XIV. Leó pápa a háborúk lezárására szólította fel a világ vezetőit a Colosseum közelében tartott vallásközi találkozón. A világnak béketeremtőkre van szüksége – fogalmazott a katolikus egyházfő a Szent Egyed közösség által kezdeményezett imaesten, amelyen a háborúk áldozatairól emlékeztek meg a különböző vallások vezetői. A békét és testvériséget hirdető fohászon Kirill pátriárka küldöttje is részt vett.
A háborúk lezárására szólított fel a pápa, Gázában a tűzszünet ellenére forrnak az indulatok
A Gázai övezetben egy katonája megölésére Izrael légicsapással válaszolt. Eközben egy vallásközi találkozón a békéért intézett felhívást a világ vezetőihez XIV. Leó pápa – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Megöltek egy izraeli katonát a Gázai övezetben, amire Izrael légicsapással válaszolt. Donald Trump amerikai elnök a történtekre reagálva kijelentette, hogy az Egyesült Államok elkötelezett a gázai tűzszünet fenntartása iránt. Trump ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy Izrael önvédelmi jogát senki sem kérdőjelezheti meg.
Választást tartottak ma Hollandiában. Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője a nyáron kilépett a koalíciós kormányból, miután partnerei nem voltak hajlandók támogatni szigorúbb menekültügyi javaslatait. A holland kormány mindössze 336 napig bírta ki a belső vitákat. A döntést egyesek bírálták, ám a politikus szerint nem volt más választása: a választóknak tett ígéretét tartotta be, amikor nem engedett a nyomásnak. Az első exit poll felmérések szerint a centrista D66 párt szerezhette meg a legtöbb mandátumot. A magyargyűlölő Frans Timmermans pártja viszont olyan vészesen szerepelt, hogy Timmermans lemondott az elnökségről.
Tragikus részletek derültek ki a keddi kenyai repülőgépbalesetről, amelynek nyolc magyar áldozata volt. A napvilágra került információk szerint a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula is az áldozatok között volt több családtagjával együtt. A lezuhant kisrepülőn összesen nyolc magyar és két német turista utazott. A gép nem sokkal a felszállás után egy erdős területre zuhant, a becsapódást senki sem élte túl.
A magyargyűlölő Frans Timmermans lemondott a bukás után
Geert Wilders pártja a második helyen végzet az első exit pollok szerint a hollandiai választásokon.
Moszkvának üzent a belga miniszter, szerinte ekkor jön el a világvége
Ha Brüsszelt megtámadja Oroszország, Moszkvát földig fogják rombolni.
Politikai menedéket kért az Egyesült Államokban Naomi Seibt német konzervatív aktivista
Hazájában politikai alapú üldöztetésnek van kitéve.
Terrorizmus miatt emeltek vádat a koppenhágai antiszemita támadók ellen
Terrorizmus miatt vádat emeltek két svéd állampolgár ellen, akik tavaly októberben kézigránáttal merényletet követtek el Izrael koppenhágai nagykövetsége ellen – jelentette be a dán ügyészség.
