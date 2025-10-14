Andrej Babis: Orbán Viktor nagyszerű vezető, Trump nélkül nem lenne béke

Andrej Babis, Csehország volt és leendő miniszterelnöke közösségi oldalán méltatta Orbán Viktor szerepét a béketörekvésekben.
Teljesen egyetértek Donald Trumppal – Orbán Viktor nagyszerű vezető. Nem meglepő, hogy ő volt az egyetlen V4-es vezető, aki részt vett az egyiptomi Sarm es-Sejkben rendezett békecsúcson
– fogalmazott Babis.
Andrej Babis Trumpnak is köszönetet mondott
A politikus bejegyzésében rámutatott: A nemzetközi találkozón 27 állam- és kormányfő vett részt, köztük mindössze hét európai uniós vezető. A békecsúcs célja az volt, hogy véget vessenek a Gázában dúló háborúnak, és megteremtsék a tartós rendezés alapjait.
Babis egyúttal köszönetet mondott Donald Trumpnak is, akinek közvetítői tevékenységét a Közel-Kelet stabilitása szempontjából döntő jelentőségűnek nevezte.
Hálás vagyok Trump elnöknek, hiszen az ő diplomáciai erőfeszítései nélkül ma nem beszélhetnénk békéről a Közel-Keleten
– hangsúlyozta.