Rendrakás meg a koboldok

Hogy állni látszék az idő az EU-nál, s nem szalad a szekér, azt még a hideg kályha mellől is jól érzékeljük.

Európai UniórendrakásFrans Timmermanstakarítás 2026. 01. 04. 5:57
Fotó: Europress/AFP/Ramon van Flymen
Ha a karácsonyi–újévi rendrakási mániám nem zavarja meg a hétköznapjaimat, akkor ez a kis cikk nem született volna meg. Márpedig megszületett, mert természetesen nálam is ilyenkor nagytakarítás van, amit szorgosan el is végzek, nem is szeretném kihagyni. Különösebb értelméről nem elmélkednék, végtére is az ember nemcsak az ünnepnapokon, hanem a hétköznapokon is szereti, ha tisztaság van nála, de a karácsony mégis csak más. Kezdtem is elmélkedni azon, hogy végtére rend van nálam, minek kellene még csiszatolnom itt-ott a lakásban? De valami kobold csak nem hagyott nyugton engem. Mint tudjuk, a koboldok amolyan házi szellemek, állítólag emberhez hasonló apró lények, valamiféle manók, ám humorérzékük is van, és csintalanok, ezért aztán bajkeverők is tudnak lenni. Na, gondoltam, baj van elég, nem akarnám megsérteni a koboldokat, ugyanis valami azt sugallta, hogy a félretett, régebbi írásaim, levelezéseim között is rendet kellene teremteni. El is kezdtem „tisztogatni”, felmérve, hány kiló papírt is kell majd eltökítenem, ám – nyilván a koboldoknak köszönhetően – kezembe került az egyik régi írásom 2021-ből. Ez arról szólt, hogy az év őszén, tehát már tényleg legalább négy esztendővel ezelőtt, 2021 őszén bizonyos Frans Timmermans, aki az Európai Bizottság alelnöke volt akkoriban, úgy vélte bölcsen, hogy azzal tesz jót Európának, ha az akkor már éppen terjedő koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi nehézségeket ismerteti népével. Meg is tette. Azzal kezdte, hogy ecsetelte, bizony gazdasági sokkot okozott a koronavírus-járvány, s vészesen megemelkedett emiatt az energiahordozók ára. Magam ezt már akkor sem értettem pontosan, miért is történt így, mi a pontos összefüggés a Covid és a fűtőanyagok között, de az úr nem tért ki a részletekre, így a bizonyítás elmaradt. Viszont közölte népével, a hollandokkal, hogy van megoldás! El is mondta nekik. Azt javasolta – nem viccelek –, hordjanak pulóvert, ha fáznak. Mert a pulóver segíthet abban, hogy ne fázzunk, s akkor máris kevesebbet kell fűteni. Ami a fizika tudományát illeti, Timmermansnak igaza volt. Bundában, meleg pulóverben tényleg kevésbé fázik az ember, mint anélkül.

Manapság bizony elég gyakran osztogatják a Nobel-díjakat meg az egyéb kitüntetéseket. Én már négy-öt évvel ezelőtt is igencsak csodáltam, hogy Timmermans fentebbi ötletét hallva senkinek sem jutott eszébe ezt az igazán bölcs ajánlást e magas kitüntetéssel díjazni. Azt sajnos már négy évvel ezelőtt sem sikerült megtudnom, hogy ezen igazán ötletes „timmermansi” javaslatot elfogadták-e a hollandok, avagy az unió többnyire minden ostobaságot elfogadó szavazói. Meg is írtam akkoriban, hogy elérkezett a pulóverek aranykora, bár bundát is írhattam volna, az drágább. Mindenesetre azóta sem tudtam megérteni, hogy miért éppen a koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk és a pulóverek felmagasztalása tudna enyhíteni a bajokon, de ez nyilván az én hibám. Spórolási ötletekből persze nekünk, magunknak is van elég, például az, hogy már négy esztendeje sem kellett volna az igazságtalan és hazug orosz-ukrán háborúba ölni a eurómilliárdokat. Több jutott volna fűtésre.

No, de maradjon az ember a kaptafánál, hiszen sem háborús, sem pedig energiapolitikai szakértő nem vagyok. Viszont itt a tél, a háború is tart még, meg egyre hidegebb napok is várhatók. Hogy aztán az Európai Unió bölcs politikusainak jut-e eszébe még „néhány szebbnél szebb gondolat”, azt nem tudom. Ám hogy állni látszék az idő az EU-nál, s nem szalad a szekér, azt még a hideg kályha mellől is jól érzékeljük. Mi több, még Petőfi sugallata sem kell hozzá. Én meg azt a következtetést vontam le Timmermans hajdani bölcs ajánlásából, hogy nem árt néha rendet rakni. Az ajánlások meg a gondolatok között sem.

A szerző újságíró

