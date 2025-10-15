Wilders nem hátrál meg, a meghiúsított terrortámadás után folytatja kampányát

Geert Wilders a 2023. november 22-i választásokon győztes holland Szabadságpárt (PVV) vezetője újraindította parlamenti választási kampányát, miután biztonsági fenyegetések miatt rövid időre felfüggesztette azt, írja az Origo.
Ennyi év után már nem ismerem a személyes szabadság érzését. Hogy mindez milyen hatással van rád és a családodra, azt gyakran nehéz elmagyarázni azoknak, akik maguk nem tapasztalták meg
– fogalmazott a közösségi médiában megjelent bejegyzésben Wilders, aki évtizedekig fegyveres védelem alatt élt.