Wilders pártja vezet a holland választási felmérésekben két hónappal a szavazás előtt

Izrael-politika és koalíciós feszültségek

A holland kormány májusban kezdeményezte az EU–Izrael társulási megállapodás felülvizsgálatát a Gázába irányuló segélyszállítmányok körüli viták miatt.

Geert Wilders Szabadságpártja továbbra is határozottan támogatja Izraelt, míg a GroenLinks-PvdA és a közép-baloldali D66 pártok a palesztin állam elismerését szorgalmazzák. A téma megosztja a politikai spektrumot, és nehézséget okozhat az új kormánykoalíció kialakításában.

Az Új Társadalmi Szerződés (NSC) volt külügyminisztere, Caspar Veldkamp lemondott az átmeneti kormányban, mivel szigorúbb intézkedéseket szeretett volna, de más koalíciós partnerektől nem kapott támogatást. Lemondása az összes NSC-miniszter távozásához vezetett, ami miatt az átmeneti miniszterelnök, Dick Schoof új minisztereket kénytelen kinevezni és esetleg átszervezni a kormányt.

A volt miniszterelnök, Mark Rutte pártja, a VVD népszerűsége csökken. A párt új vezetője, Dilan Yesilgöz támogatottsága drámaian csökkent: júniusban még a VVD-szavazók 77 százaléka bízott benne, most ez az arány 31 százalékra esett.

Dilan Yesilgöz, a Szabadságért és Demokráciáért Néppárt (VVD) vezetője (Fotó: ANP/AFP/Robin Utrecht)

Eközben a Kereszténydemokrata CDA várhatóan 23 mandátumot szerez, ezzel a harmadik legnagyobb párttá válik. A 42 éves Henri Bontenbal vezette párt kiemelten kezeli a migrációt, a gazdasági beruházásokat és a társadalmi értékek védelmét, miközben az EU-párti politikát képviseli.

Szabadságpárt: szigorú migrációs program

Geert Wilders kampánya a korábbinál is szigorúbb migrációs programot hirdetett: teljes bevándorlási stopot, a migránstáborok bezárását és menedékkérők határon történő visszaküldését javasolja.