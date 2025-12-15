izraeliHollandiapalesztinbarátkántorfellépéstüntetés

Hollandiában több embert letartóztattak egy izraeli kántor fellépése elleni tüntetésen

Huszonkét embert vettek őrizetbe a rendőrök a világhírű amszterdami hangversenyterem, a Concertgebouw közelében a Shai Abrahamson izraeli kántor fellépése elleni tüntetés nyomán – írta az NlTimes hírportál a holland rendőrség közlésére hivatkozva.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 15. 22:46
Palesztin-párti tüntetésre került sor a Museumpleinen, a Royal Concertgebouw mellett, ahol Shai Abramson izraeli kántor lépett fel a Hanuka, a zsidó fények fesztiváljának kezdete alkalmából Fotó: Ramon van Flymen Forrás: ANP/AFP
Az Izrael-ellenes demonstrálók több száz fős csoportja a koncertterem mellett gyűlt össze, ahol piros és zöld füstbombákat is meggyújtottak. A tiltakozás Abrahamson magánjellegű hanukai fellépése ellen irányult; a művész kapcsolatban áll az izraeli hadsereggel, és rendszeresen fellép az Izraeli Védelmi Erők (IDF) rendezvényein, írta az MTI.

AMSTERDAM  A pro-Palestine protest took place on Museumplein next to the Royal Concertgebouw, where Israeli cantor Shai Abramson performed to mark the start of Chanukah, the Jewish Festival of Lights. Supporters and opponents gathered in the area around Museumplein. ANP RAMON VAN FLYMEN netherlands out - belgium out (Photo by Ramon van Flymen / ANP MAG / ANP via AFP)
Palesztin-párti tüntetésre került sor a Museumpleinen, a Royal Concertgebouw mellett, ahol Shai Abramson izraeli kántor lépett fel (Fotó: ANP/AFP/Ramon van Flymen)

Az izraeli kántor ellen tüntettek

A tüntetők palesztin zászlókat vittek magukkal, és az izraeli hadseregre utaló, erőszakos tartalmú rigmusokat skandáltak. A rendőrség kordonokkal zárta el a demonstrálókat, és figyelmeztette őket, hogy a kijelölt területet nem hagyhatják el. A beavatkozás során egy rendőr könnyebben megsérült.

A rendőrség később közölte, hogy 22 embert tartóztattak le, köztük többet tűzijáték birtoklása, közrend megsértése és az igazoltatás megtagadása miatt, írta a Dutch News.

Az őrizetbe vett személyeket a közterületi gyülekezésre vonatkozó törvény, a helyi rendeletek megsértésével, pirotechnikai eszközök birtoklásával, igazoltatás megtagadásával és hatósági intézkedéssel szembeni ellenállással gyanúsítják. Kihallgatásukat követően az ügyészség dönt a további jogi lépésekről.

A Concertgebouw korábban Abrahamson IDF-hez fűződő kapcsolatai miatt lemondta a hanukai koncertet, azt nyilatkozták, hogy jelenléte „ellentétben áll a Concertgebouw küldetésével, hogy a zenén keresztül kössék össze az embereket”, ám később a szervezőkkel egyezségre jutva mégis engedélyezte a fellépést.

Borítókép: Palesztin-párti tüntetésre került sor a Museumpleinen, a Royal Concertgebouw mellett, ahol Shai Abramson izraeli kántor lépett fel a hanuka, a zsidó fények fesztiváljának kezdete alkalmából (Fotó: ANP/AFP/Ramon van Flymen)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

