Andrij Szibiha: Gyakorlati szakaszba lépett az EU-csatlakozás ügye

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának ügye új szakaszba lépett: Kijev konkrét menetrendet és rögzített határidőket sürget, miközben Magyarország továbbra is akadályokat görget a folyamat elé – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Szerinte a vita már nem elvi, hanem gyakorlati kérdésekről szól, és Európa érdeke az ukrán integráció.

2026. 02. 16. 21:54
Az ukrán külügyminiszter fix dátumokat szeretne látni Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN Forrás: ANP
Az ukrán diplomácia vezetője arról beszélt, hogy a gyorsított EU-csatlakozásról szóló tárgyalások egyre inkább gyakorlati síkra terelődnek, miközben Budapest továbbra is akadályokat gördít a folyamat elé. Kijev konkrét ütemezést és rögzített határidőket szeretne, mert álláspontja szerint ezek elengedhetetlenek a biztonsági garanciák megszerzéséhez. Andrij Szibiha Kijevben az Európa Tanács főtitkárával, Alain Bersettel tartott közös tájékoztatón ismertette Ukrajna elképzeléseit, kiemelve: az ország számára kulcskérdés a csatlakozási menetrend pontosítása – számolt be róla az Ukrinform.

Andrij Szibiha egy interjúban arról beszélt, Magyarország áll az EU-csatlakozási terveik útjában
Fotó: SEM VAN DER WAL / AFP

A külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Magyarország rövidlátó hozzáállása teljes egészében gátolja az ukrán törekvéseket. Hozzátette ugyanakkor, hogy Európa szerinte már felismerte, szüksége van Ukrajnára, amely a biztonság erősítésétől kezdve a politikai, diplomáciai és gazdasági pozíciók javításáig számos előnyt kínálhat az uniónak. Szerinte a folyamat már kézzelfoghatóbb szakaszba lépett, de a viták még nem zárultak le, és a munka nagyja még hátra van.

Orbán Viktor minden magyar állampolgárt arra buzdított, hogy töltse ki a nemzeti petíciót. A miniszterelnök egyértelművé tette: a kezdeményezés azokhoz szól, akik nem támogatják a háború finanszírozását, a tartós külföldi pénzügyi kötelezettségvállalásokat és a jelentősen növekvő rezsiterheket. Hangsúlyozta, hogy a kitöltések száma fogja meghatározni az üzenet súlyát:

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent.

A kormányfő a nemzeti petíció kapcsán elmondta, három sorsfontosságú témában foglalhatnak állást a magyarok:

  • Nemet mondhatunk az orosz–ukrán háború finanszírozására,
  • Ukrajna tízéves támogatására,
  • és arra is nemet mondhatunk, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek.

Borítókép: Az ukrán külügyminiszter fix dátumokat szeretne látni (Fotó: AFP)

