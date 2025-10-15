A Patrióták madridi nyilatkozata az európai versenyképesség, munkahelyek és jólét védelmének kérdésköreit érinti. „Európa bajban van – és ennek neve: az Ursula Von der Leyen vezette bizottság” – kezdte közösségi oldalán a bejegyzését a Fidesz. A poszt úgy folytatódik, hogy a brüsszeli elit hibás döntései miatt gyárakat zárnak be, munkahelyeket szüntetnek meg és tönkreteszik az európai gazdaságot.

A Patrióták egész Európának üzentek

Fotó: THOMAS COEX / AFP

A Patrióták Európáért képviselőcsoport határozottan kiáll az európai dolgozók, gazdák és vállalkozások mellett.

Nem kérünk a zöldadók, a bürokrácia és az ideológiai zsarolás Európájából. Európának új irányra van szüksége – amely a jólétet, a versenyképességet és a munkahelyeket védi.

– folytatódik a Facebook -poszt, ami úgy zárul, hogy „Mi, Patrióták, azért dolgozunk, hogy Európa újra erős legyen!”

Gál Kinga közösségi oldalán azt írta, hogy Európa ma gazdasági válságban van. A Von der Leyen-Bizottság elhibázott politikája miatt gyengül a versenyképesség, nőnek az energiaárak, és veszélybe kerülnek a gazdák, a vállalkozások, az ipar.

Elutasítjuk a brüsszeli központosítást, az ideológiai nyomásgyakorlást és a túlterjeszkedő bürokráciát. Európának valódi megoldásokra van szüksége: erős mezőgazdaságra, határvédelemre, megfizethető energiára és a bürokratikus terhek csökkentésére.

– hangsúlyozta. Korábban arról is írtunk, hogy a baloldali–néppárti koalíció ismét összezárt Ursula von der Leyen mögött.