Szijjártó Péter a külpolitika átalakulásáról: a személyes barátságok kora jött el + videó

A külgazdasági és külügyminiszter az ATV vendége volt, az Egyenes beszéd című műsorban Rónai Egonnal beszélgetett. Az amerikai külügyminiszter látogatása kapcsán szóba került, hogy energetikai megállapodásokat kötött a magyar kormány. Rubio sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy nagyon jó kapcsolat van Trump és Orbán Viktor között, és ez mennyire fontos az országok közötti kapcsolatok szempontjából is. A stúdióban Szijjártó Pétert a műsorvezető arról kérdezte, elképzelhető-e, hogy valóban ennyire személyes dimenzión múlik két ország viszonya, és egy esetleges kormányváltás után vajon hátat fordítanának-e az amerikaiak Magyarországnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 21:36
A magyar-amerikai kapcsolatok soha nem voltak ilyen jók, és ennek záloga Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolata Forrás: AFP
Szijjártó Péter az interjúban kitért arra, hogy az elmúlt tíz évben mennyit változott a külpolitika és mennyit változott a világrend. Hozzátette, hogy az új világrend kialakulásának az egyik fontos következménye éppen az, hogy míg korábban sokkal inkább a nemzetközi szervezetek, nemzetközi sztenderdek, a nemzetközi jog rendezte a nemzetközi kapcsolatokat, mára ezeknek a jelentősége rendkívüli mértékben megcsappant. Véleménye szerint a személyes kapcsolatoknak a jelentősége rendkívüli mértékben megnőtt. 

Szijjártó Péter az ATV vendége volt, az Egyenes Beszéd című műsorban Rónai Egonnal beszélgetett
Tehát ma bizony az országok vezetőinek személyes kapcsolata, barátsága olyan jelentőséggel bír az országok együttműködése szempontjából is, mint még soha korábban. Ez lehet jó vagy rossz, ezen lehet keseregni, lehet örvendezni, ez ettől még így van

– vélekedett. A beszélgetésben kitért arra is, hogy a szövetségi rendszerek sokkal nehezebben fenntarthatók, mert a kétoldalú kapcsolatok jelentőségének emelkedése a különböző személyes és nemzeti szinteket emeli meg igazából. Szavai szerint sokkal könnyebben lehet érvényesíteni egy nemzeti szándékot, hogyha jóban van az egyik fél a másikkal, és nem egy szövetségi rendszeren keresztül kell tárgyalni.

Rónai Egon felvetette, hogyha Magyar Péter veszi át a kormányzást április 12-e után, az a magyar–amerikai kapcsolatok befagyását jelentheti-e? Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint most, és ennek egyértelműen az alapját Donald Trump és Orbán Viktor személyes barátsága jelenti. 

Nyilvánvalóan ennek a személyes barátságnak a kétoldalú kapcsolatokra akkor van nagy hatása, ha Donald Trump az elnök, Orbán Viktor meg a miniszterelnök. És én azt gondolom, hogyha bármelyik oldalon változás következik be, az bizony a kapcsolatok más szintre kerülésével járna

– mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, biztos benne, hogy mindaddig, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Donald Trump pedig az Egyesült Államok elnöke, addig számíthatunk arra, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok az aranykorukat élik.

A beszélgetésben szóba került az energetikai együttműködés is. A műsorvezető felidézte, hogy a felek nemrég kőolajra, földgázra és nukleáris területre vonatkozó megállapodásokat is kötöttek, ugyanakkor a részletek egyelőre nem láttak napvilágot, ezért arra volt kíváncsi, mit lehet tudni ezek tartalmáról. Szijjártó Péter kifejtette, hogy Magyarországnak érdeke, hogy minél nagyobb mértékben használjon nukleáris energiát. „Ez a földrajzi elhelyezkedésünkből fakad, abból, hogy olaj és gázmezőink nem tartoznak a világ legnagyobbjai közé, és hogyha környezetkímélő módon, stabilan, olcsón akarunk hosszú távon nagy mennyiségű villamos energiát előállítani, akkor az nukleáris energiával vagy atomerőművekkel megy a legjobban. 

Ugyanakkor a nukleáris világban egyre újabb és újabb technológiákat dolgoznak ki, és ebben nagy részt vállalnak az amerikaiak. És abban állapodtunk meg, hogy egy ilyen technológiai együttműködés kezdődik annak érdekében, hogy az Egyesült Államokban kidolgozandó új nukleáris technológiákat Magyarország minél előbb, minél gyorsabban használhassa

 – mondta. Kitért a kis nukleáris reaktorokra, amelyeket Amerikában fejlesztenek. Kijelentette, hogy a cél az, hogy ezeknek a technológiáit Magyarország minél előbb használhassa majd, erre kötöttek megállapodást.

Ami a földgázt illeti, ott a miniszterelnöki látogatás óta egy LNG, tehát egy szerződés köttetett egy amerikai vállalattal cseppfolyósított földgáz beszerzésére, ami pedig kőolajat illeti, ott pedig az amerikaiak megerősítették, hogy mindaddig, amíg Donald Trump és Orbán Viktor pozícióban van, és mindaddig, amíg ők ketten úgy gondolják, addig a Magyarország számára adott kivétel az amerikai szankciók alól a kőolajszállás tekintetében életben lehet.

A műsorvezető rákérdezett, hogy van-e erről már szerződés, vagy ez változatlanul csak kézfogáson alapul. Szijjártó Péter egyértelművé tette:

Szerintem nincsen annál erősebb ebben a kapcsolatrendszerben, mint a két vezető kézfogása.

Hozzátette, hogy ezt Marco Rubio is világosan elmondta a sajtótájékoztatón. 

A Szijjártó Péterrel készült teljes interjút itt tekintheti meg:

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

