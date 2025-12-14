terrortámadásSydneyantiszemita támadásantiszemitizmusAusztrália

Terrortámadás Sydney-ben: előre kitervelt merényletet követtek el a zsidó közösség ellen

Merénylet rázta meg Sydney egyik legnépszerűbb tengerpartját, Bondi Beachet. Az ausztrál hatóságok hivatalosan is terrortámadásnak minősítették a történteket. Az antiszemita támadás heves reakciókat váltott ki világszerte. Izrael a zsidók védelmére szólította fel az ausztrál kormányt.

Sebők Barbara
2025. 12. 14. 14:19
A zsidó közösségi rendezvényen történt terrortámadás a politikai vezetés felelősségére irányítja a figyelmet Forrás: AFP
Mint arról korábban beszámoltunk, zsidók elleni támadás történt Sydney egyik legnépszerűbb városrészében, Bondi Beachen, ahol fegyveres terrortámadás követelt legalább tizenkét emberéletet. A rendőrség terrorcselekményként kezeli az ügyet. A politikusok belföldön és külföldön is elítélték a támadást és élesen bírálták az ausztrál kormányt amiatt, hogy figyelmen kívül hagyta az antiszemitizmus erősödésére vonatkozó korábbi figyelmeztetéseket, és nem lépett fel kellő határozottsággal a radikalizálódás ellen. 

A zsidó közösségi rendezvényen történt terrortámadás a politikai vezetés felelősségére irányítja a figyelmet
A zsidó közösségi rendezvényen történt terrortámadás a politikai vezetés felelősségére irányítja a figyelmet Fotó: AFP

Legalább tizenkét ember vesztette életét – köztük az egyik támadó – abban a lövöldözésben, amely a Bondi Beach közelében, egy hanukai gyertyagyújtás idején történt. A hatóságok közlése szerint huszonkilencen megsérültek, köztük két rendőr is, akiket kórházba szállítottak – írja az ausztrál ABC.

A támadás idején több mint ezren tartózkodtak a zsidó ünnepségen, a lövések hallatán pánikszerűen menekültek az emberek.

A hatóságok időközben megerősítették: a támadást előre megtervezett, célzott akcióként hajtották végre, amely Sydney zsidó közössége ellen irányult. Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke szerint egy „békés és örömteli estét tört össze egy szörnyű, gonosz támadás”, míg Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök pusztító terrorcselekménynek nevezte a történteket, és nemzetbiztonsági értekezletet hívott össze.

A rendőrség közlése szerint az egyik fegyverest a helyszínen megölték, egy másik elkövetőt őrizetbe vettek.

A nyomozás során robbanószerkezeteket is találtak az egyik támadó autójában, amelyeket a hatóságok páncélozott járművel szállítottak el egy másik helyszínre. A környéket hosszabb időre lezárták, és a közlekedést is korlátozták. Később az is kiderült, hogy 

az egyik fegyveres, Naveed Akram, már ismert volt az ausztrál elhárítás, az ASIO előtt, ám korábban nem minősítették közvetlen fenyegetésnek. 

Terrortámadás Sydney-ben: az izraeli külügyminiszter bírálta az ausztrál kormányt

 Gideon Szaár izraeli külügyminiszter élesen bírálta az ausztrál kormányt, amiért szerinte nem vette kellő komolysággal az antiszemitizmus erősödésére vonatkozó figyelmeztetéseket. 

Szaár úgy fogalmazott: a terrortámadás „sajnos várható volt”, és összefüggésbe hozta a 2023. október 7. óta zajló palesztinpárti tüntetésekkel.

Kritikával illette Anthony Albanese korábbi nyilatkozatát is, mondván, abból hiányoztak az antiszemitizmusra és a terrorra való egyértelmű utalások. A támadás során ugyanakkor hőstettről is beszámoltak: egy civil férfi – saját életét kockáztatva – lefegyverezte az egyik fegyverest. Albanese miniszterelnök ezt „a leghihetetlenebb jelenetnek” nevezte, hangsúlyozva, hogy bátor fellépése számtalan emberéletet mentett meg. A vasárnapi támadást pontosan 11 évvel azután követték el, hogy egy magányos fegyveres tizennyolc embert túszul ejtett a sydneyi Lindt kávéházban. A túszejtő és a rendőrség tizenhat órás szembenállása után két túsz és a túszejtő meghalt.

A nyomozás továbbra is folyamatban van, miközben Ausztráliában egyre élesebb vita bontakozik ki az antiszemitizmus, a közbiztonság és a terrorelhárítás kérdéséről. 

A bondi támadás nemcsak Sydneyt, hanem az egész ország közéletét is megrázta.

