Antiszemita-botrány Londonban

A háttérben a gázai rombolásról készített képsorokat vetítettek, a videó pedig azzal a politikai üzenettel zárult:

Kormányunk bűnrészes a népirtásban.

Megdöbbentett bennünket az antiszemita tartalom

A koncerthelyszín szóvivője határozott közleményben reagált, nyíltan elítélve az esetet.

Megdöbbentett bennünket, hogy antiszemita képi világ jelent meg a színpadon. A tartalmat a tudtunk és engedélyünk nélkül vetítették.

A helyszín egyértelműen elhatárolódott az antiszemitizmustól, és bocsánatot kért a jelenlévőktől és a brit zsidó közösségtől. Hangsúlyozták, hogy minden formájában elítélik a gyűlöletkeltést, a kirekesztést és a politikai uszítást.

Zsidó szervezetek szerint ez a nyílt antiszemitizmus egyik legsúlyosabb esete

A brit zsidó közösségeket védő Community Security Trust (CST) rendőrségi bejelentést tett. Közleményük szerint:

A Dávid-csillag és a horogkereszt összefonása azt sugallja, hogy a zsidók nácik – ez pedig súlyos antiszemitizmus, amely gyűlöletet szíthat a zsidókkal szemben.

A Creative Community for Peace nevű szervezet még keményebben fogalmazott:

A Dávid-csillag szent zsidó szimbólum, a horogkereszt pedig a hatmillió zsidó életét követelő genocídium jele. A kettő összeolvasztása a nyílt antiszemitizmus legkegyetlenebb formája.

A skót zenekar és a Metropolitan Police egyelőre nem kommentálta a történteket. Nem tudni, hogy a vetítésről a zenekar tudott-e, ők rendelték-e meg, vagy a háttéranimációt külső produkciós csoport készítette.