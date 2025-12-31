Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában megmutatta, hogy a tiszásokat egyáltalán nem érdekli, hogy Magyar Péter lehallgatta a feleségét, sőt még örülnek is neki. Az sem tántorítja el őket, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel járt lakossági gyűlésekre, vagy hogy a titkolózások ellenére is kiderült, megszorításokra készül a Tisza Párt vezetése, ha kormányra kerülnek. Még egy postaládára is leadnák a szavazatukat, ha az indulna a Tisza Párt színeiben.
Bolond lyukból balos szél fúj + videó
A Fidesz frakcióvezetője bemutatta, kikre és mikre adnák a szavazatukat azok, akik a Tisza Pártra voksolnának.
Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Zavar az erőben: A Publicus budapesti kutatásából a Fidesz országos vezetésére lehet következtetni
Helyi mérésekkel buktatja le magát a manipulációs kerekasztal.
Itt a fehér szilveszter, nagy pelyhekben esik a hó + fotók
Látványos olvasói felvételeket kaptunk.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Erős kormánnyal kimaradhatunk a háborúból
– A jövő év legfontosabb feladata kimaradni a háborúból – közölte a honvédelmi miniszter.
Senkinek nem tűnt fel, hogy elgázolt valakit a Budapestre tartó vonat
Súlyos végtag- és koponyasérüléseket szenvedett az áldozat.
