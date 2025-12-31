A társulat döntött: Radnay Csilla nyerte idén a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt

A Ruttkai Éva-emlékgyűrűt a színésznő lánya, Gábor Júlia 1986-ban alapította édesanyja, a Kossuth-díjas színésznő, a Vígszínház legendás művészének emlékére. 1987 óta adja át minden évben december 30-án, Ruttkai születésnapjának előestéjén. A díjat annak a színművésznek adják át, aki a Vígszínházban az adott évben a legkiemelkedőbb művészi teljesítményt nyújtotta.

A Ruttkai Éva-emlékgyűrű átadása (Fotó: Vígszínház/Juhász Éva)

A Ruttkai Éva-emlékgyűrű különleges rangja

Ennek az elismerésnek különleges rangja van, ugyanis nem egy zsűri választja ki a díjazottat, hanem a társulat tagjai titkosan szavaznak a legjobbnak ítélt kollégára. A díjat Gábor Júlia és férje, Szigethy Gábor színháztörténész adta át tegnap ete a Vígszínház színpadán a Liliomfi előadás után.

Radnay Csilla 1985-ben született Budapesten. 2007-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Ascher Tamás és Novák Eszter osztályában. A diploma megszerzését követően a Centrál Színházhoz szerződött, ezzel egyidőben egykori osztálytársaival megalapították a HOPPart Társulatot. 2009 és 2013 között a Nemzeti Színház tagja volt, 2013-ban a székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatához csatlakozott. 2016-tól hat éven át szabadúszóként dolgozott. 2022 óta Vígszínház tagja.

Olyan népszerű filmekben és sorozatokban is játszott, mint a Nyitva, az Aranyélet, az Apatigris, a Bátrak földje, A besúgó és A renitens. Munkáját több díjjal is elismerték, elnyerte a legjobb 30 év alatti színésznőnek járó elismerést a Pécsi Országos Színházi Találkozón, valamint a Junior Prima díjat. A Vígszínházban 2023-ban A kiscsillag is csillag díjat, 2025 júniusában pedig az évad legjobb alakításaiért járó Ajtay Andor-emlékdíjat vehette át.



A Rémségek kicsiny boltjában Audrey szerepében lép színpadra, alakításáról így írtak egy kritikában: „Radnay Csilla magával ragadóan alakítja a sanyarú sorsú, rossz múltú, de változásra vágyó lányt. Gyönyörűen énekel álmáról, egy zöld miliőről: egyszerű, kertvárosi élet egy olyan kedves fiúval, mint Seymour.” A Víg Szalonban novemberben mutatták be a Sommerreise című dalciklust, amelyben egy szürreális Barbie-szerű világban kápráztatja el játékával és énekhangjával a nézőket. Egy faképnél hagyott nőt alakít, aki dalokban emlékszik vissza és próbálja feldolgozni a vele történteket, mígnem újrakezdi az életét.

Fantasztikus énekhangját és magával ragadó játékát a Vígszínházban a Pinokkióban, Az üvegcipőben, A kastélyban, Az ember, aki elvesztette az időt című előadásban, A nagy Gatsby-ben és A padlásban, míg a Pesti Színházban az Amadeusban, az Egy nő anatómiájában és az Igazából komédiában is láthatja a közönség.

A színésznő aláírásával díszített Ruttkai Éva-emlékgyűrűvel elsőként – 1987-ben – Tordy Gézát jutalmazta a társulat. További kitüntetettek: Eszenyi Enikő, Darvas Iván, Pap Vera, Gálffi László, Kaszás Attila, Lukács Sándor, Tábori Nóra, Jánoskúti Márta, Kútvölgyi Erzsébet, Igó Éva, Börcsök Enikő, Alföldi Róbert, Hajdu István, Csőre Gábor, Harkányi Endre, Rajhona Ádám, Danis Lídia, Epres Attila, Reviczky Gábor, Hegyi Barbara, Venczel Vera, Bata Éva, Fesztbaum Béla, Péter Kata, Wunderlich József, ifj. Vidnyánszky Attila, Szilágyi Csenge, Kern András, Gyöngyösi Zoltán, Márkus Luca, Waskovics Andrea és Ötvös András.