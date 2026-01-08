orbán viktorpintér sándorhelyzet

Orbán Viktor bepillantott az operatív törzs munkájába + videó

Sokkal jobb a helyzet, mint egy nappal korábban.

2026. 01. 08.
Orbán Viktor miniszterelnök az operatív törzshöz látogatott, ahol Pintér Sándor belügyminiszterrel is találkozott, amiről videót osztott meg a közösségi oldalán. A felvételen az látható, hogy a kormányfő elmondja: a hóesés miatt érkezett, boldog új évet és sok sikert kívánt a dolgozóknak, majd megköszönte a munkájukat. 

Az egyik dolgozó a miniszterelnöknek azt jelentette, hogy

sokkal jobb a helyzet, mint egy nappal korábban, folyamatosan jön az információ és háromóránként van értékelés, elemzés. 

A riasztásokról azonnal kapnak információt egy több képernyőből álló nagy videófalon, ahová a jelek például TEK-eszközökről jönnek be. Ezek között található drón, amelyikkel kutatást tudnak végezni.

Korábban Orbán Viktor arról posztolt, hogy még nem ért véget a rendkívüli téli időjárás, ezért óvatosságra, egymásra figyelésre intett közösségi oldalán. 

„Köszönet a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért! Nincs még vége! A következő napokban is lehet számítani hófúvásra, ónos esőre. Vigyázzunk egymásra!” 

– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy fotóalbumot is megosztott, amelyben dolgozó rendőrök, tűzoltók vagy éppen hétköznapi emberek láthatók, akik a rendkívüli téli időjárásban utat tisztítanak, időseknek segítenek. 

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a következő napokban extrém időjárás várható. A helyzet súlyosságát jól szemlélteti, hogy Orbán Viktor úgy döntött, Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására.

Extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetést legutóbb csaknem öt éve, 2021. február 11-én adtak ki a hatóságok.

Borítókép: Orbán Viktor és Pintér Sándor


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

