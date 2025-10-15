Rendkívüli

Wilders nem hátrál meg, a meghiúsított terrortámadás után folytatja kampányát

Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője a fenyegetések és egy meghiúsult terrortámadás miatti rövid szünet után folytatta választási kampányát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 19:12
Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője Fotó: Remko de Waal Forrás: ANP/AFP
Geert Wilders a 2023. november 22-i választásokon győztes holland Szabadságpárt (PVV) vezetője újraindította parlamenti választási kampányát, miután biztonsági fenyegetések miatt rövid időre felfüggesztette azt, írja az Origo.

Ennyi év után már nem ismerem a személyes szabadság érzését. Hogy mindez milyen hatással van rád és a családodra, azt gyakran nehéz elmagyarázni azoknak, akik maguk nem tapasztalták meg

 – fogalmazott a közösségi médiában megjelent bejegyzésben Wilders, aki évtizedekig fegyveres védelem alatt élt.

„Most azonban közelegnek a választások, itt a kampányidő, és nagy felelősséget érzek Hollandiáért és minden PVV-szavazóért” – tette hozzá.

Wilders a jobboldali Szabadságpárt (PVV) vezetője, régóta bírálja az iszlámot és a bevándorlást. Számos halálos fenyegetést kapott a múltban állítása szerint a táliboktól, az al-Kaidától és az Iszlám Államtól.

Múlt héten felfüggesztette kampányát, miután a hírek szerint – Bart De Wever belga miniszterelnökkel és más politikusokkal együtt – egy feltételezett iszlamista terrorszervezet meghiúsított támadásának célpontjává vált.

A Poll of Polls folyóirat szerint Wilders pártja jelenleg vezeti a versenyt az október 29-i parlamenti választások előtt. A PVV győzött a 2023 novemberi holland választásokon, és csatlakozott a kormánykoalícióhoz, de a politikus és pártja júniusban kilépett a migrációs politikával kapcsolatos nézeteltérések miatt.

