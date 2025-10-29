pápaGeert Wildersorosz-ukrán háborúTrump

A háborúk lezárására szólított fel a pápa, Gázában a tűzszünet ellenére forrnak az indulatok

A Gázai övezetben egy katonája megölésére Izrael légicsapással válaszolt. Eközben egy vallásközi találkozón a békéért intézett felhívást a világ vezetőihez XIV. Leó pápa – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2025. 10. 29. 23:59
XIV. Leó pápa Fotó: AFP
XIV. Leó pápa a háborúk lezárására szólította fel a világ vezetőit a Colosseum közelében tartott vallásközi találkozón. A világnak béketeremtőkre van szüksége – fogalmazott a katolikus egyházfő a Szent Egyed közösség által kezdeményezett imaesten, amelyen a háborúk áldozatairól emlékeztek meg a különböző vallások vezetői. A békét és testvériséget hirdető fohászon Kirill pátriárka küldöttje is részt vett. 

XIV. Leó pápa és Donald Trump amerikai elnök is a béke megteremtésén munkálkodik
XIV. Leó pápa és Donald Trump amerikai elnök is a béke megteremtésén munkálkodik (Fotó: AFP)

Megöltek egy izraeli katonát a Gázai övezetben, amire Izrael légicsapással válaszolt. Donald Trump amerikai elnök a történtekre reagálva kijelentette, hogy az Egyesült Államok elkötelezett a gázai tűzszünet fenntartása iránt. Trump ugyanakkor azt is egyértelművé tette, hogy Izrael önvédelmi jogát senki sem kérdőjelezheti meg.

Választást tartottak ma Hollandiában. Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője a nyáron kilépett a koalíciós kormányból, miután partnerei nem voltak hajlandók támogatni szigorúbb menekültügyi javaslatait. A holland kormány mindössze 336 napig bírta ki a belső vitákat. A döntést egyesek bírálták, ám a politikus szerint nem volt más választása: a választóknak tett ígéretét tartotta be, amikor nem engedett a nyomásnak. Az első exit poll felmérések szerint a centrista D66 párt szerezhette meg a legtöbb mandátumot. A magyargyűlölő Frans Timmermans pártja viszont olyan vészesen szerepelt, hogy Timmermans lemondott az elnökségről. 

Tragikus részletek derültek ki a keddi kenyai repülőgépbalesetről, amelynek nyolc magyar áldozata volt. A napvilágra került információk szerint a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula is az áldozatok között volt több családtagjával együtt. A lezuhant kisrepülőn összesen nyolc magyar és két német turista utazott. A gép nem sokkal a felszállás után egy erdős területre zuhant, a becsapódást senki sem élte túl.

Borítókép: XIV. Leó pápa (Fotó: AFP)

