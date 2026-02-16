Békéről és együttműködésről tárgyal ma Orbán Viktor és Trump külügyminisztere

A nemzetközi politika színpadán ritka az olyan őszinte, kölcsönös tiszteleten alapuló bajtársiasság, mint amilyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök között szövődött az elmúlt csaknem egy évtizedben. A kapcsolat alapköveit még 2016-ban rakták le, amikor a magyar kormányfő a világ vezetői közül elsőként, nyíltan állt ki Trump mellett az amerikai elnökválasztási kampányban.

A tisztelet és a bizalom megnyilvánulása, hogy Donald Trump a Béketanácsba is meghívta Orbán Viktort (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Azóta a viszony folyamatosan mélyült: a telefonbeszélgetésektől a Fehér Házon át a floridai Mar-a-Lagóig vezető út egyértelműen jelzi, hogy Magyarország nem csupán egy közép-európai állam Washington szemében, hanem kulcsfontosságú stratégiai szövetséges. A két politikus kapcsolatának egyik legfontosabb kötőanyaga jelenleg a békepártiság. Míg a brüsszeli és nyugat-európai elit a háborús retorikát és a vérontás elhúzását erőlteti, addig Orbán Viktor és Donald Trump a józan ész hangját képviselik:

mindketten vallják, hogy a konfliktusokat nem fegyverekkel, hanem tárgyalóasztal mellett kell lezárni.

Ez a közös alapállás emelte Magyarországot a globális békediplomácia egyik központjává. Donald Trump a tavalyi sarm-es-sejki békecsúcson, Egyiptomban minden diplomáciai protokollt felülírva, külön kiemelte a magyar miniszterelnököt.

Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít

– fogalmazott az amerikai elnök a világ vezetői előtt.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

– tette hozzá.

A bizalom és a tisztelet jeleként Trump nemcsak, hogy alapító tagként hívta meg Orbán Viktort a Béketanácsba, de felvetette annak lehetőségét is, hogy Budapest adjon otthont egy jövőbeli csúcstalálkozónak, ahol Vlagyimir Putyinnal tárgyalhatnának az orosz–ukrán háború lezárásáról. Ez a gesztus ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint egyértelmű geopolitikai áttörés: Magyarország immár amerikai legitimációval áll a béke oldalán, főszereplővé válva a nemzetközi porondon, miközben olyan vezetők, mint Emmanuel Macron francia elnök vagy épp Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, statisztaszerepbe szorulnak.

Trump szavai azt jelentik, hogy Magyarország ismét stratégiai tényezővé vált – olyan országgá, amelyre figyel a világ, és amely képes hangot adni a béke és józan ész politikájának a háborúpárti erőkkel szemben

– fogalmazott a szakértő.