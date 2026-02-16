Andrij Szibiha: Gyakorlati szakaszba lépett az EU-csatlakozás ügye

Orbán Viktor minden magyar állampolgárt arra buzdított, hogy töltse ki a nemzeti petíciót. A miniszterelnök egyértelművé tette: a kezdeményezés azokhoz szól, akik nem támogatják a háború finanszírozását, a tartós külföldi pénzügyi kötelezettségvállalásokat és a jelentősen növekvő rezsiterheket. Hangsúlyozta, hogy a kitöltések száma fogja meghatározni az üzenet súlyát:

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent.

A kormányfő a nemzeti petíció kapcsán elmondta, három sorsfontosságú témában foglalhatnak állást a magyarok: