fényKöves Slomóhanuka

Köves Slomó: Meg kell mutatni a fény erejét a sötétség felett

Gyűljünk össze ma este minél többen a budapesti Nyugati téren, hogy együtt gyújtsuk meg a remény, a büszkeség és a béke lángjait – reagált az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija a vasárnap az ausztráliai Sydney-ben történt terrorcselekményre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 14:41
A hanukát ünneplő zsidók ellen követtek el merényletet Sydneyben Fotó: DAVID GRAY Forrás: AFP
Köves Slomó az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, a Sydney-ben, a helyi Chábád – az EMIH testvéregyháza – által tartott hanukai ünnepségen történtek „igazolják, hova vezet a gyűlölet és a fanatizmus sötétsége”. 

Megjegyezte, a halottak között van a közösség fiatal rabbija, Eli Schlanger is.

Köves Slomó aláhúzta, a vasárnap este kezdődő hanuka ünnepének legfontosabb üzenete éppen az, amit a terroristák a leginkább tagadnak: a sötétség felett a fény ereje győzedelmeskedik. 

Imáink és gondolataink az áldozatokkal, családjaikkal, és az ausztrál zsidó közösséggel vannak, és hálánkat fejezzük ki Magyarország kormányának, hogy a hazai zsidó közösségek biztonságban élhetnek és gyakorolhatják hitüket

– írta Köves Slomó.

Amint arról korábban beszámoltunk, merénylet rázta meg Sydney egyik legnépszerűbb tengerpartját, Bondi Beachet. Legalább tizenkét ember vesztette életét – köztük az egyik támadó – abban a lövöldözésben, amely a Bondi Beach közelében, egy hanukai gyertyagyújtás idején történt. Az ausztrál hatóságok hivatalosan is terrortámadásnak minősítették a történteket. Az antiszemita támadás heves reakciókat váltott ki világszerte. Izrael a zsidók védelmére szólította fel az ausztrál kormányt. 

Borítókép: A hanukát ünneplő zsidók ellen követtek el merényletet Sydney-ben (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

