Wilders pártja vezet a holland választási felmérésekben két hónappal a szavazás előtt

Két hónappal a holland parlamenti választások előtt Geert Wilders jobboldali-patrióta Szabadságpártja (PVV) vezeti a közvélemény-kutatásokat. Az előre hozott választásokat október 29-ére tűzték ki, miután a PVV júniusban kilépett a koalícióból a migrációs politika körüli viták miatt.

Szabó István
2025. 08. 29. 16:05
Geert Wilders holland Szabadságpártja (PVV) meggyőzően vezet alig két hónappal az előrehozott holland választások előtt Fotó: Remko de Waal Forrás: ANP/AFP
A legfrissebb felmérések szerint a holland Szabadságpárt (PVV) 33 mandátumot szerezhet a 150 fős parlamentben. A második helyen a közép-baloldali zöldek és Munkáspárt (GroenLinks-PvdA) közös listája áll 26 mandátummal. A jelenlegi kormánykoalíció támogatottsága jelentősen csökkent, a legnagyobb vesztes a Szabad Demokrata Néppárt (VVD), amely 24-ről 15 mandátumra eshet vissza, írja az Euronews.

A Binnenhof épületegyüttes látképe a Ridderazaallal Hágában, Hollandiában, 2025. június 26-án (Fotó:NurPhoto/AFP/Jakub Porzycki)

Izrael-politika és koalíciós feszültségek

A holland kormány májusban kezdeményezte az EU–Izrael társulási megállapodás felülvizsgálatát a Gázába irányuló segélyszállítmányok körüli viták miatt.

Geert Wilders Szabadságpártja továbbra is határozottan támogatja Izraelt, míg a GroenLinks-PvdA és a közép-baloldali D66 pártok a palesztin állam elismerését szorgalmazzák. A téma megosztja a politikai spektrumot, és nehézséget okozhat az új kormánykoalíció kialakításában.

Az Új Társadalmi Szerződés (NSC) volt külügyminisztere, Caspar Veldkamp lemondott az átmeneti kormányban, mivel szigorúbb intézkedéseket szeretett volna, de más koalíciós partnerektől nem kapott támogatást. Lemondása az összes NSC-miniszter távozásához vezetett, ami miatt az átmeneti miniszterelnök, Dick Schoof új minisztereket kénytelen kinevezni és esetleg átszervezni a kormányt.

A volt miniszterelnök, Mark Rutte pártja, a VVD népszerűsége csökken. A párt új vezetője, Dilan Yesilgöz támogatottsága drámaian csökkent: júniusban még a VVD-szavazók 77 százaléka bízott benne, most ez az arány 31 százalékra esett.

THE HAGUE  Dilan Ye?ilgöz of the People's Party for Freedom and Democracy (VVD) during a debate in the House of Representatives on the political situation following the departure of the NSC from the caretaker cabinet. Foreign Minister Caspar Veldkamp left, followed by other NSC ministers. ANP ROBIN UTRECHT netherlands out - belgium out (Photo by ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP via AFP)
Dilan Yesilgöz, a Szabadságért és Demokráciáért Néppárt (VVD) vezetője (Fotó: ANP/AFP/Robin Utrecht)

Eközben a Kereszténydemokrata CDA várhatóan 23 mandátumot szerez, ezzel a harmadik legnagyobb párttá válik. A 42 éves Henri Bontenbal vezette párt kiemelten kezeli a migrációt, a gazdasági beruházásokat és a társadalmi értékek védelmét, miközben az EU-párti politikát képviseli.

Szabadságpárt: szigorú migrációs program

Geert Wilders kampánya a korábbinál is szigorúbb migrációs programot hirdetett: teljes bevándorlási stopot, a migránstáborok bezárását és menedékkérők határon történő visszaküldését javasolja.

A kampány részeként Wilders egy képet posztolt közösségi oldalán, amelyen két arcot mutatott: egy fiatal szőke nőt Szabadságpárt (PVV) felirattal és egy fejkendős idősebb nőt a Munkáspárt (PvdA) felirattal.

Timmermans visszatérése?

A balközép GroenLinks-PvdA közös listát ismét Frans Timmermans vezeti. A pártok 2026-ra tervezik az egyesülést, és programjuk középpontjába az energia, a lakhatás és a közberuházások kérdését helyezik. Timmermans célja ezúttal a miniszterelnöki poszt megszerzése, miután a korábbi választáson lemaradt.

Borítókép: Geert Wilders holland Szabadságpártja (PVV) meggyőzően vezet alig két hónappal az előre hozott holland választások előtt (Fotó: ANP/AFP/Remko de Waal)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

