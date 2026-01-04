Álomszerű ősz az Európa-ligában, Robbie Keane az FTC lehetőségeire is reagált

A Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdte az őszi idényt, ám a kétmeccses rájátszásban egyetlen góllal alulmaradt a Qarabaggal szemben, így az Európa-liga főtábláján folytathatta. A 2019 óta folyamatosan európai kupaszereplő FTC a 2024/2025-ös szezontól bevezetett rendszerben zajló lebonyolításnak megfelelően a sorsoláson nyolc ellenfelet kapott: a cseh Viktoria Plzen, a bolgár Ludogorec, a skót Rangers és a görög Panathinaikosz készülhetett budapesti utazásra, a belga Genk, az osztrák RB Salzburg, a török Fenerbahce és az angol Nottingham pedig saját otthonában várta a Fradit.

A Bajnokok Ligájáról tavaly is lemaradt az FTC, amely az Európa-ligában vigasztalódhatott (Fotó: Ladóczki Balázs)

A magyar bajnokcsapatot sokan az utóbbi évek nemzetközi sikerei – az FTC 2023-ban és 2024-ben is eljutott a tavaszi fordulóig – ellenére is féltették a nem a közvetlen európai elithez tartozó, ennek ellenére igencsak komolynak ígérkező riválisoktól. A nyitány előtt általános vélekedés volt, hogy a 2025. szeptember 25-én, Budapesten, a Plzen ellen lejátszott első meccsen mindenképpen ponto(ka)t kell szereznie a Fradinak, mert később csak nehezebb ellenfelei lesznek.

A hazai döntetlen után idegenbeli bravúrokkal javított az FTC

Nos, a Plzen ellen sokáig nem állt jól a vendéglátó szénája. Még az első félidőben gól- és emberhátrányba került az öt magyar játékossal kezdő Ferencváros, amely a második játékrészben már támadóbban lépett fel, ám a rendes játékidő végén is vesztésre állt. A fordulat a ráadásban jött el, miután a csereként beállt Alekszandar Pesics a 94. minutumban egalizált, és kialakította az 1-1-es végeredményt. Pontszerzéssel kezdett az NB I bajnoka, de a folytatásban két komoly feladat várt rá vendégségben.

Cebrail Makreckis kiállítása után nehéz helyzete került, de pontot mentett az FTC a Plzen ellen (Fotó: Mirkó István)

Elsőként Genket vette be Robbie Keane vezetőedző csapata október 2-án. Belgiumban Varga Barnabás góljával nyert 1-0-ra a magyar csapat, amely október 23-án Salzburgba volt hivatalos. Az alapszakasz 3. fordulójában sorra kerülő mérkőzés felvezetése zaklatott volt, mivel az osztrák rendőrség többórás várakozás után visszafordíttatta az FTC-szurkolók különvonatát. Mindezek után az első félidőben hátrányba került és tizenegyest is hibázott a Fradi, a második játékrész kezdetén szerzett három gól azonban elég volt ahhoz, hogy a zöld-fehérek 3-2-re megnyerjék a meccset.