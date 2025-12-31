Bolond lyukból balos szél fúj + videó

Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában megmutatta, hogy a tiszásokat egyáltalán nem érdekli, hogy Magyar Péter lehallgatta a feleségét, sőt még örülnek is neki. Az sem tántorítja el őket, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel járt lakossági gyűlésekre, vagy hogy a titkolózások ellenére is kiderült, megszorításokra készül a Tisza Párt vezetése, ha kormányra kerülnek. Még egy postaládára is leadnák a szavazatukat, ha az indulna a Tisza Párt színeiben.