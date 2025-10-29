Trump: Semmi sem veszélyeztetheti a gázai tűzszünetet, Izraelnek vissza kell vágnia + videó

A Hamász által irányított gázai polgári védelmi hatóság kedden arról számolt be, hogy izraeli légicsapások érték a térséget a tűzszünet ellenére. Az izraeli hadsereg ugyanakkor közölte: a Hamász fegyveresei megsértették az Egyesült Államok közvetítésével létrejött megállapodást, és megtámadták az izraeli erőket. Trump elnök erős figyelmeztetést küldött.

Donald Trump amerikai elnök a gázai tűzszünet kapcsán ismét egyértelművé tette: az Egyesült Államok elkötelezett a béke fenntartása mellett Fotó: AFP

Megöltek egy izraeli katonát. Tehát az izraeliek visszavágtak. És vissza is kellene csapniuk

– fogalmazott Trump újságíróknak az Air Force One fedélzetén. Hozzátette: az Egyesült Államok mindent megtesz a helyzet stabilizálása érdekében, de a biztonság elsőbbséget élvez – számolt be róla a Times of Israel.