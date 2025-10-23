Dibusz Dénes: Szinte felfoghatatlan ez az egész! – tiltakozik a Ferencváros is + videó

Az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában 18.45-kor, az osztrák csapat otthonában kezdődik a Red Bull Salzburg és a Ferencváros összecsapása. A találkozóra igyekvő FTC-szurkolók jelentős többsége a meccskezdés időpontjában már Magyarországon lesz, az osztrák rendőrség ugyanis többórás várakoztatás után csütörtök délután úgy döntött, hogy nem engedi be Ausztriába a különjáratot.

Az FTC szurkolóinak a határon megálljt parancsoltak az osztrák hatóságok (Fotó: Magyar Nemzet)

Dibusz Dénes: Ez tiszteletlen az egész klubra nézve

A Ferencvárosi Torna Club megdöbbenve értesült arról a hírről, mely szerint az osztrák belügyminisztérium döntése alapján a csütörtöki RB Salzburg–FTC labdarúgó UEFA Európa-liga-főtáblamérkőzésre igyekvő, ferencvárosi szurkolókat szállító különvonatot – indoklás nélkül – visszafordították a magyar–osztrák határról. A szégyenletes eljárás a legrosszabb osztrák elnyomás éveit idézi, érthetetlen, elfogadhatatlan és rendkívül sportszerűtlen. Mi sosem voltunk ilyen házigazdák… A szükséges jogi lépéseket a klub meg fogja tenni – jelent meg az esetre reagálva a magyar és német nyelvű hír a Ferencvárosi Torna Club hivatalos honlapján. A klub Facebook-oldalán a labdarúgócsapat kapitánya, Dibusz Dénes is üzent a szurkolóknak, akiknek megígérte: a pályán látható lesz az együttes reakciója.