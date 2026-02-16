Az ukrán diplomácia vezetője arról beszélt, hogy a gyorsított EU-csatlakozásról szóló tárgyalások egyre inkább gyakorlati síkra terelődnek, miközben Budapest továbbra is akadályokat gördít a folyamat elé. Kijev konkrét ütemezést és rögzített határidőket szeretne, mert álláspontja szerint ezek elengedhetetlenek a biztonsági garanciák megszerzéséhez. Andrij Szibiha Kijevben az Európa Tanács főtitkárával, Alain Bersettel tartott közös tájékoztatón ismertette Ukrajna elképzeléseit, kiemelve: az ország számára kulcskérdés a csatlakozási menetrend pontosítása – számolt be róla az Ukrinform.
Andrij Szibiha: Gyakorlati szakaszba lépett az EU-csatlakozás ügye
Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának ügye új szakaszba lépett: Kijev konkrét menetrendet és rögzített határidőket sürget, miközben Magyarország továbbra is akadályokat görget a folyamat elé – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Szerinte a vita már nem elvi, hanem gyakorlati kérdésekről szól, és Európa érdeke az ukrán integráció.
A külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Magyarország rövidlátó hozzáállása teljes egészében gátolja az ukrán törekvéseket. Hozzátette ugyanakkor, hogy Európa szerinte már felismerte, szüksége van Ukrajnára, amely a biztonság erősítésétől kezdve a politikai, diplomáciai és gazdasági pozíciók javításáig számos előnyt kínálhat az uniónak. Szerinte a folyamat már kézzelfoghatóbb szakaszba lépett, de a viták még nem zárultak le, és a munka nagyja még hátra van.
További Külföld híreink
Orbán Viktor minden magyar állampolgárt arra buzdított, hogy töltse ki a nemzeti petíciót. A miniszterelnök egyértelművé tette: a kezdeményezés azokhoz szól, akik nem támogatják a háború finanszírozását, a tartós külföldi pénzügyi kötelezettségvállalásokat és a jelentősen növekvő rezsiterheket. Hangsúlyozta, hogy a kitöltések száma fogja meghatározni az üzenet súlyát:
Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent.
A kormányfő a nemzeti petíció kapcsán elmondta, három sorsfontosságú témában foglalhatnak állást a magyarok:
- Nemet mondhatunk az orosz–ukrán háború finanszírozására,
- Ukrajna tízéves támogatására,
- és arra is nemet mondhatunk, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek.
További Külföld híreink
Borítókép: Az ukrán külügyminiszter fix dátumokat szeretne látni (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Marco Rubio budapesti útja erős üzenetet hordoz
Történelmi jelentőségű volt az amerikai külügyminiszter látogatása – nyilatkozta Deák Dániel.
Szijjártó Péter a külpolitika átalakulásáról: a személyes barátságok kora jött el + videó
A magyar–amerikai kapcsolatok soha nem voltak ilyen jók, és ennek záloga Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata.
NATO-főtitkár: A háború megöli Oroszországot
Mark Rutte szerint az oroszoknak mindent meg kell tenniük a harcok leállításáért.
Rendőrt hívtak Magyar Péterre egy müncheni sörözőben + videó
Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter és egy szórakozóhely személyzete között konfliktus alakul ki.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Marco Rubio budapesti útja erős üzenetet hordoz
Történelmi jelentőségű volt az amerikai külügyminiszter látogatása – nyilatkozta Deák Dániel.
Szijjártó Péter a külpolitika átalakulásáról: a személyes barátságok kora jött el + videó
A magyar–amerikai kapcsolatok soha nem voltak ilyen jók, és ennek záloga Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata.
NATO-főtitkár: A háború megöli Oroszországot
Mark Rutte szerint az oroszoknak mindent meg kell tenniük a harcok leállításáért.
Rendőrt hívtak Magyar Péterre egy müncheni sörözőben + videó
Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter és egy szórakozóhely személyzete között konfliktus alakul ki.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!