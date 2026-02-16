Szijjártó Péter a külpolitika átalakulásáról: a személyes barátságok kora jött el + videó

A beszélgetésben szóba került az energetikai együttműködés is. A műsorvezető felidézte, hogy a felek nemrég kőolajra, földgázra és nukleáris területre vonatkozó megállapodásokat is kötöttek, ugyanakkor a részletek egyelőre nem láttak napvilágot, ezért arra volt kíváncsi, mit lehet tudni ezek tartalmáról. Szijjártó Péter kifejtette, hogy Magyarországnak érdeke, hogy minél nagyobb mértékben használjon nukleáris energiát. „Ez a földrajzi elhelyezkedésünkből fakad, abból, hogy olaj és gázmezőink nem tartoznak a világ legnagyobbjai közé, és hogyha környezetkímélő módon, stabilan, olcsón akarunk hosszú távon nagy mennyiségű villamos energiát előállítani, akkor az nukleáris energiával vagy atomerőművekkel megy a legjobban.

Ugyanakkor a nukleáris világban egyre újabb és újabb technológiákat dolgoznak ki, és ebben nagy részt vállalnak az amerikaiak. És abban állapodtunk meg, hogy egy ilyen technológiai együttműködés kezdődik annak érdekében, hogy az Egyesült Államokban kidolgozandó új nukleáris technológiákat Magyarország minél előbb, minél gyorsabban használhassa

– mondta. Kitért a kis nukleáris reaktorokra, amelyeket Amerikában fejlesztenek. Kijelentette, hogy a cél az, hogy ezeknek a technológiáit Magyarország minél előbb használhassa majd, erre kötöttek megállapodást.

Ami a földgázt illeti, ott a miniszterelnöki látogatás óta egy LNG, tehát egy szerződés köttetett egy amerikai vállalattal cseppfolyósított földgáz beszerzésére, ami pedig kőolajat illeti, ott pedig az amerikaiak megerősítették, hogy mindaddig, amíg Donald Trump és Orbán Viktor pozícióban van, és mindaddig, amíg ők ketten úgy gondolják, addig a Magyarország számára adott kivétel az amerikai szankciók alól a kőolajszállás tekintetében életben lehet.

A műsorvezető rákérdezett, hogy van-e erről már szerződés, vagy ez változatlanul csak kézfogáson alapul. Szijjártó Péter egyértelművé tette:

Szerintem nincsen annál erősebb ebben a kapcsolatrendszerben, mint a két vezető kézfogása.

Hozzátette, hogy ezt Marco Rubio is világosan elmondta a sajtótájékoztatón.

