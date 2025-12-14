Terrortámadás Sydney-ben: előre kitervelt merényletet követtek el a zsidó közösség ellen

A hatóságok időközben megerősítették: a támadást előre megtervezett, célzott akcióként hajtották végre, amely Sydney zsidó közössége ellen irányult. Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke szerint egy „békés és örömteli estét tört össze egy szörnyű, gonosz támadás”, míg Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök pusztító terrorcselekménynek nevezte a történteket, és nemzetbiztonsági értekezletet hívott össze.
A rendőrség közlése szerint az egyik fegyverest a helyszínen megölték, egy másik elkövetőt őrizetbe vettek.
A nyomozás során robbanószerkezeteket is találtak az egyik támadó autójában, amelyeket a hatóságok páncélozott járművel szállítottak el egy másik helyszínre. A környéket hosszabb időre lezárták, és a közlekedést is korlátozták. Később az is kiderült, hogy
az egyik fegyveres, Naveed Akram, már ismert volt az ausztrál elhárítás, az ASIO előtt, ám korábban nem minősítették közvetlen fenyegetésnek.
Terrortámadás Sydney-ben: az izraeli külügyminiszter bírálta az ausztrál kormányt
Gideon Szaár izraeli külügyminiszter élesen bírálta az ausztrál kormányt, amiért szerinte nem vette kellő komolysággal az antiszemitizmus erősödésére vonatkozó figyelmeztetéseket.
Szaár úgy fogalmazott: a terrortámadás „sajnos várható volt”, és összefüggésbe hozta a 2023. október 7. óta zajló palesztinpárti tüntetésekkel.
Kritikával illette Anthony Albanese korábbi nyilatkozatát is, mondván, abból hiányoztak az antiszemitizmusra és a terrorra való egyértelmű utalások. A támadás során ugyanakkor hőstettről is beszámoltak: egy civil férfi – saját életét kockáztatva – lefegyverezte az egyik fegyverest. Albanese miniszterelnök ezt „a leghihetetlenebb jelenetnek” nevezte, hangsúlyozva, hogy bátor fellépése számtalan emberéletet mentett meg. A vasárnapi támadást pontosan 11 évvel azután követték el, hogy egy magányos fegyveres tizennyolc embert túszul ejtett a sydneyi Lindt kávéházban. A túszejtő és a rendőrség tizenhat órás szembenállása után két túsz és a túszejtő meghalt.
A nyomozás továbbra is folyamatban van, miközben Ausztráliában egyre élesebb vita bontakozik ki az antiszemitizmus, a közbiztonság és a terrorelhárítás kérdéséről.
A bondi támadás nemcsak Sydneyt, hanem az egész ország közéletét is megrázta.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!