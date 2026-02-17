Ukrajna korábbi energiaügyi minisztere ellen – aki egykor szoros szövetségese volt Volodimir Zelenszkij elnöknek – a korrupcióellenes hatóságok vádat emeltek, miután őrizetbe vették, amikor megpróbálta elhagyni az országot. Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala (Nabu) hétfőn közölte, hogy egy volt energiaügyi minisztert pénzmosással és bűnszervezetben való részvétellel vádoltak meg, a miniszter nevét azonban nem hozták nyilvánosságra. A vizsgálatban részt vevő egyik személy megerősítette, hogy az érintett személy Herman Haluscsenko – adott hírt az esetről a Financial Times.
Továbbgyűrűzik az ukrán korrupciós botrány, Zelenszkij rendszere több sebből vérzik
Ukrajna volt energiaügyi miniszterét pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel gyanújával vették őrizetbe, miután a hatóságok szerint megpróbálta elhagyni az országot. A korrupcióellenes nyomozás az egyik legsúlyosabb háborús botrány része, amely megrendítette a Volodimir Zelenszkij elnök és körébe vetett bizalmat és több magas rangú tisztségviselő távozásához vezetett.
Herman Haluscsenko letartóztatása a legújabb fejlemény Ukrajna legnagyobb háborús korrupciós botrányában, amely megrázta Zelenszkij vezetését, és több közeli szövetségese, köztük nagy befolyással bíró kabinetfőnöke távozásához vezetett.
A botrány tovább fokozta Ukrajna fő partnereinek aggodalmait, miszerint az országnak fel kell számolnia a mélyen gyökerező korrupciót, miközben további milliárd dollárnyi nyugati támogatást kér háborús erőfeszítéseihez és gazdasága fenntartásához, valamint felgyorsított ütemben haladna előre az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében.
A Nabu egyik tisztviselője elmondta, hogy nyomozóik vasárnap, egy rutinszerű útlevél-ellenőrzés során, a határnál megállított, Varsóba tartó vonatról szállították le a volt energiaügyi minisztert. A korrupcióellenes hivatal szerint a miniszter megpróbálta elhagyni az országot.
Haluscsenko akár 12 év szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással is szembenézhet, ha bűnösnek találják a vádakban. Miután tavaly összefüggésbe hozták az üggyel, tagadta a jogsértést.
Haluscsenko letartóztatását tavaly novemberben házkutatások előzték meg otthonában és irodájában, amelyek a Nabu nyomozásának részét képezték. A vizsgálat az energiaipari létesítmények megerősítésére szerződtetett vállalkozók által állítólag fizetett „visszaosztásokra” irányult, amelyek célja az volt, hogy megvédjék a létesítményeket a létfontosságú infrastruktúrát érő, folyamatos orosz támadásokkal szemben.
A rendszer közfelháborodást váltott ki, és az egyik legsúlyosabb politikai fenyegetést jelentette Zelenszkij kormányzata számára, amely történelmi mértékű felhatalmazással került hatalomra, és azt ígérte, hogy felszámolja a mélyen gyökerező korrupciót.
Haluscsenkót novemberben több más, a korrupciós botrányban állítólag érintett személlyel együtt eltávolították a kormányból. Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak novemberben távozott, miután korrupcióellenes tisztviselők házkutatást tartottak a lakóhelyén és irodáiban.
Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala által végzett tényfeltárás alapján, Haluscsenko a bűnszervezet tagjainak egy régi ismerőse által 2021-ben létrehozott alap „befektetői” közé tartozott. A korrupcióellenes hatóságok szerint ez a személy „szakmai szolgáltatásokat nyújtott bűncselekményből származó jövedelmek tisztára mosásához”.
A Nabu közölte, a bizonyítékok arra utalnak, hogy az energiaügyi miniszter hivatali ideje alatt, a rendszerben állítólag részt vevő más személyek segítségével, a csoport „több mint 112 millió dollár készpénzt kapott az energiaszektorban folytatott illegális tevékenységekből”.
A pénzeket különböző pénzügyi eszközökön, köztük kriptovalután keresztül mosták tisztára – tette hozzá.
Az ügynökség vizsgálata megállapította, hogy „több mint 7,4 millió dollárt utaltak át az alapnak a gyanúsított családja által kezelt számláira”, valamint „további 1,3 millió svájci frankot és 2,4 millió eurót vettek fel készpénzben, és közvetlenül a családnak utalták Svájcban”.
Ezen összegek egy részét a gyermekek svájci, rangos intézményekben történő tandíjára fordították, valamint az exfeleség bankszámláira helyezték el
– közölte a hivatal. „A fennmaradó részt befektették, amely további bevételt termelt a volt tisztviselő családja számára, és amelyet személyes szükségleteikre használtak fel.”
A szintén Zelenszkij körébe tartozó, korrupcióval gyanúsított Andrij Jermak előkerült
Néhány napja cikket közöltünk arról, hogy újra reflektorfénybe került Andrij Jermak volt elnöki hivatalvezető, akinek neve a Mindicsgate néven elhíresült korrupciós botrányban bukkant fel. A volt politikus távozása előtt még az ártatlanságát hangoztatta, sőt azt ígérte, hogy a frontra megy harcolni. Az ukrán sajtó szerint Jermak jelenleg is Kijevben él, és testőrök kísérgetik mindenhova.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
