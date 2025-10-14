Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

Andrej Babis: Orbán Viktor nagyszerű vezető, Trump nélkül nem lenne béke

A patrióta cseh politikus közösségi oldalán fejezte ki támogatását Orbán Viktor és Donald Trump iránt, kiemelve, hogy a magyar miniszterelnök egyedüliként képviselte a visegrádi országokat a Sarm es-Sejk-i békecsúcson.

Szabó István
Forrás: X2025. 10. 14. 13:52
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a gázai csúcstalálkozón Sarm es-Sejkben, 2025. október 13-án Fotó: Evan Vucci Forrás: AFP
Andrej Babis, Csehország volt és leendő miniszterelnöke közösségi oldalán méltatta Orbán Viktor szerepét a béketörekvésekben.

Andrej Babis, a cseh választásokon győztes ANO mozgalom vezetője (Fotó: Anadolu/AFP Lukas Kabon)
Teljesen egyetértek Donald Trumppal – Orbán Viktor nagyszerű vezető. Nem meglepő, hogy ő volt az egyetlen V4-es vezető, aki részt vett az egyiptomi Sarm es-Sejkben rendezett békecsúcson

– fogalmazott Babis.

Andrej Babis Trumpnak is köszönetet mondott

A politikus bejegyzésében rámutatott: A nemzetközi találkozón 27 állam- és kormányfő vett részt, köztük mindössze hét európai uniós vezető. A békecsúcs célja az volt, hogy véget vessenek a Gázában dúló háborúnak, és megteremtsék a tartós rendezés alapjait.

Babis egyúttal köszönetet mondott Donald Trumpnak is, akinek közvetítői tevékenységét a Közel-Kelet stabilitása szempontjából döntő jelentőségűnek nevezte.

Hálás vagyok Trump elnöknek, hiszen az ő diplomáciai erőfeszítései nélkül ma nem beszélhetnénk békéről a Közel-Keleten

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor politikáját elismerik

Orbán Viktor a békecsúcson a magyar kormány következetes álláspontját képviselte: a konfliktusok eszkalációja helyett a párbeszédet és a béketeremtést kell előtérbe helyezni.

Trump Egyiptomban tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit „nagyszerű embernek” és „fantasztikus vezetőnek” nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy bár sokan nem értenek vele egyet, ő teljes mértékben támogatja Orbán Viktort.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök üdvözli Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a gázai csúcstalálkozón Sarm es-Sejkben, 2025. október 13-án (Fotó AFP/Evan Vucci) 

