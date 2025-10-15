Wilders nem hátrál meg, a meghiúsított terrortámadás után folytatja kampányát

„Most azonban közelegnek a választások, itt a kampányidő, és nagy felelősséget érzek Hollandiáért és minden PVV-szavazóért” – tette hozzá.

Wilders a jobboldali Szabadságpárt (PVV) vezetője, régóta bírálja az iszlámot és a bevándorlást. Számos halálos fenyegetést kapott a múltban állítása szerint a táliboktól, az al-Kaidától és az Iszlám Államtól.

Múlt héten felfüggesztette kampányát, miután a hírek szerint – Bart De Wever belga miniszterelnökkel és más politikusokkal együtt – egy feltételezett iszlamista terrorszervezet meghiúsított támadásának célpontjává vált.