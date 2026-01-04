FTCeurópa-ligaRobbie Keane

Álomszerű ősz az Európa-ligában, Robbie Keane az FTC lehetőségeire is reagált

Minden várakozást felülmúló őszi idényt zárt az európai kupaporondon az NB I bajnoka. Az FTC hat mérkőzésen 14 pontot gyűjtött az Európa-liga alapszakaszában, ahol veretlen maradt, és a hátralévő két találkozóján azért küzdhet majd, hogy megőrizze helyét a legjobb nyolc között – ez automatikus nyolcaddöntős szereplést érne.

Hatos Szabolcs
2026. 01. 04. 6:34
Az FTC továbbjutása már biztos az Európa-ligában, az alapszakasz utolsó két, januári meccsén pedig merészebb célokért is küzdhet a magyar bajnok. Fotó: Polyák Attila
A Ferencváros a Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdte az őszi idényt, ám a kétmeccses rájátszásban egyetlen góllal alulmaradt a Qarabaggal szemben, így az Európa-liga főtábláján folytathatta. A 2019 óta folyamatosan európai kupaszereplő FTC a 2024/2025-ös szezontól bevezetett rendszerben zajló lebonyolításnak megfelelően a sorsoláson nyolc ellenfelet kapott: a cseh Viktoria Plzen, a bolgár Ludogorec, a skót Rangers és a görög Panathinaikosz készülhetett budapesti utazásra, a belga Genk, az osztrák RB Salzburg, a török Fenerbahce és az angol Nottingham pedig saját otthonában várta a Fradit.

A magyar bajnokcsapatot sokan az utóbbi évek nemzetközi sikerei – az FTC 2023-ban és 2024-ben is eljutott a tavaszi fordulóig – ellenére is féltették a nem a közvetlen európai elithez tartozó, ennek ellenére igencsak komolynak ígérkező riválisoktól. A nyitány előtt általános vélekedés volt, hogy a 2025. szeptember 25-én, Budapesten, a Plzen ellen lejátszott első meccsen mindenképpen ponto(ka)t kell szereznie a Fradinak, mert később csak nehezebb ellenfelei lesznek.

A hazai döntetlen után idegenbeli bravúrokkal javított az FTC

Nos, a Plzen ellen sokáig nem állt jól a vendéglátó szénája. Még az első félidőben gól- és emberhátrányba került az öt magyar játékossal kezdő Ferencváros, amely a második játékrészben már támadóbban lépett fel, ám a rendes játékidő végén is vesztésre állt. A fordulat a ráadásban jött el, miután a csereként beállt Alekszandar Pesics a 94. minutumban egalizált, és kialakította az 1-1-es végeredményt. Pontszerzéssel kezdett az NB I bajnoka, de a folytatásban két komoly feladat várt rá vendégségben.

Elsőként Genket vette be Robbie Keane vezetőedző csapata október 2-án. Belgiumban Varga Barnabás góljával nyert 1-0-ra a magyar csapat, amely október 23-án Salzburgba volt hivatalos. Az alapszakasz 3. fordulójában sorra kerülő mérkőzés felvezetése zaklatott volt, mivel az osztrák rendőrség többórás várakozás után visszafordíttatta az FTC-szurkolók különvonatát. Mindezek után az első félidőben hátrányba került és tizenegyest is hibázott a Fradi, a második játékrész kezdetén szerzett három gól azonban elég volt ahhoz, hogy a zöld-fehérek 3-2-re megnyerjék a meccset.

Veretlen maradt, tizennégy pontnál tart a Ferencváros!

A három kör után is veretlen Ferencváros a novemberi folytatásban a Groupama Arénában győzte le magabiztosan, 3-1-re a Ludogorecet, így a ligaszakasz féltávjánál tíz ponttal állt. A minden várakozást felülmúló addigi eredményességet még novemberben újabb bravúrral sikerült megfejelni. Isztambulban, a Fenerbahce rettegett hangulatú stadionjában sem remegtek meg a ferencvárosi lábak, Varga Barnabás fejjel szerzett vezetést a magyar együttesnek, amely végül 1-1-et játszott, így értékes egy ponttal távozhatott Törökországból. Bravúr volt ez a javából, a tökéletes európai kupaősz pedig december 11-én, a Rangers fordítás utáni, 2-1-es legyőzésével zárult.

Hat mérkőzés, 14 pont. Ezzel a Ferencváros pillanatnyilag hatodik a 36 együttest felvonultató tabellán, egyike a négy, még veretlen klubnak. Mindez azért is nagy fegyvertény, mert a piaci értékek alapján az FTC csupán négy csapatot tudhat maga mögött a teljes mezőnyben. A Fradi továbbjutása már biztos, de a hátralévő két játéknapon, január 22-én hazai pályán a Panathinaikosz, majd 29-én idegenben az Angliában szenvedő Nottingham Forest ellen akár a legjobb nyolc közötti helyét is megőrizheti a csapat. 

Ha ez összejön, a rájátszáskört kihagyva automatikusan a nyolcaddöntőbe kerül, azaz a legjobb nyolc közé jutásért játszhat a Fradi.

 

Robbie Keane szerint minden kupameccsére büszke lehet a csapat

– Ha megnézzük a meccseinket, mondhatjuk, hogy túlszárnyaltuk az előzetes várakozásokat. Ez a srácok dicsérete. Mindegyik európai mérkőzésünkre büszkék lehetünk. Nagyon jó helyzetbe hoztuk magunkat. Biztosítottuk a továbbjutásunkat, és a sorsunk a saját kezünkben van, hogy kvalifikáljuk magunkat a nyolcaddöntőbe – összegezte az eddigieket a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Robbie Keane, aki azt is elárulta, minek tulajdonítható az eredményes európai szereplés. – Annak, hogy keményen dolgozunk. A játékosok mentalitásával, hozzáállásával és munkájával maximálisan elégedett vagyok. A szakmai stáb minden tagja azért dolgozik, hogy sikeresek legyünk. Emellett meg kell említenünk a szurkolókat, akik minden mérkőzésen elképesztő energiát adnak a csapatnak.

A Ferencváros már most többmilliós bevételt könyvelhet el az eddigi El-meneteléssel, de ez még bőven nőhet a szezon végéig.

Ha megnézzük, hogy a többi csapat mennyi pénzből gazdálkodik, és ehhez viszonyítjuk, hogy hol állunk, akkor még szebb eredmény, amit eddig elértünk. Szeretnénk persze minél tovább jutni, de én mindig csak a soron következő meccsre gondolok

 – válaszolta a 2026-ra vonatkozó kérdésre Keane.

Kíváncsian várjuk a folytatást.

Íme, a Fradi legutóbbi, Rangers elleni El-meccsének összefoglalója: 

