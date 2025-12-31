Szilveszteri slágerparádé: így imádják Magyar Pétert a tiszatudatú hívők – nevessen velünk! + videó

Szilveszteri slágerparádéval jelentkezett az év utolsó napján az Ellenpont, amelyből kiderül, hogyan imádják Magyar Pétert a tiszatudatú hívők. Az oknyomozó oldal megjegyezte, sokan nem értik, kikből áll a Tisza Párt egyre fogyó szavazótábora, kik azok, akik még mindig hisznek a hazugságaival sorozatban lebukó Magyar Péternek.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az Ellenpont munkatársai először azt hitték, hogy az összeállításban szereplő dalok paródiák. Végül kiderült, hogy sajnos nem azok.

Sőt, a Tisza-szigetek tagjai lelkesen osztják egymás között, hangsúlyozva a kommentekben, hogy ezeket nem a mesterséges intelligencia hozta létre.

Az Ellenpont külön felhívta a figyelmet

a prozódiára,

a ritmusképletre,

a kínrímekre és úgy általában

a „művészi értékre”.

A hangfelvétel a Redditen és a Tiktokon terjed, a videón látható képeket a lap válogatta illusztrációként.

