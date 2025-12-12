antiszemitizmusDávidantiszemitacsillagkoncerthorogkereszt

Antiszemita-botrány Londonban

Komoly antiszemita-botrány robbant ki Londonban, miután a legendás Roundhouse koncerthelyszínen a Primal Scream hétfői fellépése alatt egy olyan animációt vetítettek ki, amelyen a Dávid-csillag és a horogkereszt összeolvadó szimbóluma volt látható. A felvétel gyorsan bejárta a brit médiát, és több zsidó szervezet is azonnal felháborodásának adott hangot.

Magyar Nemzet
Forrás: The Guardian2025. 12. 12. 12:46
Illusztráció Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Antiszemita-botrány a koncerten. A videó állítólag a zenekar Swastika Eyes című száma alatt jelent meg a kivetítőn, és a Dávid-csillagba fonódó horogkereszt mellett megjelent Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök arcképe is, amelyeken a vitatott szimbólum a szemük helyére volt montírozva, írja a The Guardian.

Antiszemita
Bobby Gillespie, a Primal Scream tagja (Fotó: NurPhoto/AFP/Roberto Finizio)

A háttérben a gázai rombolásról készített képsorokat vetítettek, a videó pedig azzal a politikai üzenettel zárult: 

Kormányunk bűnrészes a népirtásban.

Megdöbbentett bennünket az antiszemita tartalom

A koncerthelyszín szóvivője határozott közleményben reagált, nyíltan elítélve az esetet.

Megdöbbentett bennünket, hogy antiszemita képi világ jelent meg a színpadon. A tartalmat a tudtunk és engedélyünk nélkül vetítették.

A helyszín egyértelműen elhatárolódott az antiszemitizmustól, és bocsánatot kért a jelenlévőktől és a brit zsidó közösségtől. Hangsúlyozták, hogy minden formájában elítélik a gyűlöletkeltést, a kirekesztést és a politikai uszítást.

Zsidó szervezetek szerint ez a nyílt antiszemitizmus egyik legsúlyosabb esete

A brit zsidó közösségeket védő Community Security Trust (CST) rendőrségi bejelentést tett. Közleményük szerint:

A Dávid-csillag és a horogkereszt összefonása azt sugallja, hogy a zsidók nácik – ez pedig súlyos antiszemitizmus, amely gyűlöletet szíthat a zsidókkal szemben.

A Creative Community for Peace nevű szervezet még keményebben fogalmazott:

A Dávid-csillag szent zsidó szimbólum, a horogkereszt pedig a hatmillió zsidó életét követelő genocídium jele. A kettő összeolvasztása a nyílt antiszemitizmus legkegyetlenebb formája.

A skót zenekar és a Metropolitan Police egyelőre nem kommentálta a történteket. Nem tudni, hogy a vetítésről a zenekar tudott-e, ők rendelték-e meg, vagy a háttéranimációt külső produkciós csoport készítette.

Európa-szerte erősödik az antiszemitizmus

A brit eset egy egyre aggasztóbb európai trendbe illeszkedik: a kontinens több országában – így Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban – drámaian nőtt az elmúlt hónapokban az antiszemita incidensek száma. Zsinagógákat ér támadás, rendezvényeken jelennek meg gyűlöletkeltő jelképek, és a közéletben is egyre élesebbek a konfliktusok.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: DPA/AFP)


 

