Trump: Semmi sem veszélyeztetheti a gázai tűzszünetet, Izraelnek vissza kell vágnia + videó

A Hamász által irányított gázai polgári védelmi hatóság kedden arról számolt be, hogy izraeli légicsapások érték a térséget a tűzszünet ellenére. Az izraeli hadsereg ugyanakkor közölte: a Hamász fegyveresei megsértették az Egyesült Államok közvetítésével létrejött megállapodást, és megtámadták az izraeli erőket. Trump elnök erős figyelmeztetést küldött.
Megöltek egy izraeli katonát. Tehát az izraeliek visszavágtak. És vissza is kellene csapniuk
– fogalmazott Trump újságíróknak az Air Force One fedélzetén. Hozzátette: az Egyesült Államok mindent megtesz a helyzet stabilizálása érdekében, de a biztonság elsőbbséget élvez – számolt be róla a Times of Israel.