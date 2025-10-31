IzraelRómaKözel-Keletantiszemitizmus

Az antiszemitizmus ellen tiltakoztak Rómában

A háború óta nem volt olyan erős az antiszemitizmus Olaszországban, mint a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta. Zsidó vallású, vagy izraeli turistákat, utcai járókelőket támadnak meg származásuk miatt, a közösség tagjai nem érzik biztonságban magukat Olaszországban.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 10. 31. 22:39
Illusztráció - izraeli zászlót lengető nő
Illusztráció - izraeli zászlót lengető nő Fotó: JACK GUEZ Forrás: AFP
Nagyszabású megmozdulásra gyűltek össze a zsidó szervezetek csütörtök este Róma belvárosában, hogy tiltakozásukat fejezzék ki a vészesen terjedő gyűlölethullám ellen. A zuhogó esőben több ezren gyűltek össze az „Október hetedike” elnevezésű egyesület kezdeményezéséhez, több mint 50 szervezet csatlakozott. 

Fotó: JOHN WESSELS / AFP

Kétségtelen, hogy a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta számos származási alapú támadás érte a zsidó közösség tagjait. Az elmúlt hónapokban több erőszakos incidensre is sor került. Például egy benzinkútnál támadtak meg egy zsidó férfit, akit kisfia előtt bántalmaztak, zsidó származású turista párokat köpködtek le és bántalmaztak Firenzében és Velencében egyaránt. A római gettóban arról számoltak be a zsidók, hogy félnek az utcára menni, nem szívesen nyilatkoznak a sajtónak, közvetlen szomszédaik sem köszönnek már nekik. Féltik gyerekeiket, családtagjaikat. 

A háború óta nem volt ilyen magas a zsidó kisebbség ellen elkövetett bűncselekmények száma. 

A statisztikák azt bizonyítják, hogy a duplájára emelkedett az antiszemita cselekedetek száma. Míg 2023-ban 453 esetet regisztráltak, addig 2024-ben már 877-re emelkedett az incidensek száma. A zsidóknak joguk van békében és biztonságban élni Olaszországban, nem térhetnek vissza a holokauszt sötét időszakai – hangoztatták a szervezők. Arról is beszámoltak, hogy egyre gyakoribbak a zsidók hétköznapi életét ellehetetlenítő gesztusok. 

A taxik nem vállalják szállításukat, a boltok és szállodák bejáratára „zsidóknak tilos a belépés” feliratú táblákat függesztenek ki. 

A római felvonuláson a zuhogó eső ellenére több ezren vettek rész, köztük jobboldali és baloldali képviselők és közel 50 civil szervezet. A szervezők hangsúlyozták az antiszemitizmus elleni küzdelem egyben a demokrácia védelmében való kiállás is. A demonstráción felszólalók azt kérték a kormánytól, hogy szigorúbb szankciókat vezessen be az antiszemita megnyilvánulásokkal szemben. 

Számos kontextusban sérülnek ugyanis a zsidók szabadságjogai. Az egyetemeken és az iskolákban nem szólalhatnak fel, félnek az utcára menni, véleményt nyilvánítani, a sajtónak nyilatkozni. A békés megmozduláson az izraeli zászlók mellett a Vatikán lobogója is lengett, a vallások közötti béke jelképeként.  

Victor Faldun a római zsidó közösség elnöke felszólalásában felhívta a figyelmet arra, milyen hazugságok mögé rejtőzik a palesztinpárti propaganda:

Azt mondják, hogy nem a zsidókat gyűlölik, hanem a zsidó államot és annak kormányát. Ez egy hazugság, mert minden Izrael-ellenes szlogen mögött ugyanaz a régi előítélet, ugyanaz a megszállottság áll: a zsidó identitás, a zsidó történelem, a zsidók létjogosultságának tagadása

– mondta a közösség vezetője. Hozzátette, hogy sokan arra kérik a zsidókat, hogy határolódjanak el Izraeltől. Mindez olyan, mintha arra kérnék őket, hogy tépjék ki a lelküket, a szívüket, az emlékeiket. Egy ilyen kérés az antiszemita tudatlanság gyümölcse. Nem ismerik el a tényt, hogy bárhogyan is nézzük, Izrael egy túlélésért vívott háborúban védekezik, amely egyben a Közel-Kelet egyetlen demokráciájának védelmében vívott háború is – mondta Faldun.

Közben Milánóban és Torinóban folytatódtak a palesztinpárti felvonulások. Torinóban az erőszakos tüntetők nekimentek a rendőröknek, üvegekkel és kövekkel dobálták meg őket. Milánóban azt követelték a demonstrálók, hogy a szakítsák meg a testvérvárosi kapcsolatot Tel Avivval. 

Borítókép: Illusztráció - izraeli zászlót lengető nő (Fotó: AFP)

Fontos híreink

