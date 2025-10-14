Donald Trump elismeri a magyar béketörekvéseket

Megrendítő és örömteli pillanat volt, amikor az amerikai elnök nem csak elismerte ezeket a béketörekvéseket, hanem biztosította a magyar kormányfőt, hogy bár sok ellenfele van, ezek nem számítanak, kizárólag ő számít, és hogyha ő száz százalékig mellette áll, mint ahogy ezt ki is fejezte, akkor ez geopolitikailag is és belpolitikailag is komoly előnyt és támogatást fog jelenteni a nemzeti kormány és a kormányfő részére.