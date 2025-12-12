Antiszemita-botrány a koncerten. A videó állítólag a zenekar Swastika Eyes című száma alatt jelent meg a kivetítőn, és a Dávid-csillagba fonódó horogkereszt mellett megjelent Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök arcképe is, amelyeken a vitatott szimbólum a szemük helyére volt montírozva, írja a The Guardian.
Antiszemita-botrány Londonban
Komoly antiszemita-botrány robbant ki Londonban, miután a legendás Roundhouse koncerthelyszínen a Primal Scream hétfői fellépése alatt egy olyan animációt vetítettek ki, amelyen a Dávid-csillag és a horogkereszt összeolvadó szimbóluma volt látható. A felvétel gyorsan bejárta a brit médiát, és több zsidó szervezet is azonnal felháborodásának adott hangot.
A háttérben a gázai rombolásról készített képsorokat vetítettek, a videó pedig azzal a politikai üzenettel zárult:
Kormányunk bűnrészes a népirtásban.
Megdöbbentett bennünket az antiszemita tartalom
A koncerthelyszín szóvivője határozott közleményben reagált, nyíltan elítélve az esetet.
Megdöbbentett bennünket, hogy antiszemita képi világ jelent meg a színpadon. A tartalmat a tudtunk és engedélyünk nélkül vetítették.
A helyszín egyértelműen elhatárolódott az antiszemitizmustól, és bocsánatot kért a jelenlévőktől és a brit zsidó közösségtől. Hangsúlyozták, hogy minden formájában elítélik a gyűlöletkeltést, a kirekesztést és a politikai uszítást.
Zsidó szervezetek szerint ez a nyílt antiszemitizmus egyik legsúlyosabb esete
A brit zsidó közösségeket védő Community Security Trust (CST) rendőrségi bejelentést tett. Közleményük szerint:
A Dávid-csillag és a horogkereszt összefonása azt sugallja, hogy a zsidók nácik – ez pedig súlyos antiszemitizmus, amely gyűlöletet szíthat a zsidókkal szemben.
A Creative Community for Peace nevű szervezet még keményebben fogalmazott:
A Dávid-csillag szent zsidó szimbólum, a horogkereszt pedig a hatmillió zsidó életét követelő genocídium jele. A kettő összeolvasztása a nyílt antiszemitizmus legkegyetlenebb formája.
A skót zenekar és a Metropolitan Police egyelőre nem kommentálta a történteket. Nem tudni, hogy a vetítésről a zenekar tudott-e, ők rendelték-e meg, vagy a háttéranimációt külső produkciós csoport készítette.
Európa-szerte erősödik az antiszemitizmus
A brit eset egy egyre aggasztóbb európai trendbe illeszkedik: a kontinens több országában – így Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban – drámaian nőtt az elmúlt hónapokban az antiszemita incidensek száma. Zsinagógákat ér támadás, rendezvényeken jelennek meg gyűlöletkeltő jelképek, és a közéletben is egyre élesebbek a konfliktusok.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: DPA/AFP)
