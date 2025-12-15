ukrajnaegyesült államoknémetország

Ukrajna érdekei mellett álltak ki a háborúpárti európai országok vezetői

A kijevi vezetés európai szövetségesei hétfőn Berlinben közzétett közös nyilatkozatukban egy multinacionális kontingens létrehozását javasolták Ukrajna számára egy esetleges békemegállapodás biztosítására.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 22:08
Berlinben tárgyaltak a béke lehetőségeiről európai politikusok, Steve Witkoff és Volodimir Zelenszkij Fotó: REMKO DE WAAL Forrás: ANP MAG
„Az Egyesült Államok és az európai állam- és kormányfők egyaránt támogatták az együttműködést, hogy Ukrajnának a háború lezárásáról szóló megállapodás keretében szilárd biztonsági garanciákat és támogatást nyújtsanak az ország gazdasági újjáépítéséhez” – áll a közleményben. 

Az európai vezetők multinacionális katonai kontingenst javasolnak az esetleges ukrajnai békemegállapodás biztosítására. A képen Friedrich Merz és Ursula von der Leyen Fotó: ODD ANDERSEN / AFP
Az abban részt venni kívánó európai országok által vezetett és az Egyesült Államok által támogatott kontingens „segítene Ukrajna fegyveres erőinek újjáépítésében, az ukrán légtér biztosításában és a tengeri biztonság garantálásában, egyebek között Ukrajnában végrehajtott műveletek révén is” – olvasható Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Lengyelország, Finnország, Norvégia, Svédország és Hollandia, valamint az európai uniós központi intézmények vezetőinek közös nyilatkozatában. 

A dokumentumban kiemelik, hogy egyetértés volt az európai országok, valamint Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között. 

Az aláírók egyben felsorolták azokat a további pontokat is, amelyekben egyetértés van, így például azt, hogy az ukrán hadsereg létszámát 800 ezer főben maximálnák. Mindemellett „az Egyesült Államok vezetésével egy mechanizmust alakítanának ki a tűzszünet ellenőrzésére és hitelesítésére” nemzetközi részvétellel. Ezzel időben előre tudnának figyelmeztetni Oroszország lehetséges támadásaira és vissza tudnák követni a tűzszünet esetleges megsértéseit. Az aláírók hangsúlyozták azt is, hogy a lehetséges területi engedményekről egyedül Ukrajna népe dönthet és csak miután a szilárd biztonsági garanciák érvénybe léptek.

 

Borítókép: Berlinben tárgyaltak a béke lehetőségeiről európai politikusok, Steve Witkoff és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

