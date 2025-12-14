Köves Slomó: Meg kell mutatni a fény erejét a sötétség felett

Köves Slomó az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, a Sydney-ben, a helyi Chábád – az EMIH testvéregyháza – által tartott hanukai ünnepségen történtek „igazolják, hova vezet a gyűlölet és a fanatizmus sötétsége”.

Megjegyezte, a halottak között van a közösség fiatal rabbija, Eli Schlanger is.

Köves Slomó aláhúzta, a vasárnap este kezdődő hanuka ünnepének legfontosabb üzenete éppen az, amit a terroristák a leginkább tagadnak: a sötétség felett a fény ereje győzedelmeskedik.

Imáink és gondolataink az áldozatokkal, családjaikkal, és az ausztrál zsidó közösséggel vannak, és hálánkat fejezzük ki Magyarország kormányának, hogy a hazai zsidó közösségek biztonságban élhetnek és gyakorolhatják hitüket

– írta Köves Slomó.