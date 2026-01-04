Rendrakás meg a koboldok

Ha a karácsonyi–újévi rendrakási mániám nem zavarja meg a hétköznapjaimat, akkor ez a kis cikk nem született volna meg. Márpedig megszületett, mert természetesen nálam is ilyenkor nagytakarítás van, amit szorgosan el is végzek, nem is szeretném kihagyni. Különösebb értelméről nem elmélkednék, végtére is az ember nemcsak az ünnepnapokon, hanem a hétköznapokon is szereti, ha tisztaság van nála, de a karácsony mégis csak más. Kezdtem is elmélkedni azon, hogy végtére rend van nálam, minek kellene még csiszatolnom itt-ott a lakásban? De valami kobold csak nem hagyott nyugton engem. Mint tudjuk, a koboldok amolyan házi szellemek, állítólag emberhez hasonló apró lények, valamiféle manók, ám humorérzékük is van, és csintalanok, ezért aztán bajkeverők is tudnak lenni. Na, gondoltam, baj van elég, nem akarnám megsérteni a koboldokat, ugyanis valami azt sugallta, hogy a félretett, régebbi írásaim, levelezéseim között is rendet kellene teremteni. El is kezdtem „tisztogatni”, felmérve, hány kiló papírt is kell majd eltökítenem, ám – nyilván a koboldoknak köszönhetően – kezembe került az egyik régi írásom 2021-ből. Ez arról szólt, hogy az év őszén, tehát már tényleg legalább négy esztendővel ezelőtt, 2021 őszén bizonyos Frans Timmermans, aki az Európai Bizottság alelnöke volt akkoriban, úgy vélte bölcsen, hogy azzal tesz jót Európának, ha az akkor már éppen terjedő koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi nehézségeket ismerteti népével. Meg is tette. Azzal kezdte, hogy ecsetelte, bizony gazdasági sokkot okozott a koronavírus-járvány, s vészesen megemelkedett emiatt az energiahordozók ára. Magam ezt már akkor sem értettem pontosan, miért is történt így, mi a pontos összefüggés a Covid és a fűtőanyagok között, de az úr nem tért ki a részletekre, így a bizonyítás elmaradt. Viszont közölte népével, a hollandokkal, hogy van megoldás! El is mondta nekik. Azt javasolta – nem viccelek –, hordjanak pulóvert, ha fáznak. Mert a pulóver segíthet abban, hogy ne fázzunk, s akkor máris kevesebbet kell fűteni. Ami a fizika tudományát illeti, Timmermansnak igaza volt. Bundában, meleg pulóverben tényleg kevésbé fázik az ember, mint anélkül.
Szily Nóra a szakma szégyene
NEM MIND ARANY – Nagyobb árulást és aljasságot a női jogok ellen és a családon belüli erőszak visszaszorításáért vívott harcban elkövetni nem lehet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!