Az antiszemitizmus ellen tiltakoztak Rómában

A háború óta nem volt ilyen magas a zsidó kisebbség ellen elkövetett bűncselekmények száma.

A statisztikák azt bizonyítják, hogy a duplájára emelkedett az antiszemita cselekedetek száma. Míg 2023-ban 453 esetet regisztráltak, addig 2024-ben már 877-re emelkedett az incidensek száma. A zsidóknak joguk van békében és biztonságban élni Olaszországban, nem térhetnek vissza a holokauszt sötét időszakai – hangoztatták a szervezők. Arról is beszámoltak, hogy egyre gyakoribbak a zsidók hétköznapi életét ellehetetlenítő gesztusok.

A taxik nem vállalják szállításukat, a boltok és szállodák bejáratára „zsidóknak tilos a belépés” feliratú táblákat függesztenek ki.

A római felvonuláson a zuhogó eső ellenére több ezren vettek rész, köztük jobboldali és baloldali képviselők és közel 50 civil szervezet. A szervezők hangsúlyozták az antiszemitizmus elleni küzdelem egyben a demokrácia védelmében való kiállás is. A demonstráción felszólalók azt kérték a kormánytól, hogy szigorúbb szankciókat vezessen be az antiszemita megnyilvánulásokkal szemben.

Számos kontextusban sérülnek ugyanis a zsidók szabadságjogai. Az egyetemeken és az iskolákban nem szólalhatnak fel, félnek az utcára menni, véleményt nyilvánítani, a sajtónak nyilatkozni. A békés megmozduláson az izraeli zászlók mellett a Vatikán lobogója is lengett, a vallások közötti béke jelképeként.