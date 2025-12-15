Hollandiában több embert letartóztattak egy izraeli kántor fellépése elleni tüntetésen

Az izraeli kántor ellen tüntettek

A tüntetők palesztin zászlókat vittek magukkal, és az izraeli hadseregre utaló, erőszakos tartalmú rigmusokat skandáltak. A rendőrség kordonokkal zárta el a demonstrálókat, és figyelmeztette őket, hogy a kijelölt területet nem hagyhatják el. A beavatkozás során egy rendőr könnyebben megsérült.

A rendőrség később közölte, hogy 22 embert tartóztattak le, köztük többet tűzijáték birtoklása, közrend megsértése és az igazoltatás megtagadása miatt, írta a Dutch News.

Az őrizetbe vett személyeket a közterületi gyülekezésre vonatkozó törvény, a helyi rendeletek megsértésével, pirotechnikai eszközök birtoklásával, igazoltatás megtagadásával és hatósági intézkedéssel szembeni ellenállással gyanúsítják. Kihallgatásukat követően az ügyészség dönt a további jogi lépésekről.

A Concertgebouw korábban Abrahamson IDF-hez fűződő kapcsolatai miatt lemondta a hanukai koncertet, azt nyilatkozták, hogy jelenléte „ellentétben áll a Concertgebouw küldetésével, hogy a zenén keresztül kössék össze az embereket”, ám később a szervezőkkel egyezségre jutva mégis engedélyezte a fellépést.