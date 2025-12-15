brüsszelukrajnaszentkirályi alexandraháborúeurópai bizottság

Szentkirályi Alexandra: Brüsszel megszorításokat és újabb milliárdokat követel a háborúra + videó

Brüsszel újabb megszorításokat és hatalmas pénzügyi befizetést vár el a tagállamoktól, miközben a sorkatonaság kérdése is napirendre került – fogalmazott Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta: Magyarország nemet mond a háborúra és Ukrajna finanszírozására.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 22:14
A háborús feszültséget tovább fokozó uniós terveket bírálta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra, ezek szerinte tovább súlyosbítanák a háborús feszültséget Európában. 

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Forrás: Facebook

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy 

Brüsszel újabb, összesen 135 milliárd eurót követelne a tagállamoktól, miközben megszorító intézkedéseket vár el, és a sorkatonaság visszavezetésének lehetősége is felmerült.

A kormánypárti politikus szerint ezek az intézkedések egy irányba mutatnak: a konfliktus elmélyítéséhez vezetnek. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány határozottan elutasítja, hogy a magyar adófizetők pénze Ukrajnába kerüljön, és kiáll amellett, hogy Magyarország kimaradjon a háborús törekvésekből.

A bejegyzéshez csatolt videóban Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: 

Magyarország továbbra is a béke mellett áll! Mondjunk együtt nemet a háborúra!

Mint ismert, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban ismét pénzügyi hozzájárulást kért a tagállamoktól Ukrajna és a háború finanszírozására. Orbán Viktor miniszterelnök korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a bizottság elvárása szerint két éven belül további 135 milliárd eurót kellene befizetniük az uniós országoknak.

Ez az éves magyar gazdasági teljesítmény 65 százaléka, az összes magyar nyugdíjas hétévnyi nyugdíja, az unió éves költségvetésének közel háromnegyede. Csillagászati összeg, amely ma nem létezik. Nincs

– írta a miniszterelnök.

Borítókép: Volodimir Zelenszkijt fogadja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Tanács brüsszeli ülésén (forrás: AFP)

               
       
       
       

