A háborúk lezárására szólított fel a pápa, Gázában a tűzszünet ellenére forrnak az indulatok

Választást tartottak ma Hollandiában. Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője a nyáron kilépett a koalíciós kormányból, miután partnerei nem voltak hajlandók támogatni szigorúbb menekültügyi javaslatait. A holland kormány mindössze 336 napig bírta ki a belső vitákat. A döntést egyesek bírálták, ám a politikus szerint nem volt más választása: a választóknak tett ígéretét tartotta be, amikor nem engedett a nyomásnak. Az első exit poll felmérések szerint a centrista D66 párt szerezhette meg a legtöbb mandátumot. A magyargyűlölő Frans Timmermans pártja viszont olyan vészesen szerepelt, hogy Timmermans lemondott az elnökségről.