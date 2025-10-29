Wilders következetesen kiállt az elvei mellett, ma szavaznak a hollandok

A holland kormány mindössze 336 napig bírta ki a belső vitákat. Wilders később elismerte: hiba volt, hogy nem ő lett a miniszterelnök, hiszen így a PVV nem tudta maradéktalanul érvényesíteni programját.

Most, az új választások előtt a politikus világossá tette: ezúttal nem köt olyan kompromisszumokat, amelyekkel a bevándorlás elleni fellépés vagy a nemzeti érdekek háttérbe szorulnának.

Wilders továbbra is elutasítja a migrációt

A holland közvéleményben egyre többen látják úgy, hogy Wilders döntése bátor és következetes volt. Miközben a korábbi koalíciós partnerek – köztük a liberális VVD és a kereszténydemokraták – támogatottsága zuhan, a Szabadságpárt (PVV) stabil maradt, és továbbra is a bevándorlás, a közbiztonság és a lakhatás kérdéseire kínál határozott válaszokat.

A baloldali pártok új szövetséget próbálnak kovácsolni, de szakértők szerint ezek a formációk többnyire ideológiai alapon köttetnek, és kevés közös gyakorlati programjuk van. Egyre többen kérdezik: vajon képesek lesznek-e megoldani az ország égető problémáit – vagy csak tovább folytatják a politikai bénultságot, amelyet Wilders korábban is kifogásolt?

A választás tétje tehát egyértelmű: folytatódik-e a megalkuvások korszaka, vagy a hollandok egy olyan vezető mögé állnak, aki nem fél nemet mondani Brüsszelnek és kiállni Hollandia érdekeiért.