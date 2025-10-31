Az antiszemitizmus ellen tiltakoztak Rómában

Nagyszabású megmozdulásra gyűltek össze a zsidó szervezetek csütörtök este Róma belvárosában, hogy tiltakozásukat fejezzék ki a vészesen terjedő gyűlölethullám ellen. A zuhogó esőben több ezren gyűltek össze az „Október hetedike” elnevezésű egyesület kezdeményezéséhez, több mint 50 szervezet csatlakozott.
Kétségtelen, hogy a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta számos származási alapú támadás érte a zsidó közösség tagjait. Az elmúlt hónapokban több erőszakos incidensre is sor került. Például egy benzinkútnál támadtak meg egy zsidó férfit, akit kisfia előtt bántalmaztak, zsidó származású turista párokat köpködtek le és bántalmaztak Firenzében és Velencében egyaránt. A római gettóban arról számoltak be a zsidók, hogy félnek az utcára menni, nem szívesen nyilatkoznak a sajtónak, közvetlen szomszédaik sem köszönnek már nekik. Féltik gyerekeiket, családtagjaikat.