A támadást előre megtervezett, célzott akcióként hajtották végre
A támadást előre megtervezett, célzott akcióként hajtották végre Fotó: AFP

Izrael a zsidók védelmére szólította fel az ausztrál kormányt

Jichák Hercog izraeli államelnök és Gideon Szaár külügyminiszter az Ausztráliában élő zsidók védelmére szólította fel a canberrai kormányt a hanuka első lángjának meggyújtását ünneplő zsidók elleni, halálos áldozatokat követelő merénylet után

Szívünk sydneyi zsidó testvéreinkhez szól, akiket aljas terroristák támadtak meg, miközben hanuka első gyertyáját gyújtották meg

– írta Hercog az X közösségi hálón. „Most beszéltem David Ossippel, a helyi Zsidó Képviselőtestület elnökével, aki a lövöldözés kezdetén éppen beszédet mondott. Az egész izraeli nemzet nevében osztoztam a gyászoló családok fájdalmában, és imádkoztam a sebesültekért” – közölte az izraeli államfő.

Gondolataink és imáink Sydney zsidó közösségével, valamint az egész ausztrál zsidó közösséggel vannak ebben a szörnyű időben. Újra és újra felszólítottuk az ausztrál kormányt, hogy lépjen fel és küzdjön az ausztrál társadalmat sújtó óriási antiszemita hullám ellen

– tette hozzá az izraeli államelnök. „Elborzaszt a gyilkos lövöldözés egy hanukai rendezvényen Sydney-ben, Ausztráliában” – közölte Gideon Szaár izraeli külügyminiszter szintén az X portálon. „Ez az elmúlt két év Ausztrália utcáit sújtó antiszemita tombolásának, és az olyan antiszemita, uszító jelszavaknak a következménye, mint a „Globalizáljuk az intifádát”, amely ma valóra vált” – írta Szaár. 

Az ausztrál kormánynak, amely számtalan figyelmeztető jelzést kapott, végre észhez kellene térnie!

– zárta szavait az izraeli külügyminiszter. A diaszpóraügyi minisztérium is az ausztrál kormányt tette felelőssé a sydney-i halálos lövöldözésért, mert az „mindent megtesz annak érdekében, hogy az ausztrál zsidók ne élhessenek biztonságban, békében és védetten saját országukban”. 

A minisztérium közleménye elítélte a „hanuka gyertyagyújtására összegyűlt zsidók elleni brutális terrorcselekményt”, és azt írta, hogy „az áldozatok vére az ausztrál kormányra száll”.

Október 7. óta az ausztrál kormány az Izrael melletti határozott és egyértelmű kiállás helyett a gyengeség, a visszafogottság és a megalkuvás politikáját választotta

– áll az Amiháj Csikli vezette minisztérium közleményében. „A diaszpóraügyi minisztérium birtokában lévő összes jelentés, kutatás és adat azt mutatja, hogy Ausztrália az egyik olyan nyugati ország lett, ahol az elmúlt két évben, október 7. óta a legélesebben és legriasztóbban növekedtek az antiszemita cselekmények” – közölte a minisztérium.

A többszöri figyelmeztetést, felszólítást és az illetékes hatóságokkal való kapcsolatfelvételre törekvést ismételten közöny fogadta, miközben a kormány folytatja a megalkuvás politikáját a gyűlöletet, Izrael lerombolását és a zsidó nép létezéshez való jogának tagadását hirdető dzsihadista elemek és mozgalmak irányában

– hangsúlyozta az izraeli diaszpóraügyi minisztérium. „Mélyen megrázott a szörnyű támadás a zsidók ellen Sydney-ben, egy hanukai eseményen. A borzalmas jelenetek az október 7-i mészárlásra emlékeztetnek” – közölte Arije Deri, a keleti ultraortodoxokat tömörítő Sasz párt elnöke.
 

Köves Slomó: Meg kell mutatni a fény erejét a sötétség felett

Gyűljünk össze ma este minél többen a budapesti Nyugati téren, hogy együtt gyújtsuk meg a remény, a büszkeség és a béke lángjait

– reagált az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija a vasárnap az ausztráliai Sydneyben történt terrorcselekményre.

Köves Slomó az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, a Sydney-ben, a helyi Chábád - az EMIH testvéregyháza - által tartott hanukai ünnepségen történtek „igazolják, hova vezet a gyűlölet és a fanatizmus sötétsége”. 

Megjegyezte, a halottak között van a közösség fiatal rabbija, Eli Schlanger is.

Köves Slomó aláhúzta, a vasárnap este kezdődő hanuka ünnepének legfontosabb üzenete éppen az, amit a terroristák a leginkább tagadnak: a sötétség felett a fény ereje győzedelmeskedik. 

Imáink és gondolataink az áldozatokkal, családjaikkal, és az ausztrál zsidó közösséggel vannak, és hálánkat fejezzük ki Magyarország kormányának, hogy a hazai zsidó közösségek biztonságban élhetnek és gyakorolhatják hitüket

– írta Köves Slomó.

Borítókép: Rendőrautók a terrortámadás helyszínén (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

