Donald Trump elismeri a magyar béketörekvéseket

Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban mondott beszédében külön méltatta Orbán Viktort, akit nagyszerű embernek és fantasztikus vezetőnek nevezett. Az amerikai elnök hangsúlyozta: bár sokan bírálják a magyar kormányfőt, ő teljes mértékben támogatja a béke politikáját képviselő miniszterelnököt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 18:25
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: ZOLTAN FISCHER Forrás: X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN
Ahogyan arról lapunk beszámolt, Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban mondott beszédében külön méltatta a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű emberként és fantasztikus vezetőként jellemzett. Az amerikai elnök kiemelte: bár sokan bírálják Orbán Viktort, ő teljes mértékben támogatja a magyar kormányfőt. A békekonferenciára az Európai Unió tagállamai közül Magyarország mellett mindössze néhány ország kapott meghívást. Magyarország továbbra is a béke mellett kötelezi el magát.

Donald Trump Egyiptomban külön méltatta a magyar miniszterelnököt (Fotó: AFP)

Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít

– mondta Donald Trump. Majd így folytatta: 

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

A tegnapi békecsúccsal kapcsolatban Lomnici Zoltán, a Századvég politikai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a békecsúcs a magyar békepolitika eredményeit és nemzetközi visszhangját is jól mutatja:

Megrendítő és örömteli pillanat volt, amikor az amerikai elnök nem csak elismerte ezeket a béketörekvéseket, hanem biztosította a magyar kormányfőt, hogy bár sok ellenfele van, ezek nem számítanak, kizárólag ő számít, és hogyha ő száz százalékig mellette áll, mint ahogy ezt ki is fejezte, akkor ez geopolitikailag is és belpolitikailag is komoly előnyt és támogatást fog jelenteni a nemzeti kormány és a kormányfő részére.

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője szintén értékelte Donald Trump kijelentését, amelyben az amerikai elnök fantasztikus vezetőként méltatta Orbán Viktort. Koskovics szerint a Közel-Keleten zajló események történelmi fordulópontot jelentenek, és Trump vezetésének köszönhetően a térség most valódi esélyt kap a tartós békére. Az elemző külön megtiszteltetésnek nevezte, hogy Magyarország miniszterelnöke is részt vehetett a békecsúcson, mivel a régió békéje a magyar energiabiztonság és kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

