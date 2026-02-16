Szijjártó Péter a külpolitika átalakulásáról: a személyes barátságok kora jött el + videó

Szijjártó Péter az interjúban kitért arra, hogy az elmúlt tíz évben mennyit változott a külpolitika és mennyit változott a világrend. Hozzátette, hogy az új világrend kialakulásának az egyik fontos következménye éppen az, hogy míg korábban sokkal inkább a nemzetközi szervezetek, nemzetközi sztenderdek, a nemzetközi jog rendezte a nemzetközi kapcsolatokat, mára ezeknek a jelentősége rendkívüli mértékben megcsappant. Véleménye szerint a személyes kapcsolatoknak a jelentősége rendkívüli mértékben megnőtt.
Tehát ma bizony az országok vezetőinek személyes kapcsolata, barátsága olyan jelentőséggel bír az országok együttműködése szempontjából is, mint még soha korábban. Ez lehet jó vagy rossz, ezen lehet keseregni, lehet örvendezni, ez ettől még így van
– vélekedett. A beszélgetésben kitért arra is, hogy a szövetségi rendszerek sokkal nehezebben fenntarthatók, mert a kétoldalú kapcsolatok jelentőségének emelkedése a különböző személyes és nemzeti szinteket emeli meg igazából. Szavai szerint sokkal könnyebben lehet érvényesíteni egy nemzeti szándékot, hogyha jóban van az egyik fél a másikkal, és nem egy szövetségi rendszeren keresztül kell tárgyalni.
