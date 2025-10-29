Wilders következetesen kiállt az elvei mellett, ma szavaznak a hollandok

Rendkívüli

Kenyai repülőgép-katasztrófa: kiderült, kik a magyar áldozatok

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője a nyáron kilépett a koalíciós kormányból, miután partnerei nem voltak hajlandók támogatni szigorúbb menekültügyi javaslatait. A döntést egyesek bírálták, ám a politikus szerint nem volt más választása: a választóknak tett ígéretét tartotta be, amikor nem engedett a nyomásnak.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 10. 29. 9:38
Geert Wilders a holland Szabadságpárt vezetője egy vitán Fotó: Remko de Waal Forrás: ANP/AFP
A PVV megígérte a választóknak, hogy Európa legszigorúbb menekültügyi törvényét vezeti be. Nem árulhattuk el őket – mondta Wilders, amikor júniusban visszavonta pártja a Szabadságpárt támogatását a kabinet mögül, írja az Origó.

Wilders
A vezető jelöltek, Henri Bontenbal (CDA) és Geert Wilders (PVV) a NOS záróvitáján (Fotó: ANP/AFP/Remko de Waal)

A holland kormány mindössze 336 napig bírta ki a belső vitákat. Wilders később elismerte: hiba volt, hogy nem ő lett a miniszterelnök, hiszen így a PVV nem tudta maradéktalanul érvényesíteni programját. 

Most, az új választások előtt a politikus világossá tette: ezúttal nem köt olyan kompromisszumokat, amelyekkel a bevándorlás elleni fellépés vagy a nemzeti érdekek háttérbe szorulnának.

Wilders továbbra is elutasítja a migrációt

A holland közvéleményben egyre többen látják úgy, hogy Wilders döntése bátor és következetes volt. Miközben a korábbi koalíciós partnerek – köztük a liberális VVD és a kereszténydemokraták – támogatottsága zuhan, a Szabadságpárt (PVV) stabil maradt, és továbbra is a bevándorlás, a közbiztonság és a lakhatás kérdéseire kínál határozott válaszokat.

A baloldali pártok új szövetséget próbálnak kovácsolni, de szakértők szerint ezek a formációk többnyire ideológiai alapon köttetnek, és kevés közös gyakorlati programjuk van. Egyre többen kérdezik: vajon képesek lesznek-e megoldani az ország égető problémáit – vagy csak tovább folytatják a politikai bénultságot, amelyet Wilders korábban is kifogásolt?

A választás tétje tehát egyértelmű: folytatódik-e a megalkuvások korszaka, vagy a hollandok egy olyan vezető mögé állnak, aki nem fél nemet mondani Brüsszelnek és kiállni Hollandia érdekeiért. 

A hollandok szerdán járulnak az urnákhoz.

Borítókép: Geert Wilders a holland Szabadságpárt vezetője egy vitán (Fotó: ANP/AFP/Remko de Waal)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu