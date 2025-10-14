Ahogyan arról lapunk beszámolt, Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban mondott beszédében külön méltatta a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű emberként és fantasztikus vezetőként jellemzett. Az amerikai elnök kiemelte: bár sokan bírálják Orbán Viktort, ő teljes mértékben támogatja a magyar kormányfőt. A békekonferenciára az Európai Unió tagállamai közül Magyarország mellett mindössze néhány ország kapott meghívást. Magyarország továbbra is a béke mellett kötelezi el magát.
Donald Trump elismeri a magyar béketörekvéseket
Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban mondott beszédében külön méltatta Orbán Viktort, akit nagyszerű embernek és fantasztikus vezetőnek nevezett. Az amerikai elnök hangsúlyozta: bár sokan bírálják a magyar kormányfőt, ő teljes mértékben támogatja a béke politikáját képviselő miniszterelnököt.
Sokan nem értenek velem egyet, amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű ember, de végső soron az én véleményem számít
– mondta Donald Trump. Majd így folytatta:
Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk
A tegnapi békecsúccsal kapcsolatban Lomnici Zoltán, a Századvég politikai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a békecsúcs a magyar békepolitika eredményeit és nemzetközi visszhangját is jól mutatja:
Megrendítő és örömteli pillanat volt, amikor az amerikai elnök nem csak elismerte ezeket a béketörekvéseket, hanem biztosította a magyar kormányfőt, hogy bár sok ellenfele van, ezek nem számítanak, kizárólag ő számít, és hogyha ő száz százalékig mellette áll, mint ahogy ezt ki is fejezte, akkor ez geopolitikailag is és belpolitikailag is komoly előnyt és támogatást fog jelenteni a nemzeti kormány és a kormányfő részére.
Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője szintén értékelte Donald Trump kijelentését, amelyben az amerikai elnök fantasztikus vezetőként méltatta Orbán Viktort. Koskovics szerint a Közel-Keleten zajló események történelmi fordulópontot jelentenek, és Trump vezetésének köszönhetően a térség most valódi esélyt kap a tartós békére. Az elemző külön megtiszteltetésnek nevezte, hogy Magyarország miniszterelnöke is részt vehetett a békecsúcson, mivel a régió békéje a magyar energiabiztonság és kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)
