényfeltárás alapján, Haluscsenko a bűnszervezet tagjainak egy régi ismerőse által 2021-ben létrehozott alap „befektetői” közé tartozott. A korrupcióellenes hatóságok szerint ez a személy „szakmai szolgáltatásokat nyújtott bűncselekményből származó jövedelmek tisztára mosásához”.

A Nabu közölte, a bizonyítékok arra utalnak, hogy az energiaügyi miniszter hivatali ideje alatt, a rendszerben állítólag részt vevő más személyek segítségével, a csoport „több mint 112 millió dollár készpénzt kapott az energiaszektorban folytatott illegális tevékenységekből”.

A pénzeket különböző pénzügyi eszközökön, köztük kriptovalután keresztül mosták tisztára – tette hozzá.
Az ügynökség vizsgálata megállapította, hogy „több mint 7,4 millió dollárt utaltak át az alapnak a gyanúsított családja által kezelt számláira”, valamint „további 1,3 millió svájci frankot és 2,4 millió eurót vettek fel készpénzben, és közvetlenül a családnak utalták Svájcban”.

Ezen összegek egy részét a gyermekek svájci, rangos intézményekben történő tandíjára fordították, valamint az exfeleség bankszámláira helyezték el

 – közölte a hivatal. „A fennmaradó részt befektették, amely további bevételt termelt a volt tisztviselő családja számára, és amelyet személyes szükségleteikre használtak fel.”

A szintén Zelenszkij körébe tartozó, korrupcióval gyanúsított Andrij Jermak előkerült

Néhány napja cikket közöltünk arról, hogy újra reflektorfénybe került Andrij Jermak volt elnöki hivatalvezető, akinek neve a Mindicsgate néven elhíresült korrupciós botrányban bukkant fel. A volt politikus távozása előtt még az ártatlanságát hangoztatta, sőt azt ígérte, hogy a frontra megy harcolni. Az ukrán sajtó szerint Jermak jelenleg is Kijevben él, és testőrök kísérgetik mindenhova.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu