fenyegetésGulyás GergelyzelenszkijOrbán Viktornemzeti petíció

Jól bevált módszerrel üzenhetünk a magyarokat fenyegető ukrán vezetésnek

Fontos, hogy a magyarok megmutassák, nem engedünk a fenyegetéseknek.

Munkatársunktól
2026. 02. 15. 9:33
Fotó: ALEXANDRA BEIER Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek, immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre. Brüsszel és Zelenszkij elnök tervére – emlékeztetett Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte, egy Zelenszkij ukrán elnök által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyeget, miközben újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a magyarországi belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik.

nemzeti petíció
Orbán Viktor: a nemzeti petíció lehetőséget ad arra, hogy nemet mondjunk a hazánkat ért fenyegetésekre (Fotó: Facebook) 

Nemzeti petíció: Nemet kell mondanunk a hazánkat ért fenyegetésekre

Arra is kitért, a Politico című lap nyilvánosságra hozta Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság közös tervét, amely két szempontból is sérti Magyarország érdekét: a magyar baloldali ellenzéket, a Tisza Pártot kívánja hatalomra juttatni, és megszüntetné az egyhangúság intézményét az uniós döntéshozatalban.

– Magyarországnak továbbra is meggyőződése, hogy a béke pártján kell állnunk, és tévesnek tartjuk azt az európai uniós politikát, amely hosszú ideig szavakkal, most pedig tettekkel a háború meghosszabbításához járul hozzá – hívta fel a figyelmet a miniszter, aki szerint elfogadhatatlannak a magyar belpolitikában való beavatkozást Brüsszel és Ukrajna részéről.

Megjegyezte, Magyarország sokat tett az orosz támadást követően Ukrajnáért: humanitárius segítséget nyújtottunk, befogadtuk a hozzánk érkező menekülteket és elítéltük a katonai akciót is. – Ebből azonban nem következik, hogy a magyar kormány politikája, amely az első pillanattól kezdve a béketeremtés szükségességét hangsúlyozta, megváltoztatható. – Magyarország és a magyar kormány politikájáról a magyar embereknek kell dönteniük – húzta alá.

Ezekre a kérdésekre válaszolhatunk

Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán ismertette a nemzeti petíció kérdéseit, majd egyúttal rámutatott arra is, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. Tisztázta:

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent.

A kormányfő a nemzeti petíció kapcsán elmondta, három sorsfontosságú témában foglalhatnak állást a magyarok:

  • Nemet mondhatunk az orosz–ukrán háború finanszírozására,
  • Ukrajna tízéves támogatására,
  • és arra is nemet mondhatunk, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek.

Borítókép: Orbán Viktor a Nemzeti Petíció kézbesítésén, Németh Balázzsal (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu