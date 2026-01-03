Macron és Merz demokratikus átmenetet szorgalmaz Venezuelában + videó

„A hatalmat magához ragadva és az alapvető szabadságjogokat lábbal tiporva Nicolás Maduro súlyosan megsértette a saját népe méltóságát” – írta a francia elnök az X közösségi oldalon. Az államfő szorgalmazta, hogy Edmundo González Urrutia, a 2024. évi elnökválasztás ellenzéki jelöltje minél előbb valósítsa meg a venezuelai nép akaratát tiszteletben tartó átmenetet.

Emmanuel Macron francia elnök Fotó: AFP

Röviddel korábban Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter Maduro elfogását a nemzetközi joggal ellentétesnek nevezte, és úgy ítélte meg, hogy az országban „semmilyen tartós politikai megoldást nem lehet kívülről kikényszeríteni”. Emmanuel Macron szombaton telefonon tárgyalt Donald Trumppal és Javier Milei argentin elnökkel, valamint üzenetet váltott Luis Inácio Lula da Silva brazil elnökkel is – közölte az államfő környezete.