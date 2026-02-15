Jól bevált módszerrel üzenhetünk a magyarokat fenyegető ukrán vezetésnek

A Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek, immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció egy válaszlehetőség a fenyegetésekre. Brüsszel és Zelenszkij elnök tervére – emlékeztetett Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte, egy Zelenszkij ukrán elnök által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyeget, miközben újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a magyarországi belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik.

Orbán Viktor: a nemzeti petíció lehetőséget ad arra, hogy nemet mondjunk a hazánkat ért fenyegetésekre (Fotó: Facebook)

Nemzeti petíció: Nemet kell mondanunk a hazánkat ért fenyegetésekre

Arra is kitért, a Politico című lap nyilvánosságra hozta Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság közös tervét, amely két szempontból is sérti Magyarország érdekét: a magyar baloldali ellenzéket, a Tisza Pártot kívánja hatalomra juttatni, és megszüntetné az egyhangúság intézményét az uniós döntéshozatalban.

– Magyarországnak továbbra is meggyőződése, hogy a béke pártján kell állnunk, és tévesnek tartjuk azt az európai uniós politikát, amely hosszú ideig szavakkal, most pedig tettekkel a háború meghosszabbításához járul hozzá – hívta fel a figyelmet a miniszter, aki szerint elfogadhatatlannak a magyar belpolitikában való beavatkozást Brüsszel és Ukrajna részéről.

Megjegyezte, Magyarország sokat tett az orosz támadást követően Ukrajnáért: humanitárius segítséget nyújtottunk, befogadtuk a hozzánk érkező menekülteket és elítéltük a katonai akciót is. – Ebből azonban nem következik, hogy a magyar kormány politikája, amely az első pillanattól kezdve a béketeremtés szükségességét hangsúlyozta, megváltoztatható. – Magyarország és a magyar kormány politikájáról a magyar embereknek kell dönteniük – húzta alá.

Ezekre a kérdésekre válaszolhatunk

Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán ismertette a nemzeti petíció kérdéseit, majd egyúttal rámutatott arra is, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. Tisztázta:

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent.

A kormányfő a nemzeti petíció kapcsán elmondta, három sorsfontosságú témában foglalhatnak állást a magyarok: