Dibusz Dénes: Szinte felfoghatatlan ez az egész! – tiltakozik a Ferencváros is + videó

Az osztrák hatóságok megtagadták a Ferencváros szurkolóit szállító különvonat belépését Ausztriába, ahol a magyar bajnokcsapat a Red Bull Salzburg együttesével vív Európa-liga-mérkőzést csütörtök este. Az FTC elfogadhatatlan lépésnek nevezte, hogy visszafordították a vonatot, a csapatkapitány, Dibusz Dénes szerint pedig tiszteletlen az egész klubra nézve, ami történt. A kapus a pályán ígért választ a drukkereknek.

2025. 10. 23. 17:36
Az FTC kapusa, Dibusz Dénes is értetlenül áll a történtek előtt. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában 18.45-kor, az osztrák csapat otthonában kezdődik a Red Bull Salzburg és a Ferencváros összecsapása. A találkozóra igyekvő FTC-szurkolók jelentős többsége a meccskezdés időpontjában már Magyarországon lesz, az osztrák rendőrség ugyanis többórás várakoztatás után csütörtök délután úgy döntött, hogy nem engedi be Ausztriába a különjáratot.

Az FTC szurkolóinak a határon megálljt parancsoltak az osztrák hatóságok.
Az FTC szurkolóinak a határon megálljt parancsoltak az osztrák hatóságok (Fotó: Magyar Nemzet)

 

Dibusz Dénes: Ez tiszteletlen az egész klubra nézve

A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg–FTC labdarúgó UEFA Európa-liga-főtáblamérkőzésre igyekvő, ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül – visszafordították a magyar–osztrák határról. A szégyenletes eljárás a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi, érthetetlen, elfogadhatatlan és rendkívül sportszerűtlen. Mi sosem voltunk ilyen házigazdák… A szükséges jogi lépéseket a klub meg fogja tenni – jelent meg az esetre reagálva a magyar és német nyelvű hír a Ferencvárosi Torna Club hivatalos honlapján. A klub Facebook-oldalán a labdarúgócsapat kapitánya, Dibusz Dénes is üzent a szurkolóknak, akiknek megígérte: a pályán látható lesz az együttes reakciója.

 

 

