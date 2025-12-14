Terrortámadás Sydney-ben: előre kitervelt merényletet követtek el a zsidó közösség ellen

A hatóságok időközben megerősítették: a támadást előre megtervezett, célzott akcióként hajtották végre, amely Sydney zsidó közössége ellen irányult. Chris Minns, Új-Dél-Wales miniszterelnöke szerint egy „békés és örömteli estét tört össze egy szörnyű, gonosz támadás”, míg Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök pusztító terrorcselekménynek nevezte a történteket, és nemzetbiztonsági értekezletet hívott össze.

A rendőrség közlése szerint az egyik fegyverest a helyszínen megölték, egy másik elkövetőt őrizetbe vettek.

A nyomozás során robbanószerkezeteket is találtak az egyik támadó autójában, amelyeket a hatóságok páncélozott járművel szállítottak el egy másik helyszínre. A környéket hosszabb időre lezárták, és a közlekedést is korlátozták. Később az is kiderült, hogy

az egyik fegyveres, Naveed Akram, már ismert volt az ausztrál elhárítás, az ASIO előtt, ám korábban nem minősítették közvetlen fenyegetésnek.

I'm appalled by the murderous shooting attack at a Hanukkah event in Sydney, Australia.

These are the results of the anti-Semitic rampage in the streets of Australia over the past two years, with the anti-Semitic and inciting calls of “Globalise the Intifada” that were realized… pic.twitter.com/ZMveTRIvwx — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 14, 2025

Terrortámadás Sydney-ben: az izraeli külügyminiszter bírálta az ausztrál kormányt

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter élesen bírálta az ausztrál kormányt, amiért szerinte nem vette kellő komolysággal az antiszemitizmus erősödésére vonatkozó figyelmeztetéseket.

Szaár úgy fogalmazott: a terrortámadás „sajnos várható volt”, és összefüggésbe hozta a 2023. október 7. óta zajló palesztinpárti tüntetésekkel.

Kritikával illette Anthony Albanese korábbi nyilatkozatát is, mondván, abból hiányoztak az antiszemitizmusra és a terrorra való egyértelmű utalások. A támadás során ugyanakkor hőstettről is beszámoltak: egy civil férfi – saját életét kockáztatva – lefegyverezte az egyik fegyverest. Albanese miniszterelnök ezt „a leghihetetlenebb jelenetnek” nevezte, hangsúlyozva, hogy bátor fellépése számtalan emberéletet mentett meg. A vasárnapi támadást pontosan 11 évvel azután követték el, hogy egy magányos fegyveres tizennyolc embert túszul ejtett a sydneyi Lindt kávéházban. A túszejtő és a rendőrség tizenhat órás szembenállása után két túsz és a túszejtő meghalt.

A nyomozás továbbra is folyamatban van, miközben Ausztráliában egyre élesebb vita bontakozik ki az antiszemitizmus, a közbiztonság és a terrorelhárítás kérdéséről.

A bondi támadás nemcsak Sydneyt, hanem az egész ország közéletét is megrázta.