A Patrióták egész Európának üzentek

A Patrióták Európáért képviselőcsoport üzent az európai versenyképesség és munkahelyek védelmében. Szerintük az Ursula von der Leyen vezette bizottság hibás döntései miatt gyárak zárnak be és munkahelyek szűnnek meg. A Patrióták kiállnak a dolgozók, gazdák és vállalkozások mellett, elutasítva a zöldadókat, a bürokráciát és az ideológiai nyomást. Céljuk, hogy Európa újra erős és versenyképes legyen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 11:33
A Patrióták madridi nyilatkozata az európai versenyképesség, munkahelyek és jólét védelmének kérdésköreit érinti. „Európa bajban van – és ennek neve: az Ursula Von der Leyen vezette bizottság” – kezdte közösségi oldalán a bejegyzését a Fidesz. A poszt úgy folytatódik, hogy a brüsszeli elit hibás döntései miatt gyárakat zárnak be, munkahelyeket szüntetnek meg és tönkreteszik az európai gazdaságot.

A Patrióták Európáért képviselőcsoport határozottan kiáll az európai dolgozók, gazdák és vállalkozások mellett.

Nem kérünk a zöldadók, a bürokrácia és az ideológiai zsarolás Európájából. Európának új irányra van szüksége – amely a jólétet, a versenyképességet és a munkahelyeket védi.

– folytatódik a Facebook -poszt, ami úgy zárul, hogy „Mi, Patrióták, azért dolgozunk, hogy Európa újra erős legyen!”

Gál Kinga közösségi oldalán azt írta, hogy Európa ma gazdasági válságban van. A Von der Leyen-Bizottság elhibázott politikája miatt gyengül a versenyképesség, nőnek az energiaárak, és veszélybe kerülnek a gazdák, a vállalkozások, az ipar.

Elutasítjuk a brüsszeli központosítást, az ideológiai nyomásgyakorlást és a túlterjeszkedő bürokráciát. Európának valódi megoldásokra van szüksége: erős mezőgazdaságra, határvédelemre, megfizethető energiára és a bürokratikus terhek csökkentésére. 

– hangsúlyozta. Korábban arról is írtunk, hogy a baloldali–néppárti koalíció ismét összezárt Ursula von der Leyen mögött.

A Patrióták nyilatkoztát itt olvashatja

